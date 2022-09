Enfin, un mode basse consommation arrive sur les montres Apple à partir de la série 4

Les utilisateurs d’Apple Watch sont sur le point d’obtenir une excellente mise à niveau logicielle, avec l’ajout du mode faible consommation. Mais ce n’est pas seulement exclusif aux modèles de la série 8 nouvellement annoncés – la mise à jour s’appliquera également aux montres jusqu’à la série 4 fonctionnant sur la montre OS9.

Le nouveau mode basse consommation peut offrir aux utilisateurs jusqu’à 36 heures d’autonomie sur une seule charge. Lorsqu’il est activé, de nombreuses fonctionnalités de base seront toujours disponibles. Ceux-ci incluent le suivi des activités et la détection des chutes. Cependant, certaines fonctionnalités seront désactivées pour économiser l’énergie, notamment l’affichage permanent et la détection d’entraînement.

Cela donnera aux gens plus de raisons de porter la montre la nuit et devrait permettre aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités de suivi du sommeil introduites plus tôt cette année. Il s’agit également d’une fonction distincte du mode Power Reserve, qui n’affiche que l’horloge sur la montre.

Le mode basse consommation a été annoncé aux côtés du tout nouveau portable robuste, l’Apple Watch Ultra. Cette montre est livrée avec une autonomie de batterie de 36 heures en standard, donc l’activation du nouveau mode basse consommation prolongera cette durée jusqu’à 60 heures, ce qui en fait un portable idéal pour ceux qui recherchent quelque chose de durable.

Le mode basse consommation sortira le lundi 12 septembre 2022 et nécessite un iPhone 8 ou ultérieur et un iPhone SE (2e génération) ou ultérieur exécutant iOS 16.

Apple est également sur le point d’annoncer la série iPhone 14 – assurez-vous de rester sur Tech Advisor pour les dernières nouvelles.