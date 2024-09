ENG contre AUS 2024, ENG contre AUS 1er aperçu du match ODI

Vue d’ensemble Après une série T20 où la vision était à plus long terme jusqu’en 2026, un certain nombre de grands noms manquaient et le décideur a été annulé lors d’une horrible journée à Manchester, il semble que cette prochaine série ODI de cinq matchs – oui, à l’ancienne et, oui, probablement exagérée – ait un peu plus de pertinence immédiate avec un œil sur le Trophée des Champions de l’année prochaine alors que certains joueurs clés multi-formats reviennent.

L’un des joueurs importants qui ne sera pas présent lors de ces matchs est Jos Buttler, qui a connu un contretemps dans sa convalescence suite à sa blessure au mollet. Cela signifie que Harry Brook rejoint la liste des capitaines anglais pour la saison, et ce n’est probablement pas négligeable étant donné le sentiment qu’il est une véritable option à long terme pour diriger l’équipe. On s’intéressera également beaucoup à la façon dont Jofra Archer se comportera lors de sa première apparition à 50 overs en 18 mois. Ce sera une augmentation significative de sa charge de travail, même s’il sera géré avec soin.

L’Australie a quant à elle vu l’arrivée de nouveaux joueurs de haut niveau, avec Steven Smith, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell et Mitchell Starc. Alex Carey fait également partie de l’équipe mais, en ODI, il est désormais la doublure de Josh Inglis après avoir été écarté tôt lors de la Coupe du monde de l’année dernière. Quoi qu’il en soit, la tournée comprendra son retour à Lord’s la semaine prochaine, théâtre d’une histoire dramatique dans la carrière de Carey.

À l’autre extrémité de l’échelle d’expérience – on ne peut pas aller plus loin en fait – se trouve l’appel du lanceur rapide Mahli Beardman comme joueur de réserve. Avec un seul match professionnel à son actif, il a certainement généré un sujet de discussion et, bien qu’il ne fasse pas encore officiellement partie de l’équipe, il ne faudrait pas beaucoup plus qu’une douleur générale parmi les autres lanceurs rapides pour qu’il franchisse un nouveau pas.

« C’est un jeune joueur très dynamique », a déclaré Mitchell Marsh, un autre Australien de l’Ouest. « Pour un joueur de 19 ans, il a beaucoup de talent, il l’a montré lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans. Je pense qu’il va beaucoup apprendre en étant ici. Je l’ai certainement affronté dans les filets à plusieurs reprises. Nous avons vu dans l’histoire du cricket australien que nous avons une longue liste de joueurs qui ont été choisis, je suppose, de nulle part, mais Mahli est certainement extrêmement talentueux et lance vite. »

Guide de formulaire (les cinq derniers matchs terminés, le plus récent en premier)

Angleterre LWLWW

Australie WWWWW

À l’honneur : Jofra Archer et Glenn Maxwell

Le mot A ne sera jamais bien loin. Une grande partie de ce que fait l’Angleterre en ce moment est en vue des Ashes 2025-26 et de la réhabilitation de Jofra Archer est en tête de cette liste. Ce match sera son premier match de 50 overs – international ou national – depuis mars 2023, après avoir jusqu’à présent été maintenu au régime d’action T20 dans un retour à l’action soigneusement géré. Cette approche étape par étape se poursuivra et il est possible qu’il ne joue même pas l’intégralité de ses 10 overs, mais cela marque une autre étape importante dans le retour d’Archer et une autre étape vers ce que l’on espère être un éventuel retour au test cricket.

Glenn Maxwell Il a été mis au repos pour la série contre les Antilles plus tôt cette année et n’a donc pas joué d’ODI depuis la finale de la Coupe du monde. Après sa terrible blessure à la jambe fin 2022, dont il doit encore gérer les effets, il est un autre joueur qui sera soigneusement traité par les sélectionneurs. À 35 ans, il fait partie de ceux qui pourraient ne plus être là lors de la prochaine Coupe du monde ODI en 2027, donc le Trophée des champions pourrait être un adieu de 50 overs pour l’un des joueurs de cricket à balle blanche les plus dynamiques qui ait jamais existé.

Nouvelles de l’équipe : Archer joue ; première question pour l’Australie

Ben Duckett ouvrira le match pour la première fois de sa carrière en ODI avec le capitaine remplaçant Brook au poste de n°4. Jamie Smith a été confirmé comme gardien de guichet et il est probable qu’il l’aurait fait même si Buttler avait été en forme. Archer jouera le match d’ouverture de la série. Jacob Bethell est en passe de faire ses débuts et la décision finale semble être de savoir qui jouera au n°6 avec le bowling de Liam Livingstone qui devrait faire pencher la balance en sa faveur pour permettre à Brook de répartir les overs entre lui, Bethell et Will Jacks.

Angleterre: (probable) 1 Ben Duckett, 2 Phil Salt, 3 Will Jacks, 4 Harry Brook (capitaine), 5 Jamie Smith (semaine), 6 Liam Livingstone, 7 Jacob Bethell, 8 Brydon Carse, 9 Jofra Archer, 10 Adil Rashid, 11 Reece Topley

L’équipe d’Australie aurait été touchée par un virus après que le capitaine Mitchell Marsh ait manqué le deuxième T20I à cause de la maladie. Cela pourrait sérieusement mettre à rude épreuve leur effectif déjà réduit pour le premier ODI avec un certain nombre de joueurs seniors touchés. Comme dans les T20, l’Australie cherche un remplaçant à long terme pour David Warner. Inglis et Jake Fraser-McGurk se sont retrouvés là-bas contre les Antilles après que Travis Head ait été mis au repos après le match d’ouverture, donc les options ne manquent pas. Marsh a déjà connu du succès là-bas, et s’il monte en haut, cela créera potentiellement de la place pour Smith et Labuschagne. Inglis ne s’est pas beaucoup entraîné avant le match d’ouverture en raison de douleurs aux quadriceps, donc on peut se demander s’il jouera ou non. Si c’est le cas, Carey viendrait.

Australie: (possible) 1 Travis Head, 2 Mitchell Marsh (capitaine), 3 Steven Smith, 4 Cameron Green, 5 Marnus Labuschagne, 6 Josh Inglis/Alex Carey (semaine), 7 Glenn Maxwell/Matthew Short, 8 Sean Abbott, 9 Mitchell Starc/Ben Dwarshuis, 10 Adam Zampa, 11 Josh Hazlewood/Aaron Hardie

Trent Bridge peut être un endroit idéal pour jouer au cricket d’un jour : depuis 2010, il a le moyenne et taux de réussite les plus élevés de tous les stades d’Angleterre et du Pays de Galles. Mais la balle peut aussi se balancer, ce qui donne une chance aux quilleurs. Le temps ensoleillé devrait se maintenir au moins jusqu’au début de la série.

Citations « C’est encore loin. Personnellement, je vais essayer de me concentrer sur chaque match et j’encouragerais probablement tout le monde à essayer de faire de même. »

Harry Brook minimise la pertinence de cette série pour les Ashes 2025-26.