L’administration Biden a soutenu le Dr Anthony Fauci, le qualifiant d' »atout indéniable » pour faire face à la pandémie de Covid-19 et refusant de commenter la substance de ses courriels de 2020 traitant de l’origine du virus.

Des milliers de pages d’e-mails ont été rendues publiques mardi par BuzzFeed, après avoir été obtenues via une demande FOIA. Il a fallu attendre jeudi pour que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, fasse appel à un journaliste disposé à poser des questions à leur sujet.

Répondant à un journaliste de Fox News, Psaki a défendu Fauci comme « un atout indéniable dans la riposte de notre pays à la pandémie » et a dit qu’elle le laisserait parler pour lui-même. « Ce n’est évidemment pas si avantageux pour moi de remettre en cause le contenu d’e-mails d’il y a 17 mois, » elle a ajouté.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) des Instituts nationaux de la santé (NIH), a tenté de balayer les e-mails dans une interview avec le NewsNation Now, basé à Chicago, mercredi.

Elles sont « vraiment mûr pour être sorti de son contexte où quelqu’un peut découper une phrase dans un e-mail sans montrer les autres e-mails et dire : « sur la base d’un e-mail du Dr Fauci, il a dit ceci et cela », où vous ne le faites pas » t vraiment avoir le contexte complet,», a-t-il déclaré à l’animateur Leland Vittert.

Fauci a également cherché à justifier le financement du NIH pour l’Institut de virologie de Wuhan et la recherche sur les coronavirus de chauve-souris, affirmant que la Chine est l’endroit où l’on va étudier « l’interface chauve-souris-humain qui peut conduire à une épidémie », plutôt que le New Jersey ou la Virginie. Les 600 000 $ que son institut a donnés au WIV – en utilisant une organisation à but non lucratif basée à New York comme intermédiaire – pâlissent en comparaison des « des centaines de millions, voire des milliards de dollars » les « très grand laboratoire» obtient pour la recherche, a-t-il ajouté.





Dans l’un de ses nombreux échanges tendus avec le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) le mois dernier, Fauci a insisté sur le fait que le NIH « n’a jamais financé et ne finance pas actuellement la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.«

Au lieu de cela, le NIH a déclaré aux vérificateurs des faits du Washington Post, le financement est allé à EcoHealth Alliance « pour comprendre comment les coronavirus de chauve-souris évoluent naturellement dans l’environnement pour devenir transmissibles à la population humaine.«

EcoHealth est dirigé par Peter Daszak, qui était à l’origine de la lettre dans la revue scientifique Lancet dénonçant la théorie selon laquelle le virus du SRAS-CoV-2 pourrait provenir d’un laboratoire en tant que théorie du complot, et insistant sur le fait qu’il a évolué naturellement. Il a également remercié Fauci pour « se lever publiquement et déclarer que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle du COVID-19 à partir d’un débordement de la chauve-souris à l’homme, et non d’une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan », selon un courriel du 18 avril 2020.

Daszak a ensuite fait partie de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est rendue en Chine pour enquêter sur les origines du virus.

D’autres e-mails de la cache Fauci montrent que le directeur du NIAID est mis au courant des théories sur l’origine du laboratoire et demande à ses subordonnés d’examiner un rapport de 2015 sur la recherche de gain de fonction sur un « Amas de coronavirus de chauve-souris en circulation de type SRAS.» Son adjoint Hugh Auchincloss informe à un moment donné Fauci qu’un autre collègue cherche à établir « si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger. »





Alors que Psaki et la plupart des médias d’entreprise semblaient désireux de détourner le regard, les principaux libraires américains ont réagi aux e-mails en nettoyant la page de commande du prochain livre de Fauci – mais uniquement pour le marché intérieur. L’éditeur a déclaré que le livre avait été retiré car il avait été publié en précommande prématurément, mais cela n’explique pas pourquoi il est resté disponible sur des pages à l’étranger.

Jusqu’au mois dernier, le fait d’évoquer la possibilité que le virus n’ait peut-être pas évolué naturellement était un motif d’interdiction des plateformes de médias sociaux, et les médias d’entreprise aux États-Unis le décrivaient régulièrement comme un « théorie du complot » ça a été « démystifié. «

