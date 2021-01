MELBOURNE, Australie – Lorsque les autorités ont amené Ramsiyar Sabanayagam à l’hôtel Mantra Bell City Preston dans la banlieue de Melbourne en novembre 2019, il a supposé qu’il n’y resterait que quelques semaines. Au lieu de cela, M. Sabanayagam, un réfugié du Sri Lanka, a passé les 14 mois suivants enfermé dans sa chambre pendant une courte période chaque jour, sans savoir quand son calvaire se terminerait. Lui et les autres réfugiés détenus à l’hôtel ont reçu l’ordre de garder leurs fenêtres fermées jusqu’à ce que, après avoir protesté, ils soient autorisés à les ouvrir, mais pas plus de quatre pouces. Les gardiens les surveillaient jour et nuit, leur faisant parfois briller des lampes de poche pendant leur sommeil. Les hommes pouvaient voir les invités aller et venir, et ils savaient que les gens se rassemblaient avec des amis et des proches dans la salle à manger en contrebas, mais ils n’avaient aucun espoir de les rejoindre. «Ces hôtels sont des prisons», a déclaré M. Sabanayagam, membre de la minorité tamoule du Sri Lanka qui a fui la violence dans son pays. «Nous passons 23 heures par jour dans nos chambres et avons une heure de marche dans le couloir, où il n’y a ni soleil, ni air frais.»

Au cours de près d’un an de pandémie mondiale, de nombreuses personnes ont pris conscience de ce que signifie être confiné chez eux. Mais pour M. Sabanayagam et de nombreux autres demandeurs d’asile qui ont été détenus dans des hôtels australiens, ces conditions étouffantes se sont prolongées pendant des mois et des mois, poussant certains au point de rupture. Deux ont tenté de se suicider. Tous les hommes avaient déjà été détenus à l’étranger pendant plusieurs années en vertu des strictes lois australiennes sur l’immigration avant d’être transférés sur le continent pour des soins médicaux. Même les prisons insulaires, disaient-ils, étaient préférables, car au moins elles pouvaient sortir. Mercredi, les autorités australiennes, confrontées à des critiques croissantes, ont discrètement commencé à libérer des dizaines d’hommes, dont M. Sabanayagam. La plupart semblaient bouleversés par leur soudaine liberté dans un pays qui, pendant des années, leur donnait la nette impression de ne pas être les bienvenus.

Les conditions de leur libération sous des visas temporaires n’étaient pas claires dans de nombreux cas, laissant les hommes incertains s’ils seraient en mesure de renouveler leurs visas à leur expiration et peut-être de construire des vies en Australie.