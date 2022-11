Enfuyez-vous avec 35% de réduction sur les chaussures Ghost 14 de Brooks

Tout Vendredi noir week-end Brooks Running offre 35% de réduction sur ses populaires chaussures de course sur route Ghost 14. Les chaussures, qui coûtaient autrefois 140 $, sont maintenant disponibles en ligne pour 90 $. C’est une offre à ne pas manquer.

Les Ghost 14 sont les chaussures par lesquelles ma famille et moi ne jurons que. Courez en portant une paire de chaussures Ghost 14 et vous les remarquerez à peine, elles sont si légères. Le rembourrage doux de la chaussure, ainsi que l’ajustement amélioré, font de la Ghost 14 l’une des meilleures chaussures de course sur le marché. C’est aussi la première chaussure neutre en carbone de Brooks.