Enfin! Suella Braverman donne aux chefs de police le pouvoir de licencier les flics voyous

Les chefs de police obtiendront de plus grands pouvoirs pour licencier les policiers malhonnêtes dans le cadre des réformes annoncées par la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, qui a exhorté les forces de l’ordre à « éliminer ceux qui n’ont pas de place pour porter l’uniforme ».

Le ministère de l’Intérieur a révélé son intention de modifier la loi afin que les policiers reconnus coupables de faute grave soient automatiquement licenciés, tandis que les chefs de la police – plutôt que des avocats indépendants – seront à nouveau chargés des audiences pour mauvaise conduite.

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a exigé de plus grands pouvoirs de révocation à la suite des scandales concernant le meurtrier de Sarah Everard, Wayne Couzens, et le violeur en série David Carrick – tous deux officiers en service pendant qu’ils commettaient leurs crimes.

Les chefs de police et anciens secrétaires de l’Intérieur, Jack Straw et Alan Johnson, ont salué ces mesures « sensées », mais les partis d’opposition ont déclaré que c’était une « honte » qu’il ait fallu si longtemps à Mme Braverman pour agir après le lancement d’un examen en janvier.

Et des changements majeurs pourraient encore se produire dans six mois. Le gouvernement devra modifier la loi pour remanier le système dès que possible – les responsables espérant que de nouveaux processus seront en place d’ici le printemps prochain, semble-t-il.

Sir Mark a qualifié de « folles » les règles relatives à l’élimination du personnel inapte après avoir estimé que des centaines d’officiers malhonnêtes travaillaient dans ses forces – et admis que les délinquants sexuels faisaient partie des 161 officiers en activité ayant été condamnés au pénal.

Le patron de Scotland Yard a déclaré qu’il était « absurde » qu’il n’ait pas le pouvoir de licencier des agents, ce qui appartient toujours à des avocats indépendants connus sous le nom de présidents juridiquement qualifiés (LQC) des commissions d’inconduite. « Donnez-moi le pouvoir de le faire », a plaidé le commissaire en avril.

Le ministère de l’Intérieur a maintenant promis que des modifications à la loi seraient apportées afin que les agents qui échouent aux contrôles puissent être licenciés. Des avocats indépendants continueront de siéger au panel pour conseiller et maintenir la « rigueur », mais uniquement dans un rôle de soutien.

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a demandé le pouvoir de licencier des agents (Fil PA)

Les chefs de la police et d’autres officiers supérieurs présideront désormais les commissions qui mèneront les audiences sur les fautes professionnelles, tandis que les chefs de police auront également le droit de contester les décisions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

En réponse à cette annonce, Sir Mark a déclaré qu’il était « reconnaissant envers le gouvernement d’avoir reconnu la nécessité d’un changement substantiel qui donnera aux officiers en chef les moyens de lutter pour maintenir les normes les plus élevées et restaurer la confiance dans les services de police ».

Gavin Stephens, l’un des plus hauts officiers britanniques en tant que président du Conseil national des chefs de la police, a également salué ces projets « sensés », affirmant qu’ils redonneront aux chefs de police « le contrôle » de la possibilité d’éliminer rapidement le personnel corrompu des forces.

Mme Braverman a déclaré : « Les policiers corrompus et ceux qui se comportent mal ou échouent aux contrôles doivent être expulsés de nos forces. Depuis trop longtemps, nos chefs de police n’ont pas les pouvoirs dont ils ont besoin pour éliminer ceux qui n’ont pas leur place dans le port de l’uniforme.» Le ministre de l’Intérieur a également exhorté les forces de l’ordre à prendre « des mesures rapides et robustes pour licencier les officiers qui ne devraient pas servir ».

Les responsables gouvernementaux envisagent de créer une liste d’infractions pénales qui constitueraient automatiquement une faute grave et étudient également l’idée d’élargir les droits de la police et des commissaires à la criminalité pour contester les décisions disciplinaires.

Suella Braverman dit que les officiers voyous « doivent être expulsés » (Fil PA)

Yvette Cooper, secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, a suggéré que les travaillistes soutiendraient toute modification de la législation – qualifiant les réformes prévues de « attendues depuis longtemps ».

Le député a déclaré que les conservateurs avaient été « trop lents » et « n’allaient pas assez loin pour élever les normes, éliminer les abus et restaurer la confiance » dans la police.

Elle a ajouté : « Les travaillistes ont demandé que les policiers faisant l’objet d’une enquête pour viol et violence domestique soient suspendus dans l’attente de l’enquête et que des normes nationales de contrôle obligatoires mettent fin à la loterie des codes postaux dans les forces. »

Le chef de l’organisme de surveillance de la police a mis en garde contre le fait de faire des chefs de police des « juges et parties ». Le directeur général par intérim du Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC), Tom Whiting, a déclaré la semaine dernière que les avocats indépendants apportaient « l’indépendance indispensable et plus d’objectivité au système ».

Mais les critiques du système disciplinaire mis en place par le LQC en 2016 le jugent trop lent et trop indulgent, les officiers supérieurs sous pression étant plus susceptibles de licencier les personnes reconnues coupables d’actes répréhensibles.

Les anciens secrétaires d’État travaillistes à l’intérieur, Alan Johnson et Jack Straw, ont tous deux soutenu les changements annoncés par le ministère de l’Intérieur – mais M. Straw s’est dit « consterné » qu’il ait fallu si longtemps pour répondre aux appels des chefs de police.

« Je soutiens très fermement les changements », a déclaré M. Straw. L’indépendant. « La décision finale [on gross misconduct] doit être faite par des officiers supérieurs. Il faut que les mauvais officiers soient licenciés plus rapidement.»

Reclaim These Streets a exigé des mesures après les scandales concernant Wayne Couzens et David Carrick (Archives PA)

L’ancien ministre de l’Intérieur de Tony Blair a ajouté : « À l’heure actuelle, le fait d’autoriser les mauvais flics à jouer avec le système sape la confiance du public. Je suis consterné que cela ait pris si longtemps. Mais je ne suis pas surpris. La dernière ministre de l’Intérieur compétente était Theresa May.

M. Johnson, ministre de l’Intérieur entre 2009 et 2010, a ajouté : « Je salue cette annonce comme une étape cruciale dans le rétablissement de la confiance du public dans la police après que les récentes révélations sur son comportement ont suscité une telle inquiétude généralisée. »

M. Straw et M. Johnson faisaient partie des six anciens ministres de l’Intérieur – dont David Blunkett et les grands conservateurs Michael Howard et Ken Baker – à écrire à Mme Braverman plus tôt cette semaine pour l’exhorter à donner à la police plus de pouvoirs sur le processus disciplinaire.

Le porte-parole libéral-démocrate chargé des affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré qu’il était « juste » que le gouvernement s’attaque aux failles des procédures de contrôle de la police et aux procédures d’inconduite, « mais c’est une honte que cela ait pris autant de temps en premier lieu ».

Donna Jones, présidente de l’Association of Police and Crime Commissioners, a déclaré qu’elle saluait les efforts visant à « accélérer le processus permettant aux chefs de la police de licencier plus rapidement les policiers corrompus ».

Cependant, John Bassett, un avocat représentant l’Association nationale des présidents juridiquement qualifiés, s’exprimant à titre personnel, s’est dit « déçu » par cette décision – ajoutant qu’il ne voulait pas voir les chefs de police « marquer leurs propres devoirs ».