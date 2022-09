Enfermé : le travail carcéral qui a construit des empires commerciaux

Il y a plus de 150 ans, un complexe pénitentiaire connu sous le nom de palissade Lone Rock fonctionnait dans l’une des plus grandes mines de charbon du Tennessee.

Il était alimenté en grande partie par des hommes afro-américains qui avaient été arrêtés pour des délits mineurs – comme le vol d’un porc – s’ils avaient commis le moindre crime. Des femmes et des enfants, dont certains n’avaient que 12 ans, y ont également été envoyés.

Le travail, dangereux et parfois mortel, était leur punition.

L’État louait ces prisonniers à des sociétés privées moyennant des frais, dans une pratique connue dans tout le Sud sous le nom de bail de condamnés. Dans des États comme le Texas, la Floride, la Géorgie et l’Alabama, les prisonniers ont également été utilisés pour aider à construire des chemins de fer, couper du bois, fabriquer des briques, cueillir du coton et cultiver du sucre dans des plantations.

__________

Dans une enquête conjointe, des journalistes de l’Associated Press and Reveal du Center for Investigative Reporting ont passé des mois à déterrer cette histoire. Ils se sont concentrés sur Tennessee Coal, Iron & Railroad, qui exploitait la palissade et la mine de charbon, et la société qui l’a achetée plus tard, US Steel.

L’équipe a trouvé quelqu’un vivant aujourd’hui dont l’ancêtre a été emprisonné dans la palissade de Lone Rock il y a près de 140 ans. Ils ont également interviewé le descendant d’un homme qui s’est enrichi grâce à son rôle de pionnier du système de location de condamnés du Tennessee.

Les journalistes ont également entendu US Steel. Pour la première fois, il a déclaré qu’il était prêt à discuter de son passé avec les membres de la communauté touchée.

Écoutez le podcast ici:

QU’EST-CE QUE LA LOCATION DE CONDAMNÉS ?

La location de condamnés était essentiellement une nouvelle forme d’esclavage qui a commencé après la guerre civile et s’est poursuivie pendant des décennies dans le Sud. Les États – et les entreprises – se sont enrichis en arrêtant principalement des hommes noirs, puis en les forçant à travailler pour de grandes entreprises.

Le 13e amendement, adopté après la guerre civile, a interdit l’esclavage et la servitude involontaire. Mais il a fait une exception pour les personnes reconnues coupables d’un crime, offrant une couverture légale pour la location des condamnés.

Le Tennessee et de nombreux autres États ont adopté un langage similaire dans leurs constitutions qui existe encore aujourd’hui.

QU’EST-CE QUE LE LONE ROCK STOCKADE ?

Le stockage Lone Rock a fonctionné à Tracy City, Tennessee pendant plus de 25 ans. Les prisonniers vivaient dans des conditions exiguës et insalubres. Construite pour contenir 200 personnes à la fois, la prison en détenait parfois 600.

Les hommes risquaient également leur vie chaque jour au-dessus du sol, occupant des fours à coke en forme de dôme enflammés utilisés dans le processus de fabrication du fer.

Ils aidaient Tennessee, Coal, Iron et Railroad à s’enrichir. L’entreprise était une puissance économique, rachetée plus tard par la plus grande entreprise mondiale de l’époque : US Steel Corporation.

COMMENT LA POPULATION CARCÉRALE A-T-ELLE ÉVOLUÉ APRÈS L’ÉMANCIPATION ?

La composition raciale des populations carcérales a changé presque du jour au lendemain après la guerre civile. Au Tennessee, pendant l’esclavage, moins de 5 % des prisonniers étaient noirs. En 1866, après l’émancipation, ce nombre est passé à 52 %. Et en 1891, il était monté en flèche à 75 %.

QU’EST-CE QUE LES CODES NOIR ?

Les codes noirs sont des lois adoptées par les États qui ciblaient les Afro-Américains pour des délits mineurs tels que le vagabondage, sauter dans un wagon de train ou ne pas avoir de preuve d’emploi.

Dans le Tennessee, des personnes ont été condamnées à cinq ans de travaux forcés dans une mine de charbon pour avoir eu des relations interraciales.

QUE DIT US STEEL MAINTENANT SUR LEUR UTILISATION DU CONVICT LEASING ?

La United States Steel Corporation, également connue sous le nom de US Steel, a été fondée par des géants commerciaux américains, dont JP Morgan et Andrew Carnegie. Elle est présente aux États-Unis et en Europe centrale et reste l’un des principaux producteurs d’acier.

L’entreprise a utilisé du travail forcé pendant au moins cinq ans en Alabama au début des années 1900, mais n’a jamais parlé ouvertement de ce sombre chapitre de son histoire. Il a déformé son utilisation du travail carcéral et n’a pas reconnu les hommes qui sont morts dans ses mines.

Après avoir été contactée par les journalistes d’AP et de Reveal, la société a accepté pour la première fois de s’asseoir et de parler avec les membres de la communauté touchée. US Steel a également confirmé qu’elle possédait un cimetière situé sur le site de son ancienne mine de charbon : “US Steel ne tolère pas les pratiques d’il y a un siècle”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Compte tenu du temps qui s’est écoulé, nous n’avons malheureusement pas de dossiers complets relatifs à cette situation.”

« Nous serions heureux d’envisager une plaque commémorative si des membres de la communauté touchée expriment un intérêt. Nous serions également heureux de les rencontrer et d’échanger sur ces sujets.

_____

Cette histoire a été soutenue par le Centre Ira A. Lipman pour le journalisme et les droits civils et humains de l’Université Columbia en collaboration avec la Fondation Arnold.

Margie Mason et Robin Mcdowell, Associated Press