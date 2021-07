England Star remet un maillot à un petit fan dans les tribunes après la victoire à l’Euro 2020

Un clip du milieu de terrain Mason Mount est devenu viral sur les réseaux sociaux dans lequel on peut le voir remettre le maillot de l’Angleterre à un petit fan dans les tribunes de Wembley mercredi après avoir aidé son équipe à atteindre la première finale de l’Euro en battant le Danemark 2-1 en temps supplémentaire.

La vidéo réalisée par des fans montre Mount s’approchant des tribunes avec une chemise anglaise en paquet alors qu’une petite fille attend qui commence à hurler en acceptant le souvenir.

Les fans félicitent le joueur de 22 ans pour son geste doux.

Il est de première classe à tous points de vue. — Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) 8 juillet 2021

Pendant ce temps, le destin attend Gareth Southgate et son équipe anglaise alors qu’ils affrontent l’Italie en finale de l’Euro 2020 dimanche au stade de Wembley. Il s’agit de leur toute première finale internationale majeure en 55 ans et l’équipe dirigée par Haary Kane a une chance de créer l’histoire devant les supporters locaux s’ils remportent le choc au sommet qui sera leur tout premier titre européen.

Southgate a félicité ses joueurs pour leur résilience. « Je suis tellement fier des joueurs. C’est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit. Cela n’allait pas être simple. Le match de l’autre soir à Rome était, mais nous avons dit aux joueurs qu’ils devraient faire preuve de résilience et revenir de quelques revers, et nous l’avons fait ce soir », a-t-il déclaré après le match.

« Quand vous avez attendu aussi longtemps que nous devions passer par une demi-finale, compte tenu de l’expérience internationale limitée de certains joueurs, ils ont fait un travail incroyable.

« La chose la plus agréable est que nous avons donné à nos fans et à notre nation une nuit fantastique, et le voyage se poursuit pendant encore quatre jours. Pour que l’équipe traverse ce genre de nuit, nous avons souffert à Moscou une nuit comme celle-ci [against Croatia in 2018], nous avons réussi à y remédier.

« Nous sommes en finale, nous devons en profiter, mais il y a encore un énorme obstacle à surmonter. L’Italie est une très bonne équipe, elle a vraiment montré une forme exceptionnelle, a des guerriers défensifs à l’arrière, ce sera un grand match à espérer. »

