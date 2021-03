L’Angleterre a eu deux matchs nuls relativement faciles et maintenant, lorsqu’ils affronteront la Pologne, leur profondeur et leur courage seront mis à l’épreuve lors de leur test le plus difficile des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Harry Kane a trouvé la forme et ce sera un grand coup de pouce pour les hôtes. De plus, le manager Gareth Southgate était satisfait de la performance de Luke Shaw qui était dynamique au milieu de terrain.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy