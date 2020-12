Une vadrouille de cheveux ondulés, de méga favoris, même des Rolls-Royces assorties … Engelbert Humperdinck et Tom Jones étaient des petits pois dans une cosse.

Ils étaient des superstars mondiales et chaque fois qu’ils partageaient la scène, c’était électrique – jusqu’à ce que du mauvais sang s’infiltre et déchire les géants du showbiz.

Maintenant, des décennies plus tard, Engelbert veut faire la paix et révèle que le coronavirus lui a fait voir le monde avec de nouveaux yeux.

S’adressant aux Sunday People depuis son domicile de Los Angeles, le chanteur de ballades comme Release Me et The Last Waltz tend une branche d’olivier à Tom.

Hump, 84 ans, déclare: «Une bonne chose à sortir de cette pandémie est qu’elle a réuni le monde. Il y a plus de gentillesse partout.

«Dans ce contexte, une rancune idiote semble si insignifiante d’une manière ou d’une autre. Et je veux dire que je suis sûr que Tom le ressent aussi.

«J’adorerais si nous pouvions enfin réparer ce pont cassé.









«Je respecte certainement son talent. Je pense que c’est l’un des plus grands chanteurs que le monde ait connus. Je l’admire beaucoup.

Alors, si Sir Tom, 80 ans, sonnait à la porte, quelle serait la réaction d’Engelbert?

«Je l’embrasserais chaleureusement», dit-il. «Cela semble vraiment dommage. Ça ne doit pas être comme ça.

En 1969, la paire a posé sur des Rolls-Royce Silver Clouds.

Leur brouille était liée à la séparation d’Engelbert du manager Gordon Mills – qui s’occupait également de Tom.

Ensuite, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Hump aurait flirté avec Charlotte Laws au cours de sa prétendue liaison de trois ans avec Tom.

Quoi qu’il en soit, Engelbert espère maintenant que le temps pourra être un guérisseur.

Leurs femmes étaient de très bonnes amies. Et la nouvelle de la bien-aimée Linda, 75 ans, décédée d’un cancer en 2016 a secoué Engelbert et sa femme Patricia.

«J’ai été dévastée quand j’ai appris qu’elle était décédée», raconte Hump. «J’ai envoyé mes condoléances à Tom. Malheureusement, il n’a pas répondu.









Engelbert endurait sa propre douleur à l’époque – alors que Pat, aujourd’hui âgé de 81 ans, vivait avec la maladie d’Alzheimer.

Quatre ans plus tard, elle a besoin d’une attention à plein temps. Mais Engelbert est déterminée à ne pas être prise en charge.

Il parle de la nécessité de rester fort et dit: «Je l’aime et je la veux ici avec moi. Elle est très bien soignée. Elle a des soins 24 heures sur 24 dans la maison que nous partageons.

«Je m’assois avec ma femme tous les jours. Je suis déterminé à maintenir cette communication. Il y a des moments, bien sûr qu’il y en a, où la situation m’arrive. J’avoue avoir versé une larme.

« Mais je m’efforce toujours de le faire en privé. Je ne veux montrer aucune faiblesse à ma belle femme. Juste de la force. Dieu l’aime, ça dure depuis longtemps.

«Elle semble répondre à certains des traitements. Cela me fait sentir que Dieu est de notre côté.

«À Noël dernier, après une interruption de trois ans, elle a prononcé mon nom.

«C’était le meilleur cadeau de tous. Puis hier, un de ses soignants a demandé à Alexa de jouer une de mes chansons. Elle a dit à ma femme: «C’est ton mari qui chante».

«Et Pat a répondu:« Je sais ».







(Image: Mirrorpix)



« C’était incroyable. Parfois je chante des bribes de chansons. On dit que la musique communique directement avec quelqu’un dans son état. Je pense que c’est vrai.

«Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux prient pour elle et je pense que les prières seront exaucées.»

Les Humperdincks – qui ont trois fils et une fille – vivent en hauteur à Bel Air.

Engelbert poursuit: «Nous sommes à 1 000 pieds de haut. Certains jours, un nuage passera par ma fenêtre. C’est tout simplement magnifique.

«Mais je vous dis quelque chose. Si ma femme était assez bien pour voyager et qu’il n’y avait pas de pandémie, je n’aimerais rien de plus que de passer Noël chez nous à Leicester. J’adore ça là-bas. J’ai de petits rituels.

«Je vais au pub local du village pour retrouver de vieux amis. Cela me manque beaucoup. Une pinte et un sac de chips. Il n’y a rien de mieux que l’anglais amer.









Bien que la pandémie l’ait empêché de tourner, Engelbert n’est pas resté inactif et vient de sortir un EP, Sentiments. Le morceau qui se démarque est une version de Can’t Help Falling In Love d’Elvis Presley – Engelbert faisant équipe avec la chanteuse irlandaise Janet Devlin, 26 ans, de renommée X Factor.

«Elle a une voix si douce», dit-il. Parler d’Elvis a Engelbert rappelant son amitié avec «le roi», décédé en 1977, à l’âge de 42 ans.

Engelbert dit: «Il est allé bien trop jeune. J’étais en train de jouer à Lake Tahoe quand j’ai appris son décès.

«Normalement, en rappel, j’ai clôturé le spectacle avec une trilogie de chansons d’Elvis. Le rideau s’est levé et les projecteurs ont brillé sur le micro.

« Mais je ne pouvais pas trouver dans mon cœur l’idée de revenir sur scène la nuit de sa mort. J’étais trop émue. Je ne l’oublierai jamais. »

Le couple s’est rencontré quand Elvis a assisté au spectacle d’Engelbert à Las Vegas en 1973.

Le Britannique se souvient comment dans les coulisses, Elvis le tenait dans une étreinte chaleureuse «et nous sommes devenus des amis solides à partir de ce jour».







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Can’t Help Falling In Love est l’un des favoris de Patricia.

«Parfois, je le lui chante, en essayant d’arrêter ma voix de se fissurer», dit Engelbert.

Et il compte continuer à chanter, sans projet de retraite, insistant: «Mon travail est très important pour moi.

J’adore marcher sur scène. Avant Covid-19, je faisais encore

100 représentations par an. »

La musique et la famille sont tout pour Engelbert et deux de ses fils le rejoindront avec Patricia pour Noël.

Il ajoute: «Malgré tout succès que j’ai eu, la famille a toujours été prioritaire.

«Nous sommes mariés depuis 56 ans. S’il vous plaît Dieu que cela continue encore et encore. Je l’aime beaucoup. C’est ma femme, la seule que j’aurai jamais.