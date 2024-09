Enfin l’aventure en tant que princesse Zelda dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Nintendo a publié La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse sur Nintendo Switch (59,99 $) – le premier jeu principal de la série à présenter la princesse titulaire comme personnage jouable principal.

Regardez la nouvelle bande-annonce de lancement ci-dessus.

L’histoire commence comme beaucoup d’aventures de Legend of Zelda. Mais cette fois, Link est frappé d’incapacité après l’avoir secourue, et c’est à Zelda de se charger du sauvetage ! Il ne s’agit cependant pas simplement d’un échange de palette. Zelda a ses propres capacités uniques grâce à l’aide du nouvel allié Tri et du Tri Rod.

En utilisant le Tri Rod, Zelda peut copier des créatures et des objets, créant des échos qu’elle peut déployer pour surmonter les ennemis, les obstacles et d’autres défis, comme utiliser un lit aléatoire comme pont. Des échos de monstres peuvent même être invoqués pour combattre d’autres monstres. Zelda peut également résoudre des énigmes en liant des objets pour suivre leur mouvement (et vice-versa).

La quête de Zelda est de sauver Link et le monde entier d’Hyrule d’une série de failles envahissantes et du Monde immobile auquel elles mènent. Plus tard dans ses aventures, elle pourra créer des automates puissants pour vaincre ses ennemis, fabriquer des smoothies pour des améliorations utiles et découvrir une épée magique qui la transformera temporairement en une combattante à l’épée de style Link.

Le style artistique Chibi de haut en bas rappelle le remake semi-récent de Zelda, Link’s Awakening.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est disponible sous forme numérique sur le Nintendo eShop et physiquement dans les magasins de détail. Il est classé E10+.