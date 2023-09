Enfin! Le combattant Rishi Sunak est sorti de sa coquille

Au cours de ses premiers mois en tant que Premier ministre, Rishi Sunak était le lapin Duracell qui courait autour de la tortue Sir Keir Starmer et ravivait l’espoir parmi les conservateurs querelleurs.

Puis tout s’est effondré au cours d’un long été de querelles épuisantes au Partygate et d’une inflation galopante.

Le Premier ministre Rishi Sunak est enfin sorti de sa coquille

Je craignais que le Premier ministre ne se soit transformé en « Dr Dolittle ». Starmer l’a surnommé « l’homme de l’inaction ».

Nous avions tous les deux tort.

Mais c’est le leader travailliste, et non moi, qui en paie le prix.

En s’asseyant tranquillement à Downing Street, en gardant sa poudre sèche et en ignorant les appels des conservateurs à déclarer la guerre, Rishi a laissé Starmer avaler les sondages et rêver qu’il est vraiment désigné comme prochain Premier ministre.

La tortue a tendu le cou – d’abord sur Ulez et la « merde verte », puis fatalement sur le Brexit.

Rishi l’a rapidement coupé.

L’ancien procureur maladroit est accusé de complot visant à pervertir le cours de la démocratie et à vendre le peuple britannique en aval.

Poussé par l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair et une foule d’autres rechapeurs du New Labour, il a laissé échapper son intention de retomber dans l’étreinte écoeurante de l’UE que nous avons voté pour quitter en 2016.

Sous Starmer, nous abandonnerons notre souveraineté fraîchement retrouvée, obéirons aux règles de l’UE sur lesquelles nous n’avons pas notre mot à dire, paierons des milliards pour ce privilège et accueillerons tous les migrants illégaux que Bruxelles juge bon d’envoyer.

Tout cela en devenant membre associé d’un régime dont le seul objectif est de nous critiquer pour avoir osé partir en premier lieu.

Starmer nie frénétiquement cela, bien qu’il ait été pris en flagrant délit lors d’une conversation télévisée canadienne avec d’autres dirigeants de gauche.

La seule surprise, compte tenu de ses méprisables pitreries de démolition en tant que reste en chef de Jeremy Corbyn, est qu’il a été attiré si tôt dans les sables mouvants perdants.

Je ne vois pas les électeurs du Mur Rouge adhérer à cette arnaque minable.

Nous le saurons avec certitude lors des élections de mai, mais parmi toutes les raisons pour rejeter Starmer et s’en tenir à Rishi, celle-ci l’emporte sur toutes.

Le kilométrage politique des conservateurs est illimité.

Par exemple, nous ne récupérerons jamais aucun des « bons côtés » de l’adhésion à l’UE – la remise valant plus de 100 milliards de livres sterling depuis que Maggie Thatcher l’a mis à la main en 1985.

La Grande-Bretagne s’en sort mieux

Nous n’aurions pas le droit de voter dans les conseils irresponsables et non élus de l’Europe, ni notre mot à dire dans sa bureaucratie sans âme.

En effet, l’UE elle-même est loin d’être le super-État naissant qu’elle était lorsque nous l’avons quittée.

L’union en constante expansion est ravagée par des querelles auto-infligées sur l’argent, l’immigration et le droit des États-nations à appliquer leurs propres lois.

La monnaie unique tant vantée lutte pour sa survie et l’économie allemande, sa puissance économique, s’enfonce dans la récession.

Le Brexit La Grande-Bretagne, quant à elle, défie ses détracteurs, avec une croissance économique plus forte que la moyenne de l’UE et de nouveaux accords commerciaux mondiaux lucratifs – impossibles si nous étions toujours membres.

Il existe des preuves évidentes que la Grande-Bretagne s’en sort mieux et qu’elle paierait cher pour être « autorisée » à y revenir.

Dans un autre contraste frappant avec le parti travailliste, Rishi a touché une corde sensible avec sa déclaration de guerre contre la secte verte qui se dirige vers le zéro net.

Les sondages réalisés par Matt Goodwin du Sun montrent que sa décision de retarder la répression des pompes à chaleur et des voitures et camionnettes à essence et diesel, permettant aux lecteurs du Sun d’économiser jusqu’à 15 000 £, est soutenue par près de deux électeurs sur trois.

Ensemble, ces éléments créent des lignes de démarcation claires et des choix difficiles entre les travaillistes et les conservateurs lors des prochaines élections.

Plomb stonking

Et il y en a bien d’autres d’où viennent – ​​y compris un remaniement de l’éducation, la construction de logements et la réforme du NHS grinçant.

Malgré la triste promesse de « pas de réduction d’impôts » du chancelier Jeremy Hunt, le budget du printemps réduira puis supprimera les droits de succession détestés, courtisant ainsi des millions d’électeurs mécontents du parti conservateur du Mur bleu.

Jusqu’à présent, ces mesures n’ont eu que peu ou pas d’impact sur l’avance considérable du Labour.

Cela va changer à mesure que les rivaux déballeront leurs cadeaux électoraux lors des conférences d’automne du parti.

Les conservateurs seront les premiers à donner le coup d’envoi de leur rassemblement à Manchester la semaine prochaine.

Rishi Sunak peut voir le blanc des yeux de l’ennemi. Il est prêt à ce que ses troupes ouvrent le feu.

Le lièvre et la tortue. Oui, je sais ce qui s’est passé dans la fable d’Ésope. La tortue a gagné. . .