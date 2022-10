England Thorns: L’équipe masculine de netball prête à affronter l’Australie Hommes en direct sur Sky Sports | Nouvelles du netball

Les Thorns d’Angleterre sont en direct sur Sky Sports dimanche matin (Crédit image: England Men’s and Mixed Netball Association)

England Thorns, l’équipe nationale masculine de netball, est prête pour un événement historique dimanche alors qu’elle affrontera Australia Men, en direct sur Sky Sports.

Les Thorns se rendront au tribunal à Sydney devant l’équipe féminine, les Vitality Roses d’Angleterre. L’équipe a été formée en mars de cette année à la suite d’un essai très compétitif mettant en vedette les meilleurs netballeurs masculins du pays.

Les Thorns ont joué un rôle essentiel dans la préparation de l’équipe d’Angleterre pour les Jeux du Commonwealth de 2022. Ils ont rejoint l’équipe de Jess Thirlby lors de leur camp d’entraînement avant les Jeux et ont disputé une série de matchs.

Ces dernières années, le netball masculin en Angleterre n’a cessé de se renforcer et les athlètes eux-mêmes apportent une toute nouvelle dimension à ce sport, comme ils le montreront dimanche matin.

Précédemment, Sports du ciel a passé du temps avec l’équipe masculine de netball des Knights lorsqu’ils ont participé à un tournoi de pré-saison Superleague à Team Bath Arena.

“La chose commune que les équipes contre qui nous affrontons disent de nous, c’est qu’il s’agit d’un style de netball différent. Un style absolument différent”, a déclaré le fondateur des Knights, Lewis Keeling.

“Ils disent que le netball normal pour eux est très structuré. Ils savent où les gens vont courir et ils savent quand les gens vont passer.

“Pour nous, parce que nous n’avons pas eu de coaching depuis notre plus jeune âge, et avec la plupart d’entre nous venant de différents horizons sportifs comme le basket, le rugby, l’aviron, tout le tralala, notre style fait réfléchir les équipes.

“Cela les fait sortir de leur zone de confort et bouscule leur entraînement plutôt que de garder les mêmes mouvements.”

Keeling est le responsable du développement masculin de l’England Men’s and Mixed Netball Association (EMMNA) et ces dernières années, les équipes anglaises de Superleague se sont régulièrement tournées vers les équipes masculines pour les tester pendant la pré-saison et l’entraînement.

Cette tournée dans l’hémisphère sud pour England Thorns marque une nouvelle étape dans le développement du sport chez les hommes. En Australie, les jeunes garçons sont plus susceptibles de jouer au netball à l’école ou socialement que leurs homologues en Angleterre.

Si vous fréquentez les ligues sociales à Londres en particulier, la ligue mixte compte toujours une multitude d’hommes talentueux qui ont acquis leurs compétences chez eux en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Thorns d’Angleterre affronteront des équipes des deux pays lors de leur tournée dans l’hémisphère sud.

L’Association anglaise de netball masculin et mixte (EMMNA) est maintenant poussée vers de nouveaux sommets et le fondateur Ryan Allan ne pourrait pas être plus ravi.

“Quelle opportunité incroyable pour les England Thorns de présenter le netball masculin sur la scène internationale”, a déclaré Allan. “Je suis extrêmement fier que l’Angleterre soit représentée à un événement aussi historique.”

Allan a représenté l’Angleterre en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe mixte d’Angleterre à la Coupe du monde de netball en salle 2019. Il a également joué à la Coupe du monde de netball en salle 2012 pour l’équipe masculine d’Angleterre.

Il a été membre fondateur de Knights Men’s Netball avant de partir pour cofonder les London Giants.

Angleterre Thorns vs Australie Hommes – 30 octobre Ryan Allen James Firminger Charlie Gray Christophe Vert Lewis Keeling James McClelland Jamal Nicholson (VC) James O’Connor Ross Olifant Klem Speck James Thomson-Boston (C) Damien Williams

England Thorns vs New Zealand Men – 1er novembre Ryan Allen James Firminger Charlie Gray Christophe Vert Lewis Keeling (VC) Daniel Lewis James McClelland Jamal Nicholson (C) Ross Olifant Luc Owen Klem Speck Damien Williams

Le PDG de England Netball, Fran Connolly, a souligné l’importance de faire un si grand pas en avant pour le football masculin.

“C’est formidable de voir le football masculin continuer à se développer sur la scène mondiale”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est que la preuve des énormes progrès réalisés par l’EMMNA et les Thorns en si peu de temps, c’est simplement une autre étape clé de leur voyage et une étape qui doit être extrêmement célébrée.”

England Netball s’est associé à EMMNA en décembre 2021 et la mission primordiale d’EMMNA est de développer, développer et promouvoir le netball masculin et mixte pour tous les âges.

Si vous n’avez jamais vu le netball masculin auparavant, préparez-vous à être surpris par les niveaux de compétence, le rythme du jeu et les tactiques exposées le dimanche matin.

Comme Keeling l’a mentionné, le style masculin fait réfléchir les adversaires à deux fois et englobe des athlètes de tous horizons, prospères et excellents sur le terrain.

Les femmes anglaises joueront ensuite leur match incontournable contre les Diamants australiens après avoir perdu de justesse le premier test mercredi 55-54 après le superbe tir de Donnell Wallam dans les dernières secondes du match.