Enfermez indéfiniment tous les demandeurs d’asile transmanche, dit Suella Braverman au Premier ministre

Tous les demandeurs d’asile utilisant des itinéraires “illégaux” seraient enfermés indéfiniment et interdits de s’installer au Royaume-Uni, dans le cadre de plans intransigeants soutenus par le ministre de l’Intérieur.

On comprend que Suella Braverman approuve également les recommandations visant à limiter le nombre d’asile accordé à 20 000 par an et à retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a écrit un avant-propos à un rapport d’un groupe de réflexion de droite – dans une tentative claire de faire pression sur Rishi Sunak pour qu’il adopte une approche plus draconienne face aux crises des petits bateaux traversant la Manche.

Les députés conservateurs paniquent à ce sujet, le nombre d’arrivées par bateau en 2022 devant dépasser les 50 000 et Nigel Farage menaçant de revenir à la politique de première ligne pour séduire les électeurs du parti réformiste britannique.

Le paquet proposé par le Center for Policy Studies:

* Détenir indéfiniment tous les demandeurs d’asile qui entrent « illégalement » dans le pays.

* Expulsez-les tous vers le Rwanda ou d’autres pays tiers – malgré la contestation judiciaire de l’accord de Priti Patel.

* Rendre illégal de demander l’asile au Royaume-Uni après avoir voyagé depuis un pays sûr.

* Rendre plus difficile l’utilisation de la loi sur l’esclavage moderne pour demander l’asile, après un prétendu abus des règles pour échapper à l’expulsion.

* Plafonner le nombre d’admissions via les routes de réinstallation en provenance d’Ukraine, d’Afghanistan et de Syrie à pas plus de 20 000 par an.

Dans son avant-propos, Mme Braverman dit qu’elle “n’est pas d’accord avec tout” proposé, qui comprend également des cartes d’identité obligatoires,

Mais elle a écrit : “Je l’accueille comme une contribution vitale et nécessaire au débat politique sur ce qui peut être fait pour lutter contre les passages à niveau”.

La pression survient après que le Premier ministre a été accusé d’avoir eu peur des conservateurs de droite en renommant Mme Braverman – six jours seulement après sa démission pour avoir enfreint le code ministériel.

Il est entendu que les ministres doivent encore convenir des détails de la législation prévue, qui ne devrait pas être publiée avant la nouvelle année.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a signalé la nouvelle approche samedi, lorsqu’il a déclaré: «Nous devons recréer notre système d’immigration afin qu’il soit adapté à son objectif. Cela signifiera la création d’un système où la dissuasion passe par tout.

“Cela impliquera également de regarder comment nous traitons les gens à leur arrivée, afin que personne ne pense que venir au Royaume-Uni est une douceur, et le Royaume-Uni n’est pas un meilleur site pour les acheteurs d’asile que notre voisin de l’UE.”

Le n ° 10 est également connu pour envisager des règles plus strictes pour les personnes à charge rejoignant les étudiants venant au Royaume-Uni, mais M. Jenrick est allé plus loin en remettant en question le motif de nombreuses études entreprises.

“Il y a des gens qui viennent dans les universités ici comme moyen détourné de faire venir leur famille au Royaume-Uni et de rester ici pendant une période prolongée”, a-t-il déclaré. Nouvelles GB.