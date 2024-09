ENG contre AUS 2024, ENG contre AUS 1er rapport de match T20I, 11 septembre 2024

Australie 179 (tête 59, court 41, Inglis 37, Livingstone 3-22) battu Angleterre 151 (Livingstone 37, Abbott 3-28) par 28 points

La nouvelle ère de l’Angleterre a commencé avec un résultat familier : une deuxième lourde défaite contre l’Australie en trois mois. Après une défaite de 36 points au Kensington Oval de la Barbade lors de la Coupe du monde T20 en juin, l’écart n’était plus que de huit points plus petit à 6 400 km de là, à l’Utilita Bowl du Hampshire, grâce au blitz en avantage numérique de Travis Head qui a permis à l’Australie de s’imposer.

Une équipe d’Angleterre avec un capitaine et un entraîneur par intérim – respectivement Phil Salt et Marcus Trescothick – a dégagé un air d’impermanence, glissant rapidement à 52 pour 4 à la poursuite de 180. Liam Livingstone et Sam Curran – tous deux écartés de l’équipe ODI de la semaine prochaine – ont ajouté 54 pour le cinquième guichet, mais les manches sont tombées dans le froid.

Envoyés après une averse qui a retardé le tirage au sort, les Australiens n’ont pas réussi à capitaliser sur leur départ en trombe, perdant tous leurs 10 guichets pour 93 points après avoir atteint 86 pour 0 avec une balle restante du powerplay. Head et Matt Short ont touché 15 des 35 premières balles pour quatre ou six, Head marquant à peine plus lentement que lors de son remarquable 80 sur 25 contre l’Écosse il y a une semaine.

Les lanceurs anglais ont riposté une fois le terrain étendu, avec leurs deux legpinners – Livingstone et Adil Rashid – retournant des chiffres combinés de 4 pour 45 sur sept overs. Des guichets réguliers pendant la deuxième moitié de la manche ont fait que l’Australie a été éliminée avec trois balles inutilisées – ce qui ne s’est pas avéré coûteux, avec Josh Hazlewood et Adam Zampa se montrant un cran au-dessus.

L’avance de Travis

Les conditions n’auraient pas pu être plus différentes de la dernière rencontre entre les deux équipes, avec des températures au moins 20 degrés plus fraîches qu’à la Barbade en cette froide soirée de mi-septembre. Pourtant, pour les quilleurs anglais, les deux jeux de puissance semblaient remarquablement similaires : l’assaut précoce de l’Australie rappelait les 22 overs de Will Jacks et Mark Wood à Bridgetown.

Short, qui a manqué la série contre l’Écosse en raison d’un congé de paternité, a remplacé Jake Fraser-McGurk en tête de l’ordre et a présenté de solides arguments pour être le remplaçant à long terme de David Warner. Ils auraient difficilement pu être plus différents en termes de stature, mais Short s’est montré tout aussi imposant, faisant passer Reece Topley par-dessus la jambe carrée pour des six consécutifs au deuxième over.

Travis Head a réussi un cinquantenaire en 19 balles pour l’Australie•Getty Images

Et Head a rapidement pris le dessus, réalisant le genre de début de match rapide comme l’éclair qui est devenu sa marque de fabrique lors de sa deuxième apparition en tant que joueur T20. Après avoir battu Jofra Archer pour trois quatres en quatre balles, Head a réussi à renverser une décision de catch-behind de Saqib Mahmood. Cela a semblé provoquer une prise de conscience de son impermanence, Curran en faisant les frais.

Curran a concédé une limite sur chacune de ses six premières balles, dont la moitié a dépassé la corde. Head avait une longueur d’avance, prédisant où chaque balle atterrirait : qu’elle soit courte ou pleine, droite ou large, elle disparaissait vers la corde. Après avoir perdu sa place dans l’équipe ODI d’Angleterre, ce n’est pas ainsi que Curran aurait voulu commencer la partie T20I.

Head a ramené Mahmood à six pour atteindre un 50 en 19 balles, la septième fois qu’il a réussi son demi-siècle en avantage numérique cette année seulement. Il est tombé sur la dernière balle du jeu de puissance pour 59, en rentrant dans le trou en profondeur dans le carré arrière, mais le total de six au-dessus de l’Australie de 86 pour 1 était le troisième plus élevé de son histoire T20I.

Legspin pour gagner

Salt a soutenu ses lanceurs pour freiner le jeu au milieu et a été immédiatement justifié lorsque le legbreak de Rashid a repoussé la souche de Mitchell Marsh. Josh Inglis a continué à faire avancer les choses avec son 37 depuis le n°4, punissant Jacob Bethell lorsqu’il est tombé court, mais Livingstone – le septième lanceur utilisé par Salt – s’est avéré être le meilleur.

Phil Salt était consterné après avoir percé dans les profondeurs•Getty Images

Il a bien attrapé Short par Curran en position de jambe arrière profonde, puis a frappé deux fois en deux balles. Marcus Stoinis a écrasé Livingstone au-dessus de sa tête pour six mais a été piégé lbw sur le reverse-sweep, et Tim David a été écrasé sur le front pad alors qu’il balayait sa première balle pour laisser l’Australie 132 pour 5 dans le 13ème over.

Curran s’est remis de ses premières difficultés pour lancer un Inglis en reverse-scooping, avant qu’Archer et Mahmood ne réorganisent les souches de l’ordre inférieur avec une série de yorkers et de low full tosses à la mort.

L’Australie surprend l’Angleterre

Les températures ont chuté à un seul chiffre pendant la course-poursuite, et les batteurs anglais n’ont pu que rarement réchauffer la foule de 15 011 personnes en déclenchant les feux d’artifice qui ont accueilli chaque limite. Hazlewood, de retour après une blessure au mollet, a frappé dans son premier over pour que Jacks soit pris à la jambe longue et l’Angleterre a eu du mal à maintenir le rythme requis sous contrôle.

Une superbe réception de David dans le champ extérieur, qui a couru du milieu du terrain vers le milieu du guichet et a plongé à pleine extension, a permis à Jordan Cox de faire ses débuts internationaux. Lorsque Salt a repéré Short en position de jambe carrée profonde sur la dernière balle du powerplay, l’Angleterre était en difficulté – et la situation s’est encore aggravée lorsque Bethell a mal évalué la longueur du legbreak de Zampa pour couper sur ses souches.

Livingstone, promu au 4e rang de son rôle habituel de finisseur, a pris Stoinis pour 17 points dans un over pour donner une lueur d’espoir à l’Angleterre, mais quand lui et Curran se sont retrouvés à quatre balles l’un de l’autre, le match était terminé. Le seul défaut de l’Australie est venu sous la forme d’une blessure apparente sur le côté de Xavier Bartlett : Cameron Green a dû terminer son quatrième over, et a ensuite effectué une extraordinaire prise en plongée en arrière depuis le milieu de la ligne pour éliminer Rashid.