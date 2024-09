Enfin, la Légende de Zelda porte bien son nom puisque Echoes of Wisdom fait de la princesse le héros.

Il existe une vieille blague désormais dépassée selon laquelle, pour savoir si quelqu’un est vraiment un joueur, il faut lui demander le nom du héros des jeux The Legend of Zelda.

L’astuce, bien sûr, est qu’à moins du plus petit des camées, vous ne jouez jamais le rôle de la princesse titulaire – vous incarnez plutôt l’épéiste Link.

La dernière entrée, Échos de sagesse pour la Nintendo Switch, permet enfin à Zelda d’occuper le devant de la scène en tant que protagoniste pour la toute première fois dans une aventure qui, du moins au début, implique de trouver et peut-être même de sauver Link.

Il s’agit également du premier jeu principal de Zelda avec une femme comme co-réalisatrice : Tomomi Sano, qui a occupé d’autres rôles pour plusieurs jeux Nintendo dans le passé.

Échos de sagesse est une aventure plus courte et plus serrée par rapport aux jeux Zelda les plus récents – le jeu parfois écrasant Souffle de la nature et Les larmes du royaume.

L’approche ramène la série à ses racines avec une perspective descendante et des donjons remplis d’énigmes sournoises. Et Zelda fonctionne si bien en tant que personnage vedette qu’il est franchement choquant que Nintendo ne l’ait pas essayé auparavant.

REGARDER | Bande-annonce de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom :

Échos de sagesse apporte immédiatement des rebondissements surprenants à la formule habituelle avec une nouvelle histoire sans liens avec les entrées passées.

De mystérieuses larmes dans l’espace-temps, appelées Rifts, tourmentent le royaume d’Hyrule et les nations environnantes depuis des années, et elles se sont aggravées ces derniers temps – engloutissant le château du royaume, y compris son roi et ses principaux conseillers, au début du jeu.

Nous voyons Link affronter un monstre qui semble contrôler les Failles, juste avant qu’il ne soit capturé – laissant Zelda chercher un moyen de fermer les Failles et de guérir sa patrie blessée.

Les principaux outils de Zelda se présentent sous la forme d’Échos, un pouvoir qui lui est accordé par Tri, un être mystique qui ressemble un peu à un emoji sensible qui la suit partout.

Zelda peut faire des copies, ou échos, d’objets et d’ennemis pour l’aider tout au long de son voyage. (Nintendo)

Avec Echoes, Zelda peut invoquer des répliques d’objets ou de créatures trouvées dans le monde pour l’aider à explorer son environnement ou à combattre ses ennemis en son nom.

Conjurer une boîte en bois ou un trampoline, par exemple, lui permet d’atteindre des rebords trop hauts pour pouvoir sauter dessus. Créer une torche enflammée tout en escaladant une montagne enneigée la garde au chaud.

Et lorsqu’elle est entourée d’une foule de bokoblins en colère, elle peut se protéger avec ses propres monstres, à condition que le joueur en ait déjà vaincu un et l’ait ajouté à son catalogue.

Pour ne pas échapper à la tradition, Zelda peut également utiliser l’épée et le bouclier de Link, mais seulement pendant quelques secondes à la fois, le laissant en dernier recours lors des rencontres ennemies les plus difficiles.

L’aventure principale de Zelda consiste à résoudre le mystère des Rifts, de grandes déchirures dans le monde où les gens peuvent se retrouver piégés. (Nintendo)

« C’est exactement le jeu qu’il lui faut »

Dans un article sur le site de Nintendo of Japan le producteur de la série Eiji Aonuma a déclaré que lorsque les développeurs ont décidé d’utiliser Echoes comme mécanisme principal, cela semblait être l’occasion idéale de permettre aux joueurs de contrôler Zelda au lieu de Link – quelque chose que les joueurs lui demandaient depuis des années.

« Quand on m’a posé cette question, j’ai toujours pensé : « Bien sûr, tant que cela a du sens pour le jeu et que cela lui rend justice en tant que personnage d’être le protagoniste », et j’ai répondu de cette façon », a déclaré Aonuma.

« J’ai essayé en vain de trouver ce qui lui rendrait vraiment justice. Mais quand j’ai vu l’équipe avoir du mal à identifier le protagoniste idéal pour ce jeu, je me suis dit : c’est exactement le jeu qu’il lui faut ! »

Emma Vossen, écrivaine et chercheuse au Games Institute de l’Université de Waterloo, affirme qu’un jeu mettant en vedette Zelda est quelque chose qu’elle « et de nombreux autres fans réclamaient depuis toute l’histoire de la franchise ».

