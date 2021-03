Bientôt, elle organisa des expéditions de reconnaissance et rédigea des notes détaillées sur les œuvres majeures qu’elle espérait acquérir pour la collection. Elle a aidé à forger des relations avec des marchands, des collectionneurs et des conservateurs et est devenue une liaison entre eux et ses supérieurs.

Farah Diba Pahlavi a choisi un cousin, Kamran Diba, comme architecte et directeur fondateur du nouveau musée qu’elle remplirait d’art moderne iranien et occidental. Stein a travaillé dans les coulisses en tant que chercheur et conseiller pour Karim Pasha Bahadori, chef de cabinet du projet et ami d’enfance de l’impératrice.

Maintenant, Donna Stein, une conservatrice américaine qui a vécu à Téhéran entre 1975 et 1977 et a joué un rôle petit mais important dans l’assemblage de la collection, a écrit un mémoire , «L’impératrice et moi: comment un ancien empire a recueilli, rejeté et redécouvert l’art moderne.»

Le musée a été conçu par l’impératrice Farah Diba Pahlavi, épouse de Shah Mohammed Reza Pahlavi, et a été ouvert à la renommée internationale en 1977. À peine 15 mois plus tard, face à un soulèvement populaire massif, le couple a quitté le pays sur ce qui a été officiellement appelé vacances. » La révolution a remplacé la monarchie par une République islamique des semaines plus tard. Le nouveau régime aurait pu vendre ou détruire les chefs-d’œuvre de l’art occidental. Au lieu de cela, le musée a été fermé, ses trésors cachés dans un sous-sol en béton, et les palais du shah ont été préservés et finalement transformés en musées. Pendant des années, la collection d’art, achetée pour moins d’un million de dollars, a été protégée mais invisible; selon certaines estimations, il vaut maintenant jusqu’à 3 milliards de dollars.

Une série de galeries souterraines vous attend. Il n’y a rien de tel que le sentiment de se retrouver face à face pour la première fois avec son chef-d’œuvre le plus sensationnel: les années 1950 de Jackson Pollock. «Peinture murale sur fond rouge indien», une toile de 6 pieds sur 8 pieds, qui a été créée avec des rouges rouillés et des tourbillons superposés de peinture épaisse et ruisselante et est considérée comme l’une de ses meilleures œuvres de sa période la plus importante.

