Engagé! La star de « Teen Mom Family Reunion » Mackenzie McKee accepte la proposition de son petit ami Khesanio Hall – The Ashley’s Reality Roundup

Mackenzie McKee est engagé!

Le Maman ado La star a officiellement accepté une proposition de son petit ami depuis près de deux ans, Salle Khésanio. Sur des photos d’aperçu de la proposition, Khesanio est montré en train de se mettre à genoux sur la plage et de demander à Mack d’être sa femme.

« Les félicitations sont de mise, Mackenzie et Khesanio sont ENGAGÉS ! » » lit-on dans la légende du compte Instagram officiel « Teen Mom ». (Dans une interview avec Nous chaque semaine mercredi, Mackenzie a confirmé que la proposition avait eu lieu mardi.)

Khesanio a inclus plusieurs doux souvenirs sur le site de proposition, notamment un portrait de Mack et de sa mère, Angie Douthit, décédé d’un cancer en décembre 2019. Un tapis rouge bordé de pédales de roses a conduit Mackenzie jusqu’à la tente que Khesanio avait dressée pour l’occasion. Il semble également que le père de Mackenzie, Brad Douthitet ses frères et sœurs, ainsi que ses trois enfants, étaient présents à la proposition.

«Je n’arrive pas à croire que je puisse épouser l’humain le plus incroyable de la planète ! Mon meilleur ami. Je t’aime tellement », a écrit Mackenzie sur Instagram dans sa propre légende.

«C’est très, très nouveau. C’était une grosse surprise », Mackenzie dit Nous chaque semaine mercredi. «Tous les gens que j’aimais étaient là et tout le monde pleurait et c’était juste, il a rendu cela très, très spécial. Cela signifie beaucoup pour moi. »

Mack et Khesanio ont reçu de nombreux vœux de la part de leurs co-stars de « Teen Mom ».

« BIEN DAMMMNNNN » a écrit Cory Wharton (qui a été très critiqué sur ‘TMFR’ par sa copine Taylor Selfridge et les téléspectateurs de ne pas s’être proposé.) « Heureux pour eux deux cependant. »

« Toutes nos félicitations! » ajoutée Cheyenne Floyd.

Mackenzie a clairement indiqué qu’elle avait l’intention d’épouser Khesanio, qui vit actuellement avec elle et ses trois enfants en Floride. Comme les fans de « Teen Mom » ​​le savent, Mackenzie était (malheureusement) mariée au père des enfants, Josh McKee, de 2013 à 2022, date à laquelle Mackenzie a demandé le divorce. Pendant le temps de Mack Maman adolescente 3 et puis Maman adolescente OGles fans ont regardé le mariage misérable des McKees se dérouler avec des séparations et de nombreuses tricheries pendant leur temps ensemble.

«Je ne me suis pas éloigné de Josh; je rampé loin de Josh », a déclaré Mackenzie lors d’une vidéo mise en ligne en août 2022. « Et c’était difficile. Mais rester [with him] C’était plus difficile… ce n’est un secret pour personne que Josh a eu des aventures avec moi. Ce n’est un secret pour personne que je n’ai pas toujours été la meilleure épouse. Dans l’ensemble, nous sortons tous les deux de ce mariage avec de profondes blessures et cicatrices. Personne ne gagne ici ; personne ne gagne en divorce.

«Josh n’était pas vraiment quelqu’un qui m’a encouragé dans la vie ou qui a jamais été fier de moi… mais vous ne partirez pas tant que vous ne serez pas prêt. Ils peuvent vous tromper, ils peuvent vous dénigrer, ils peuvent tout faire et vous ne partirez tout simplement pas tant que vous ne serez pas prêt. (Le même mois, Mackenzie a accusé Josh de l’avoir agressée verbalement quotidiennement au cours de leur relation de 12 ans.)

Josh n’a pas encore commenté publiquement les fiançailles de Mackenzie.

Mackenzie a décrit Khesanio comme une figure paternelle pour elle et les trois enfants de Josh. (Elle a récemment admis que Josh ne parlait actuellement qu’à leur fils aîné, Gannon, et n’avait aucune relation avec leur fils Broncs ou leur fille Jaxie.)

« [Josh] a dit : « Khesanio fait un très bon travail en élevant ces enfants », a déclaré Mackenzie sur Instagram Live le mois dernier, avant de révéler qu’elle prévoyait de donner à Gannon, Jaxie et Broncs la possibilité de changer leur nom de famille de « McKee ». » à « Hall » quand elle et Khessy finissent par se marier.

« Il n’avait pas d’enfants jusqu’à ce qu’il me rencontre », avait déjà déclaré Mackenzie à propos de Khessy. « Maintenant, c’est le meilleur parent que j’ai jamais rencontré. »

D’après les intrigues qui viennent d’être publiées pour la prochaine saison de Maman adolescente : le prochain chapitreCependant, Mackenzie et Khesanio veulent avoir un enfant ensemble, malgré le fait que Mack a eu ses trompes ligaturées en 2017. (Les grossesses précédentes de Mackenzie étaient à haut risque, en raison de son diabète de type II et d’autres problèmes de santé.)

« Retomber enceinte pourrait avoir un impact sur la santé globale de Mackenzie, mais c’est un sacrifice qu’elle est prête à faire, alors ils examinent toutes les options », lit-on dans le scénario de la saison 2 de Mack.

Mackenzie et Khesanio n’ont pas encore révélé quand ils envisageaient de se marier ; cependant, Mack a dit Nous chaque semaine qu’elle est prête à « s’occuper de la planification du mariage ! »

« Nous nous sommes rencontrés un soir, puis nous avons parlé tous les soirs par la suite », a-t-elle déclaré au magazine. «Nous le savions en quelque sorte, et cela fait presque deux ans et il n’y a pas un jour où j’ai douté ou eu des doutes. Je suis juste vraiment heureux et je n’ai jamais eu ce genre d’amour. Je l’admire vraiment en tant que personne et il est simplement intervenu et a élevé ces enfants.

