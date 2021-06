Enfin, Stadia arrive sur Android TV plus tard ce mois-ci

Annoncé ce matin, Stades arrive sur Android TV et le Chromecast avec Google TV le 23 juin. C’est soit le dernier souffle de Stadia, soit le début d’un tout nouveau chapitre. On verra!

Vous pouvez voir la liste complète des appareils Android TV pris en charge ci-dessous. Il comprend les gros chiens, comme les unités SHIELD TV et Chromecast avec Google TV, mais comprend également un certain nombre de Smart TV. Je ne vois pas mon téléviseur pris en charge, mais Stadia indique que les utilisateurs peuvent opter pour une assistance expérimentale. Détails à ce sujet ci-dessous.

Périphériques compatibles



Chromecast avec Google TV

Téléviseurs intelligents Android Hisense (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Clé de streaming Onn FHD et périphérique de streaming UHD

Téléviseurs Android Philips 8215, 8505 et OLED 935/805

Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4



Comme détaillé, « Pour les appareils Android TV OS qui ne figurent pas sur cette liste, vous pouvez opter pour une prise en charge expérimentale pour jouer à Stadia. Bien que cette fonctionnalité soit encore en développement et que tous les appareils Android TV ne fonctionnent pas parfaitement, vous pouvez désormais essayer Stadia et jouer à vos jeux préférés sur plus d’écrans que jamais. Pour commencer, installez l’application Stadia depuis le Play Store, lancez-la à partir de la ligne « Mes applications » sur votre téléviseur et appuyez sur « Continuer » sur l’écran d’activation.

C’est une bonne excuse pour ouvrir mon abonnement Stadia et essayer le nouveau Resident Evil, mais non, je suis facilement surpris.

