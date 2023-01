Enfin, quelques bonnes nouvelles modestes pour le droit à l’avortement en Amérique | Moira Donegan

Jil y a eu si peu de victoires pour le mouvement pro-choix au cours de l’année écoulée que les défenseurs des droits des femmes peuvent être pardonnés de prendre plaisir à deux mesures que l’administration Biden a prises cette semaine.

Le premier, du ministère de la Justice (DoJ), était une déclaration destinée à repousser une absurdité juridique qui gagne en popularité au sein de la droite anti-choix : l’idée que le Comstock Act de 1873, une loi anti-obscénité archaïque, interdit l’envoi de médicaments abortifs par la poste. La seconde était une décision de la Food and Drug Administration (FDA) d’autoriser la distribution de la mifépristone, l’un des deux médicaments utilisés dans les avortements médicamenteux, dans les pharmacies de détail, plutôt qu’exclusivement auprès des médecins.

Aucune des deux mesures de l’administration Biden n’est susceptible d’améliorer de manière significative l’accès à l’avortement, en particulier pour les millions de femmes vivant dans les 13 États qui ont purement et simplement interdit l’avortement, ou les cinq qui ont sévèrement limité la procédure, depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v Wade l’été dernier dans Dobbs v Jackson Women’s Health. Mais les changements de règles montrent une nouvelle volonté de l’administration Biden de faire au moins quelques efforts tièdes et tardifs pour étendre les droits des femmes alors que les crises créées par Dobbs continuent de s’aggraver.

Franchement, la décision de la FDA est particulièrement attendue. Depuis que la mifépristone, un médicament qui bloque l’hormone de grossesse progestérone, a finalement été approuvée par l’agence pour une utilisation en Amérique en 2000 (elle était utilisée en Europe depuis les années 1980), le médicament a fait l’objet d’une bureaucratie intense, labyrinthique et médicalement inutile. restrictions.

Pendant des années, les médecins qui souhaitaient pratiquer des avortements ont dû stocker eux-mêmes la mifépristone. Contrairement à d’autres médicaments – dont le misoprostol, l’autre médicament utilisé dans les avortements -, il devait être administré directement par le médecin prescripteur. Jusqu’à la pandémie, la pilule devait être administrée par des prestataires d’avortement en personneet ne pouvait pas être distribué à distance – une règle qui a été temporairement suspendue pendant les blocages de coronavirus, et discrètement levée de façon permanente par la FDA en décembre 2021. Les nouvelle règle permettra à la mifépristone d’être distribuée par les pharmacies régulières, avec une prescription régulière.

Mais les nouvelles directives de la FDA maintiennent toujours des distinctions autour de la mifépristone qui la distinguent des autres médicaments – des distinctions qui n’ont rien à voir avec l’innocuité ou l’efficacité du médicament, qui ont été prouvées depuis longtemps, et tout à voir avec la politique et la stigmatisation entourant Avortement. Certaines restrictions ont été laissées en place.

Tous les prestataires de soins de santé, par exemple, ne peuvent pas prescrire la mifépristone : ceux qui le font doivent d’abord prouver à la satisfaction de l’agence qu’ils sont compétents pour pratiquer des avortements. Les patients doivent également toujours signer un formulaire de consentement, ce qui n’est pas obligatoire pour les autres médicaments. Et il y a de nouvelles obligations pour les pharmacies qui veulent distribuer le médicament. Chaque officine doit nommer et former un déontologue chargé de s’assurer que toutes les règles entourant la mifépristone sont respectées, par exemple ; des mesures doivent être prises pour dissimuler les noms des médecins prescripteurs, y compris dans les bases de données internes de l’entreprise, afin de les protéger de la violence et du harcèlement.

