Enfin, les Albanais dénoncent l'escroquerie "asile"... je vous l'avais dit

Un rapport militaire FUITE a révélé que 40% des personnes entrant illégalement au Royaume-Uni sur de petits bateaux étaient albanaises.

En seulement six semaines cet été, 1 075 personnes du pays des Balkans ont fait la traversée.

L’année dernière, 757 Albanais ont traversé la Manche en petit bateau.

La vérité est qu’une grande partie – pas la totalité – de ceux qui traversent ne viennent pas de pays déchirés par la guerre.

Ceux qui ont cherché à nier cela devraient baisser la tête de honte d’être si malhonnêtes.

Oui, l’Albanie est un pays terriblement pauvre.

La Grande-Bretagne a un PIB 175 fois supérieur au leur et la corruption sévit.

Mais le pays n’a pas été en guerre depuis que j’étais en couches.

Et cette semaine, une enquête choquante de The Sun a également révélé que des trafiquants de personnes avertis utilisent TikTok pour afficher leurs références de contrebande.

Un enquêteur sous couverture se faisant passer pour un migrant albanais a été informé par un passeur que les Français les escorteraient en toute sécurité au Royaume-Uni et qu’un avocat pourrait les aider à «formuler une bonne histoire».

Il s’est vanté que le ministère de l’Intérieur enverrait les migrants dans des hôtels et qu’à partir de là, ils pourraient “disparaître”.

Ceux d’entre nous qui ont été critiqués par les défenseurs des « demandeurs d’asile » de gauche méritent des excuses.

Nous avons été accusés de malveillance, de xénophobie et d’être des cinglés d’extrême droite pour avoir simplement remis en question les revendications « d’asile » de tant de ceux qui traversent sur de petits bateaux.

Je dis petits bateaux, mais l’enquête exclusive de The Sun a découvert des contrebandiers vendant des services de « yacht » de luxe pour 15 000 £ par personne.

Être anti-migrants en général n’a aucun sens moral ou économique.

Les migrants qui veulent venir en Grande-Bretagne passent par les procédures légales, travaillent dur et apportent une contribution positive à la vie britannique et devraient être les bienvenus. Il en va de même pour les véritables demandeurs d’asile.

Cependant, les migrants qui traversent illégalement sur de petits bateaux et demandent à rester dans le pays en utilisant des histoires fictives et des moyens frauduleux ne sont PAS les bienvenus.

Et comme le prouvent ces nouveaux chiffres, nous devons faire preuve d’un scepticisme robuste quant aux revendications de ceux qui traversent depuis la France.

Ce n’est pas controversé. C’est la primauté du droit. C’est l’ordre.

Quelque chose que la Grande-Bretagne se vante d’être un leader mondial dans le maintien, mais semble le faire très mal.

Pendant longtemps, j’ai été fustigé pour avoir même fait ce point.

Pourquoi? Parce que je suis moi-même issu de l’immigration.

Mais ma loyauté n’est pas envers tous les migrants, quelle que soit la manière dont ils sont entrés dans le pays, quelle que soit l’authenticité de leurs revendications.

Ma loyauté va au pays que mes proches et moi appelons chez nous.

Je suis fidèle à l’idée d’ordre et d’équité, je ne salue pas sans poser de questions tous ceux qui traversent la Manche.

S’il vous arrive d’être né en Grande-Bretagne et que vous êtes au bout du rouleau à propos de notre système d’immigration, je verrai votre frustration et vous susciterez l’exaspération, l’agitation et l’embarras.

Parce que ces migrants qui abusent de notre générosité rendent les choses particulièrement difficiles pour les migrants économiques qui respectent notre système, comme ma famille.

L’histoire de ma famille en est un bon exemple.

‘NOUS VOUS L’AVONS DIT’

Pour que le ministère de l’Intérieur les juge enfin assez bons pour rester et éventuellement devenir des citoyens britanniques, nous avons dû payer des milliers de livres en frais juridiques, des années d’attente patiente et d’innombrables nuits à nous disputer avec l’incompétence.

C’était, bien sûr, après que ma mère ait dû prouver sa maîtrise de l’anglais et être interrogée sur «la vie au Royaume-Uni» avant de prêter serment d’allégeance à Queen And Country lors d’une cérémonie de citoyenneté.

Le long et ardu voyage pour ceux qui naviguent légalement dans le système d’immigration est la raison pour laquelle des gens comme moi – et ma mère – sont si en colère lorsque le système est exploité par des passeurs complices et des fraudes dans des dingies.

Ceux qui disent que le nombre de migrants économiques qui traversent la Manche sont exagérés ont été dénoncés comme des briquets à gaz purs et durs.

« Tout est dans ta tête. Vous devenez fou. Rien à voir ici », a été leur réplique aux inquiétudes que beaucoup soulèvent quant à l’authenticité d’une partie considérable des demandes d’asile.

À la lumière de ces nouveaux chiffres, cela ne me fait pas plaisir de dire : « Nous vous l’avions dit.

La générosité de ceux qui vivent en Grande-Bretagne et travaillent dur pour soutenir notre État gonflé, dans l’espoir qu’il soit géré équitablement et correctement, tourne à vide.

Ces révélations devraient donner un élan à celui qui sera le prochain Premier ministre pour durcir les règles.

Ensuite, les migrants qui en ont vraiment besoin peuvent venir ici en toute sécurité, ceux qui empruntent des voies légales de migration économique restent protégés et les migrants frauduleux qui se cachent à la vue de tous peuvent être rapidement identifiés et expulsés.

