Enfreinte aux règles de l’Université de Wuhan avec des expériences satellites contrôlées par l’IA : experts

Le mois dernier, des chercheurs d’une université chinoise auraient confié le contrôle d’un satellite à un programme d’intelligence artificielle (IA) pendant 24 heures, montrant jusqu’où le pays ira pour trouver des moyens d’aller de l’avant en utilisant la technologie de l’IA, avertissent les experts.

« Beaucoup d’Américains veulent naturellement appuyer sur le bouton pause du développement de l’IA pour résoudre les problèmes de risque. La Chine, malheureusement, avance à grands pas, comme le montre son expérience satellite de 24 heures », a déclaré Gordon Chang, un expert chinois, à Fox News Digital.

Des chercheurs de l’Université de Wuhan auraient confié le contrôle du Qimingxing 1, un petit satellite d’observation de la Terre, à un programme d’IA basé au sol. Le programme était libre, sans ordre, affectation ou intervention humaine, a rapporté le South Morning China Post. Les chercheurs ont développé l’IA en utilisant des données du monde entier, la créant non pas pour discuter mais pour prendre des initiatives en fonction de sa formation et de sa compréhension croissante des activités naturelles et humaines.

Le chercheur principal Wang Mi a déclaré que l’expérience avait enfreint les règles de planification de mission, qui exigent que les satellites aient des ordres ou des missions spécifiques avant d’agir.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ LANCE UN AVERTISSEMENT SÉVÈRE SUR L’UTILISATION DE L’IA DANS LES SOINS DE SANTÉ

Au cours de l’expérience présumée, l’équipe de Wang a observé le satellite alors qu’il choisissait des emplacements sur Terre pour faire des observations plus précises. Le satellite a identifié une ville ancienne au bord du Gange dans le nord-est de l’Inde et abritant le régiment du Bihar, qui s’est engagé avec les forces chinoises dans la vallée contestée de Galwan en 2020, et il s’est également concentré sur la ville portuaire japonaise d’Osaka, qui accueille occasionnellement l’US Navy. navires, selon le SMCP.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que le département était au courant des rapports sur l’expérience de l’Université de Wuhan, mais a renvoyé à l’université et au gouvernement chinois pour plus de détails.

« La seule réglementation du Parti communiste sur la technologie est de s’assurer que personne n’utilise l’IA pour critiquer, se moquer ou autrement saper son règne », a déclaré Chang. « Parce que nous ne voulons pas vivre dans un monde où les communistes chinois dominent l’IA, nous n’avons pas d’autre choix que de poursuivre le développement aussi vite que possible. La Chine peut, à elle seule, empêcher l’humanité d’adopter des garde-fous. »

« L’essentiel : les communistes chinois feront n’importe quoi, ce qui signifie que nous devons les égaler pas à pas dans l’IA », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas un résultat idéal, mais des résultats idéaux ne sont pas possibles. »

« L’ÉCOUTE SOCIALE » ASSISTÉE PAR L’IA PEUT AIDER À SUIVRE LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS ET À CARTOGRAPHIER DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUES

Charles Clancy, vice-président senior de MITRE et directeur général de MITRE Labs, a déclaré à Fox News Digital que chaque grande entreprise exploite des satellites avec un certain niveau d’automatisation pour commencer, y compris la façon dont ils gèrent les orbites, planifient les téléchargements et téléchargements de données et optimisent les missions, il ne s’agit donc que d’une autre étape dans l’évolution de ce processus.

« Alors que l’IA a continué d’évoluer, elle a pu prendre en charge de plus en plus de tâches des opérateurs humains, permettant aux humains de se concentrer davantage sur la vue d’ensemble », a déclaré Clancy. « Parfois, cette automatisation avancée est un code qui se trouve sur le satellite, et parfois c’est un code qui se trouve au sol et envoie des instructions aux satellites. »

Clancy a également souligné que si les spécificités du modèle d’IA restent inconnues, il ne semble pas être un exemple « particulièrement révolutionnaire », très probablement un modèle basé sur l’imagerie utilisant un algorithme pour sélectionner des cibles au sol. Il a souligné des entreprises comme BlackSky qui utilisent déjà une optimisation similaire de l’IA pour les opérations.

En fait, l’IA facilitera probablement la programmation des satellites, car ils n’entrent en contact avec les stations au sol que « quelques fois » sur une orbite typique de 90 minutes, a noté Clancy.

LA STARTUP DU SUD DE LA CALIFORNIE VAST ANNONCE SON PLAN DE LANCEMENT DE LA PREMIÈRE STATION SPATIALE COMMERCIALE AU MONDE

Matt McInnis, chercheur principal de l’Institute for the Study of War’s China Program, a déclaré à Fox News Digital que Pékin considère l’IA comme l’outil clé pour l’aider à « dépasser » l’armée américaine pour la supériorité et « leur permettre de prendre des décisions dans des conflits potentiels ». beaucoup plus rapide et plus précis. »

« La Chine investit beaucoup dans l’intelligence artificielle à tous les niveaux, mais la plus haute priorité pour elle est de savoir comment elle peut les aider à transformer leur armée en une véritable puissance de classe mondiale et, franchement, à surpasser les États-Unis », a déclaré McInnis, ajoutant qu’il s’agit d’un « élément essentiel » de cette stratégie.

McInnis a fait référence aux récentes révélations des Forces de défense israéliennes selon lesquelles elles ont utilisé l’IA pendant le conflit de Gaza en 2021, ce qui a aidé les Israéliens à prendre des décisions rapides et également à déterminer les emplacements probables des terroristes, ce qui a conduit à la capture de deux chefs combattants ennemis.

« Certes, notre préoccupation est de suivre cela dans notre capacité à observer l’espace de combat, à observer les zones de conflit potentielles, à identifier les cibles, puis à les traiter pour prendre des décisions, et il y a l’IA qui fera partie de cette intensification additive des cibles », a déclaré McInnis. « Ensuite, il y a l’IA qui fait partie de la prise de décision concernant les cibles, ce qui est encore plus complexe. »

LE SONDAGE DE FOX NEWS INDIQUE QUE LES ÉLECTEURS CRAIGNENT QUE L’IA EST MAUVAIS POUR LA SOCIÉTÉ

« Je pense que c’est vraiment là où la Chine veut aller, où elle peut tout faire dans le cycle activé par l’IA », a-t-il ajouté.

« Alors que la Chine continue de se moderniser, seront-ils disposés, d’une part, à abandonner ou à permettre à l’intelligence artificielle de prendre des décisions qui ont traditionnellement appartenu à des humains ou à des humains traitant des informations ? Vont-ils vraiment développer une IA en laquelle ils peuvent avoir confiance ? et être capable de contrôler? » il a dit.

« En partie, je pense qu’il y a beaucoup de pression pour faire ça parce que je pense [Chinese President] Xi Jinping a encore beaucoup de doutes sur le parti, sur la loyauté ainsi que sur les capacités du personnel, et parfois l’IA est perçue en quelque sorte comme compensant le manque de qualité et de capacité. »