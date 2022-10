Enfin, Google Home pour le Web et bien plus encore

Une mise à niveau majeure est prévue pour le Accueil Google app, avec Google annonçant les changements cette semaine, ce qui est approprié étant donné que nous recevons quelques nouveaux appareils Google cette semaine. La société a déjà dévoilé quelques nouveaux appareils Nest, avec la gamme Pixel 7 et Pixel Watch à venir.

Dans cette expérience Google Home améliorée, Google met davantage l’accent sur les flux de caméra et la configuration/connexion initiale de l’appareil. Google reste réaliste en disant : “Configurer une ampoule intelligente peut sembler nécessiter un diplôme d’ingénieur.” Je ne me suis jamais senti plus vu. Avec Fast Pair for Matter, qui est une norme de connectivité domestique intelligente relativement nouvelle, Google imagine un monde où toutes les maisons intelligentes des choses peut être plug and play. Avec cette dernière mise à jour de l’expérience Google Home, votre téléphone Android reconnaîtra instantanément quand un appareil Matter est branché, puis un simple processus via l’application permettra à votre appareil de fonctionner en un rien de temps. C’est comme Fast Pair pour les écouteurs sans fil, rapide et indolore.

Google appelle spécifiquement son ancien matériel en ce sens qu’il sera mis à jour pour prendre en charge la nouvelle norme. Google déclare: “Nous mettons également à jour nos haut-parleurs intelligents Google Nest, nos écrans intelligents et nos routeurs existants pour contrôler les appareils Matter.”

Et maintenant que tout devient intelligent et connecté, Google introduit une meilleure façon d’organiser les choses. Pour commencer, il y aura une liste de favoris pour certains appareils auxquels vous avez besoin d’un accès rapide, et nous pouvons également commencer à regrouper les choses par catégorie et zone. Cette nouvelle mise en page peut être visualisée dans l’image ci-dessus, avec des sections pour animaux de compagnie/enfants/jardin désormais possibles. Les espaces personnalisés devraient arriver l’année prochaine.

Pour les utilisateurs de caméras Nest, il s’agit d’une grande mise à niveau. Selon la version de Google, les utilisateurs peuvent faire défiler des heures d’historique vidéo en quelques secondes et, grâce aux capacités d’apprentissage automatique intégrées aux appareils que vous installez, les événements importants seront étiquetés et organisés par type, tels que personne, forfait, véhicule, activité ou animal. Cela devrait faciliter la recherche du moment que vous recherchez. Google indique que ses anciennes caméras Nest devraient également bénéficier de cette prise en charge en 2023.

La domotique reçoit également une tonne d’amour dans cette nouvelle application. Il y aura désormais un onglet dédié à la domotique, permettant aux utilisateurs d’avoir un meilleur aperçu de ce que leur maison va faire à tout moment de la journée. Par exemple, si vous partez au travail, vous pourrez voir que toutes vos lumières sont éteintes, que les portes sont verrouillées et que le thermostat est réglé sur le mode Éco. Pour les experts en automatisation parmi nous, Google a également introduit un éditeur de script qui devrait être mis en ligne au début de 2023. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce nouvel éditeur permettra un contrôle beaucoup plus complet sur ce que vos appareils intelligents peuvent faire et quand ils le font. Cela conduira facilement à des choses incroyables et je ne peux pas attendre.

Google a annoncé que l’expérience Google Home arrive également sur le Web et Wear OS. Donc, à l’avenir, peu importe où vous êtes et que vous avez oublié de régler la température ou que vous avez besoin de voir un flux de caméra, vous pourrez le faire.

Google précise qu’un aperçu public de cette nouvelle expérience sera bientôt disponible pour que les gens puissent la tester avant qu’elle ne soit diffusée à tous les utilisateurs. Vérifiez ici de temps en temps pour vous assurer d’entrer lorsque la période d’aperçu s’ouvre.

Ça a l’air plutôt mignon, ouais?

// Google [2]