Cette décision semble susceptible d’élargir légèrement l’accès aux pilules abortives, du moins dans les États dirigés par les démocrates. Jeudi, CVS et Walgreens ont indiqué qu’ils commenceraient à distribuer de la mifépristone. Le changement est un petit pas important vers la suppression des obstacles bureaucratiques inutiles et sectaires qui à la fois stigmatisent les soins d’avortement et les mettent hors de portée, et vers le placement de ces médicaments là où ils doivent être : en vente libre.

Mais on ne sait toujours pas comment le changement de règle de la FDA aura un impact sur les plus grandes batailles sur l’avortement médicamenteux – celles qui se déroulent devant les tribunaux. Depuis la décision Dobbs, la demande de pilules a explosé et un nombre croissant de prestataires d’avortement ont mis en place des opérations en ligne – basées à la fois à l’étranger et dans les États démocrates les plus protecteurs – qui envoient des médicaments abortifs par la poste.

Ces prescripteurs ont ouvert une nouvelle ère d’accès à l’avortement dans laquelle les pilules abortives sont devenues largement disponibles même dans les États où les interdictions sont strictes, et les femmes disposant de connexions Internet, d’adresses postales et d’un peu d’expérience dans la dissimulation de leurs traces numériques se sont retrouvées capables mettre fin à des grossesses non désirées en toute sécurité, même au mépris des lois locales misogynes. Le mouvement anti-choix a réussi à fermer des cliniques dans le sud et le Midwest, mais ils n’ont pas réussi à fermer Internet.

Entrez dans la loi Comstock, une loi fédérale longtemps obscure qui a connu un renouveau dans la pensée juridique anti-choix depuis Dobbs. Adoptée en 1878, au milieu d’une panique morale misogyne, la loi Comstock interdit l’envoi de matériel “obscène”, y compris tout “article ou chose conçu, adapté ou destiné à produire un avortement”. Les premières arrestations en vertu de la loi visaient à réprimer la distribution d’un tract féministe pro-contraception.

La loi est largement caduque depuis l’établissement d’un droit à la contraception – et d’un droit à la vie privée – dans la décision de la Cour suprême de 1965 dans Griswold v Connecticut. Récemment, cependant, les forces anti-choix ont fait valoir devant les tribunaux – à plusieurs reprises et de manière agressive – que depuis que Roe a été annulé, Comstock s’applique, et l’envoi de pilules abortives par la poste est à nouveau illégal.

Mardi, le DoJ n’était pas d’accord, édition une note juridique faisant valoir que les médicaments peuvent être légalement envoyés par la poste, y compris aux États interdisant l’avortement – c’est-à-dire tant que l’expéditeur pense que le destinataire les utilisera conformément à la législation locale. L’avis du DoJ autorise le service postal américain à continuer à livrer les colis – et offre une certaine couverture juridique et un déni plausible à ceux qui envoient des médicaments abortifs dans des États conservateurs.

Est-ce que ça tiendra devant un tribunal ? Qui sait. Le mémo émet une interprétation de la loi actuelle, mais les tribunaux fédéraux, remplis d’idéologues conservateurs et de centristes à la bouche farineuse qui considèrent l’hostilité aux droits des femmes comme un marqueur de leur sérieux, pourraient ne pas être d’accord.

Pourtant, ces mesures sont des signes encourageants de la part de l’administration Biden, dont la réponse à Dobbs et aux crises croissantes des droits civils et de la santé publique qu’elle a déclenchées a eu tendance à osciller entre l’incompétence, l’indifférence et le mépris pur et simple. Le parti démocrate a longtemps traité la gauche, et le féminisme en particulier, comme un frère cadet ennuyeux qu’il doit garder en ligne.

Mais les élections de mi-mandat auraient dû rompre ce charme : les démocrates ont obtenu de bien meilleurs résultats que prévu, et l’avortement en était une grande partie. Les élections devraient mettre au lit pour toujours la sagesse conventionnelle centriste poussiéreuse selon laquelle le soutien au droit à l’avortement est électoralement préjudiciable aux démocrates – c’est plutôt le contraire qui s’est avéré être le cas. Espérons que l’administration Biden écoute.