Engelbert Humperdinck a demandé à ses fans d’épargner leurs prières pour sa femme Patricia, atteinte de Covid et d’Alzheimer.

La pop star de Spanish Eyes, 84 ans, a partagé sa situation « déchirante » car Covid a eu un impact « destructeur » sur sa famille à la maison.

Dans une pièce devant la caméra, Engelbert a exprimé ses inquiétudes pour sa femme Patricia, qui lutte contre la maladie d’Alzheimer depuis plus d’une décennie.

L’auteur-compositeur a exprimé ses inquiétudes parce que sa femme ne mangeait ni ne buvait après que Covid «l’ait frappée assez fort».

Il a déclaré: «Covid est entré dans notre maison et c’est assez destructeur. Cela a touché de nombreux membres de ma famille, y compris moi-même et ma femme chérie, et bien sûr, cela a été très déchirant parce que son état de santé a rendu la tâche plutôt impossible pour le personnel médical.







«Par conséquent, cela l’a frappée assez fort et elle ne mange ni ne boit. Je vous demanderais en toute sincérité s’il y a un moyen de commencer une prière dans le monde.

«Je suis sûr que Dieu enverra le bon message et les bons anges et les bonnes personnes pour lui mettre les mains. Veuillez aider avec la prière. C’est la chose la plus importante. »

Tendant la main à ses fans, Engelbert a exhorté un guérisseur à entrer en contact avec sa famille via Facetime.

Il a publié la vidéo sur ses canaux de médias sociaux, notamment Facebook et Instagram.

Le chanteur en tête des charts a prié pour un « miracle » au milieu de la pandémie de coronavirus « dévastatrice ».







Il a ajouté: «S’il y a quelqu’un là-bas qui est un guérisseur, ce serait merveilleux. Je sais que vous ne pouvez pas visiter mais nous pouvons faire un Facetime et ce serait merveilleux de vous aider.

«Au cours de nos prières vers huit heures chaque soir à son lit, nous prions non seulement pour elle et les membres de notre famille, mais nous prions également pour les malheureux qui ont été affligés par cette terrible peste dans le monde.

«Nous intégrons chacun dans nos prières. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs prières et j’espère que nous pourrons réaliser un miracle. Veuillez y arriver. Que Dieu vous bénisse tous. »

Le lien du couple marié reste plus fort que jamais.







L’histoire d’amour d’Engelbert et Patricia a immédiatement pris son envol lorsqu’ils se sont rencontrés par hasard lors d’une soirée en 1953.

Leur mariage a duré plus de cinq décennies après que le couple s’est marié en 1964.

L’année dernière, Engelbert s’est ouvert pour la première fois qu’il posait les yeux sur sa femme Patricia.

«Je l’ai rencontrée sur une piste de danse et nous dansons ensemble depuis», a-t-il déclaré au magazine Closer Weekly.







«Le vieil adage est que c’est le coup de foudre. C’était mon premier vrai rendez-vous – quand j’ai dansé avec elle ce soir-là, je lui ai demandé un rendez-vous le lendemain. J’ai dit: ‘Je ne t’épouserai pas tant que je ne me ferai pas un nom. Je veux prendre soin de toi.’ Je n’étais personne et je voulais la garder à l’aise. «

Engelbert a levé le voile sur la gestion du combat de Patricia contre la maladie d’Alzheimer.

Le chanteur s’est tourné vers la médecine holistique et l’acupuncture après que sa femme a commencé à lutter contre la maladie.

Il a déclaré au magazine: « Je crois qu’il y a un remède qui est retardé pour une raison quelconque, alors j’ai décidé de la traiter avec une médecine holistique et l’acupuncture et un moyen de produire de nouvelles cellules souches. Cela prend beaucoup de temps, mais c’est travail. «

En 2019, Engelbert a révélé que c’était un miracle de Noël lorsque sa femme a prononcé son nom pour la première fois en trois ans.

Il nous a dit: « Elle n’a pas parlé depuis trois ans, elle a même appelé mon nom il y a trois jours, ce qui est merveilleux à entendre. C’est le meilleur miracle de Noël qui soit. Je suis ravi. »

La star, de Leicester, a ajouté: «Le fait de ne pas être à la maison pour Noël me manque vraiment. La plupart de ma famille y vit.

«Ma femme ne peut pas encore monter dans un avion, donc tant qu’elle ne pourra pas prendre l’avion, nous passerons nos Noël à Los Angeles.»