Elle dit qu’elle n’est pas surprise que les développeurs voient Zelda comme « la solution à un problème de conception de jeu » au lieu de construire le jeu autour d’elle depuis le début.

« Mais j’espère que cela finira par être une bonne chose », a-t-elle déclaré. « Maintenant, nous savons qu’ils accordaient le même soin au jeu que si Link était le protagoniste. »

Les Échos de Zelda peuvent vous aider à parcourir le monde, à invoquer des monstres pour se battre à vos côtés – ou même à vous permettre de conjurer un lit pour vous reposer et retrouver la santé. (Nintendo)

Des énigmes et des casse-tête sournois

Finalement, une fois que vous avez construit une grande bibliothèque d’échos, choisir quel outil ou quel monstre invoquer parmi quelques douzaines peut induire une certaine paralysie du choix.

D’un autre côté, certains auront plus envie de tricher que de jouer : invoquer une pile de cubes d’eau flottants vous permet de nager sur les parois de falaises abruptes, et une tuile flottante vous permet de survoler de larges gouffres.

Mais la conception des niveaux utilise ces outils et vous charge de résoudre certaines des énigmes les plus sournoises de la série.

Dans les anciens jeux Zelda, les défis d’un niveau tournent souvent autour d’un seul outil ou compétence que vous avez récemment acquis. Si vous trouvez un boomerang dans un temple, par exemple, vous devrez probablement l’utiliser pour appuyer sur de nombreux interrupteurs hors de portée.

Dans Échos de sagesseon ne sait pas quels échos vous pourriez avoir à votre disposition. Comment, par exemple, appuyer sur deux interrupteurs au sol en même temps pour ouvrir une porte verrouillée ? Utiliser un gros ennemi lourd qui avance ? Essayez-vous d’écraser un gros rocher ou de faire glisser un bloc de glace vers l’avant tout en marchant de manière synchronisée ?

Il regorge de casse-tête que vous pourriez penser impossibles au début, mais dont la réponse vous vient à l’esprit des heures plus tard.

Ajoutez à cela un mécanisme de « liaison », qui vous permet de ramasser et de déplacer la plupart des objets ou des ennemis, et vous obtenez une version similaire, bien que limitée, de la créativité de Les larmes du royaumeLe pouvoir Ultrahand de construction d’engins.

Zelda rencontrera de nombreux personnages secondaires charmants en cours de route, mais les décors et les royaumes pourraient sembler trop familiers aux fans de longue date de Nintendo. (Nintendo)

Faire d’Echoes l’outil principal au lieu de l’épée et du bouclier est un changement si radical dans la formule des jeux Zelda que d’autres fonctionnalités de longue date semblent datées.

Vous visiterez les zones humides gouvernées par les Zora, les déserts gouvernés par les Gerudo et les montagnes volcaniques gouvernées par les Gorons. Comme dans presque tous les autres jeux Zelda auxquels vous avez joué au cours des 20 dernières années.

Il s’agit d’une configuration trop sûre éclipsée par peu de nouveaux ajouts – le principal parmi eux étant le Monde immobile, de minuscules dimensions de poche à l’intérieur des Rifts constituées de parties fracturées d’Hyrule flottant en suspension.

L’autre bémol majeur est plus technique qu’artistique : le frame rate est fluide lors de la lecture en mode portable de la Switch, mais bégaie régulièrement lorsqu’il est connecté à un téléviseur. C’est peut-être un signe que même Nintendo a du mal à intégrer sa vision dans un matériel vieux de près de huit ans, alors que les rumeurs concernant la console qui succédera à la Switch ont atteint leur paroxysme.

Pleins feux sur la princesse

Plus tôt cette année, Peach, l’autre princesse de Nintendo, a pris la place de Mario avec son propre jeu. Princesse Peach : Showtime ! Même si cela était prometteur, c’était généralement une affaire ennuyeuse avec pratiquement aucun défi ni complexité.

La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse heureusement, ne laisse pas tomber sa princesse titulaire. C’est un monde merveilleusement conçu qui se situe à juste titre à côté des autres entrées de la série. Pour les fans de longue date des jeux précédents Souffle de la nature, c’est un retour à la forme.

Et on ne peut s’empêcher de se demander si le prochain jeu Zelda géant en monde ouvert pourrait présenter à la fois la princesse et l’épéiste en tant qu’équipe jouable puissante.