England Women nomme cinq joueuses non sélectionnées dans l’équipe pour affronter le Pays de Galles | Nouvelles de la ligue de rugby

Fran Goldthorp pourrait faire ses débuts en Angleterre vendredi

L’entraîneur-chef de l’équipe d’Angleterre, Craig Richards, a nommé cinq joueuses non capées dans son équipe pour l’International de mi-saison de la loterie nationale de vendredi contre le Pays de Galles au stade Halliwell Jones.

L’aile des Rhinos de Leeds et héroïne de la Grande Finale de la Super League féminine 2019, Fran Goldthorp, est nommée pour la première fois dans l’équipe de 19 joueuses après un début de saison 2021 impressionnant.

Le duo Beth Stott et Paige Travis, vainqueur de la Betfred Women’s Challenge Cup, pourrait également faire ses débuts internationaux la semaine prochaine.

Ailleurs, Vicky Molyneux des Wigan Warriors a été sélectionnée et pourrait remporter sa première sélection en Angleterre depuis une victoire en 2007 sur la France.

La paire des Tigers de Castleford, Emma Lumley et Hollie Dodd, qui a marqué l’histoire en participant à la finale de la Women’s Challenge Cup 2019 à seulement 16 ans, a également été nommée.

Emma Lumley des Tigers de Castleford

Le sergent de l’armée Carrie Roberts pourrait faire sa première apparition internationale depuis 2015 lorsqu’elle a marqué trois essais dans une série de deux matchs contre la France.

L’attaquante de St Helens Emily Rudge est confirmée en tant que capitaine.

L’entraîneur-chef Richards a déclaré : « Cela a été un processus difficile de choisir l’équipe car j’ai été impressionné par plusieurs joueuses à la fois à l’entraînement et par leurs performances en Super League féminine.

« Je suis ravi d’avoir pu sélectionner une poignée de joueurs qui pourraient tous faire leurs débuts internationaux contre le Pays de Galles et je suis ravi de voir ce que certains de ces joueurs peuvent faire sur la grande scène.

« C’est une excellente opportunité pour tous mes joueurs de faire de leur mieux et de me montrer qu’ils veulent faire partie de cette équipe avant la Coupe du monde de rugby à XV plus tard cette année. »

Équipe d’Angleterre féminine : Emily Rudge (St Helens, capitaine), Caitlin Beevers (Leeds Rhinos), Chantelle Crowl, Jodie Cunningham (tous deux St Helens), Hollie Dodd (Castleford Tigers), Grace Field, Kelsey Gentles (tous deux York City Knights), Fran Goldthorp (Leeds Rhinos), Amy Hardcastle (St Helens), Shona Hoyle (Castleford Tigers), Tara Jones (St Helens), Emma Lumley (Castleford Tigers), Vicky Molyneux (Wigan Warriors), Carrie Roberts (St Helens), Georgia Roche (Castleford Tigers) ), Beth Stott (St Helens), Tara Stanley (Castleford Tigers), Paige Travis (St Helens), Georgia Wilson (Wigan Warriors)