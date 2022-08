Enfin, la planification de voyage en ligne devient (un peu) plus facile

Bien qu’Internet ait facilité la planification d’un voyage vous-même – et vu combien vous économisez – il vous oblige également à parcourir des centaines de pages de recherche de destination, d’options de location d’hôtels et de maisons et une myriade d’alternatives d’itinéraire de vol, devenant un agent de voyage amateur en cours de route. Mais cet été, quelques plateformes de voyage ont mis en place ou annoncé des correctifs destinés à faciliter la planification des voyages, en affinant les recherches, en créant des cartes plus informatives et en rationalisant les programmes de fidélité. Maintenant, si vous voulez trouver une maison de vacances sur une île, un hôtel à 15 minutes à pied de la bar mitzvah locale de votre neveu ou une voiture électrique, Airbnb, Google et Skyscanner, respectivement, vous facilitent la tâche.

Les analystes disent que ces plates-formes et d’autres ne sont pas encore terminées. “Les informations de voyage, les prix et les réservations sont encore si fragmentés et décousus que je m’attends à ce que nous continuions à voir davantage de marques développer et mettre à niveau ces types de fonctionnalités à l’avenir”, a déclaré Madeline List, analyste de recherche senior chez Phocuswright, un voyage société d’études de marché.