DICK’S RIDE EST DE RESTER

IL n’y a pas de repos pour les plus réveillés.

S’offenser n’est pas seulement leur pain et leur beurre, ils prendront une portion d’offense pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner s’ils en ont l’occasion.

Les parents qui fréquentent l’attraction Dick Turpin de York Dungeon se sont plaints que le manège effrayant nommé d’après le tristement célèbre bandit de grand chemin doit être changé 1 crédit

Dans le dernier épisode, les parents qui fréquentent l’attraction Dick Turpin de York Dungeon se sont plaints que le manège effrayant nommé d’après le tristement célèbre bandit de grand chemin pendu à York devait être changé.

“Dick” est bien trop offensant pour les petites oreilles et devrait désormais s’appeler “Richard Turpin”.

Bravo au manager, Mark Mattinson, qui a répondu à cette démonstration pathétique par : “Nous sommes ici pour dire que Dick est là pour rester !”

Il a poursuivi : « Le York Dungeon est réputé pour avoir révélé les secrets les plus profonds et les plus sombres du passé unique de la ville, qu’il inclue Dick ou non.

“La balade en calèche de notre Dick est la grande finale de notre visite du York Dungeon, et des milliers d’invités ont déjà apprécié cette fin palpitante de leur visite.”

Je me demande s’il a réussi à dire tout ça sans rire.

Il me semble que ce sont les parents au visage rouge qui ont besoin de sortir leur esprit du caniveau – ou devrais-je dire du cachot ?

FEMMES EFFACÉES PAR LE NHS

Le NHS au Pays de Galles a été critiqué pour avoir supprimé les mots «filles» et «femmes» dans les conseils de santé.

Conseils sanitaires sur . . .chèques notes périodes.

Le NHS du Pays de Galles a été critiqué pour avoir supprimé les mots «filles» et «femmes» dans les conseils de santé Crédit : instagram.com/bloodybrilliant.wales

Ces choses que seules les filles et les femmes ont.

La campagne en ligne financée publiquement “Bloody Brilliant” a été commandée par le gouvernement travailliste décentralisé pour “briser les tabous” autour des menstruations.

On pourrait penser que les conseils de santé fondés sur des preuves scientifiques voudraient mentionner que seules les femmes biologiques peuvent avoir leurs règles.

Hélas, même marmonner des faits biologiques sur les sexes est un péché capital en 2022. Au lieu de cela, le site Web qualifie les femmes de “personnes qui saignent”.

Quelle hypocrisie de leur part de suggérer qu’ils « brisent des tabous » alors qu’ils peuvent à peine se résoudre à discuter correctement du sujet.

Le NHS Wales semble avoir perdu l’esprit saignant.

J’AIME UN VRAI HOMME PLUS ÂGÉ, TOUT COMME HAPPY RITA

FÉLICITATIONS à M. et Mme Waititi !

Le nouveau mari de Rita Ora, le cinéaste Kiwi Taika Waititi, est un homme de 46 ans aux cheveux argentés et à la moustache.

Comme de plus en plus de jeunes femmes, Rita Ora a clairement compris que les hommes plus âgés sont la voie à suivre Crédit : Getty

Rita était déjà sortie avec des hommes de sa propre génération comme Spider-Man lui-même Andrew Garfield Crédit : Getty

La millénaire Rita a, jusqu’à présent, été liée de manière romantique avec des hommes de sa propre génération – DJ Calvin Harris, le frère oublié de Kardashian et Spider-Man lui-même Andrew Garfield, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais comme de plus en plus de jeunes femmes, elle a clairement compris que les hommes plus âgés sont la voie à suivre.

Je suis sortie avec toutes sortes d’hommes – certains plus jeunes, d’autres deux fois mon âge (désolé, maman !) – et je peux confirmer que les hommes de la génération Y sont un peu nuls.

Ils vous emmèneront dîner, passeront la moitié du temps à vérifier leurs notifications, prendront chaque plat à publier sur Instagram, se plaindront de la façon dont ils ont la gueule de bois d’une “soirée entre grands” la veille et partageront l’addition avant de vous demander si vous envie de “retourner chez eux”, puis d’ajouter “oh, au fait, mes colocataires seront là”.

Absolument pas.

Les hommes de la génération X, d’autre part, maintenant âgés de 42 ans et plus, ont encore une idée de ce qu’est de courtiser une femme comme un gentleman.

Tant mieux pour Rita.

VAINQUEUR SPORTIF

QUELLE année cela a été pour le sport féminin.

Les Jeux du Commonwealth de cette année ont été le plus important programme sportif féminin de l’histoire.

L’Angleterre l’a également écrasée, organisant ses Jeux du Commonwealth les plus réussis de tous les temps – peu de temps après que les Lionnes l’ont finalement ramené à la maison le mois dernier.

Je ne peux pas croire que nous ayons fait tout cela sans avoir la question « les femmes trans sont-elles des femmes ? » débat.

Mais il ne faudra pas longtemps avant que les fanatiques du genre revendiquent un avenir dans lequel les femmes trans ne sont pas autorisées à partager le gâteau du succès sportif féminin est profondément transphobe.

Les femmes peuvent accomplir des choses incroyables dans le sport lorsqu’elles sont autorisées à s’épanouir sans interférence du dogme du genre.

Gardons-le ainsi.