Enfermé dans les guerres au Moyen-Orient et malmené par les sanctions, l’Iran se méfie de l’élection présidentielle américaine

TÉHÉRAN, Iran — L’élection présidentielle américaine de la semaine prochaine aura lieu juste après que l’Iran ait célébré le 45e anniversaire de la crise des otages de l’ambassade américaine en 1979 – et pour beaucoup, les tensions entre Téhéran et Washington semblent tout aussi fortes qu’à l’époque.

L’Iran reste enfermé les guerres au Moyen-Orient bouleversent la régionavec ses alliés – des groupes militants et des combattants de son soi-disant « Axe de la Résistance » – battus alors qu’Israël poursuit sa guerre dans la bande de Gaza ciblant le Hamas et son invasion du Liban au milieu d’attaques dévastatrices contre le Hezbollah. Dans le même temps, l’Iran semble toujours évaluer les dégâts causés par Frappes israéliennes contre la République islamique samedi dernier en réponse à deux attaques de missiles balistiques iraniens.

La monnaie iranienne, le rial, oscille près de ses plus bas records par rapport au dollar, frappée par les sanctions internationales contre le programme nucléaire de Téhéran. l’enrichissement de l’uranium se rapproche plus que jamais des niveaux de qualité militaire.

Dans les espaces publics, les femmes continuent de défier ouvertement la loi iranienne obligatoire sur le foulard, ou hijab, à la suite des manifestations de masse contre la mort en 2022 de Mahsa Amini qui hante toujours le pays.

Cela a laissé un sentiment de fatalisme parmi certains dans les rues de la capitale, Téhéran, alors que les Américains ont voté soit pour la vice-présidente Kamala Harris, soit pour l’ancien président Donald Trump. Beaucoup sont divisés sur le candidat qui serait le meilleur pour leur pays – voire pas du tout.

« Tous les présidents américains élus après la révolution (1979) avaient les mêmes opinions sur l’Iran et je pense qu’il est peu probable que cela change », a déclaré Sadegh Rabbani, 65 ans.

Les deux candidats ont adopté ou exprimé des positions fermes à l’égard de l’Iran.

En 2018, Trump a retiré unilatéralement L’Amérique se retire de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondialesdéclenchant des années d’attaques à travers le Moyen-Orient avant même l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Trump a été informé des complots iraniens visant à exercer des représailles contre lui, ainsi que de sa décision de lancer une Frappe de drone en 2020 qui a tué le général iranien Qassem Soleimanià Bagdad.

Harris, quant à elle, a promis lors du débat présidentiel de septembre qu’elle donnerait toujours « à Israël la capacité de se défendre, en particulier en ce qui concerne l’Iran et toute menace que l’Iran et ses mandataires représentent pour Israël ».

Pour sa part, l’administration Biden a tenté des négociations indirectes avec l’Iran sur son programme nucléaire, qui n’ont produit aucun résultat tangible, même si elle est parvenue à un accord d’échange de prisonniers qui a vu cinq Américains détenus pendant des années en Iran, marchez librement en septembre 2023.

Dans un café en plein air du centre-ville de Téhéran, populaire parmi les jeunes, Zahra Rezaei, 22 ans, a déclaré qu’elle préférait une victoire de Harris.

« Nous avons vu Trump dans le passé et il a simplement mené une politique anti-iranienne », a déclaré Rezaei à l’Associated Press. « Il est temps pour une femme… Je pense qu’elle (Harris) ira mieux puisqu’elle n’est pas après la guerre. »

Ebrahim Shiri, un étudiant de troisième cycle en sciences politiques de 28 ans, partage cet avis.

« Je pense que Harris connaît mieux le monde », a-t-il déclaré. « Elle et (Joe) Biden ont convaincu Israël de ne pas attaquer les installations nucléaires iraniennes. Cela signifie avancer vers la paix. »

D’autres pensent que Trump, avec ses promesses de négociation, pourrait être un meilleur choix.

« Je ne sais pas ce que pense le peuple américain, mais Trump est capable de conclure un accord rapide avec l’Iran », a déclaré Mohammad Ali Raoufi, 43 ans, qui dirige un atelier de fenêtres à double vitrage. « L’administration Biden, y compris Harris, n’est parvenue à conclure aucun (accord) avec l’Iran au cours des dernières années lorsqu’elle était au pouvoir. »

Reza Ghaemi, un chauffeur de taxi de 31 ans, a également suggéré que Trump pourrait apaiser les tensions dans la région depuis qu’il a poussé au retrait des troupes américaines du Moyen-Orient au cours de son mandat.

Beaucoup ont refusé de parler à l’AP devant la caméra – l’Iran n’ayant que des chaînes de télévision et de radio publiques, les gens se méfient des journalistes équipés de caméras vidéo travaillant ouvertement dans la rue.

Une femme qui passait a immédiatement resserré son foulard auparavant lâche après avoir vu la caméra. Cependant, une femme a parlé devant la caméra alors que son hijab était tombé et une autre ne le portait pas entièrement – ​​un signe de combien l’Iran a changé depuis la mort d’Amini.

Ceux qui ont parlé à l’AP ont pour la plupart exprimé leurs inquiétudes quant à une guerre directe entre les États-Unis et l’Iran – surtout si Trump gagne.

Tout en disant qu’il veut que Trump gagne « pour mes propres raisons », Ahmad Moradi, 53 ans, a affirmé que cela garantirait « à 100 % » qu’une guerre entre les États-Unis et l’Iran se produise.

Une femme qui a seulement donné son nom de Mahnaz, craignant des représailles si elle parlait ouvertement, a suggéré que Harris, en tant que femme, ne pouvait conclure aucun accord avec l’Iran parce que « les hommes peuvent parler aux hommes ».

« Je pense que si Trump est élu, ce sera beaucoup plus difficile pour nos enfants. Bien sûr, peu importe lequel sera élu, c’est déjà difficile pour nous », a déclaré Fariba Oodi.

« Nous, le peuple iranien, sommes pris au piège d’un jeu politique. Et nos enfants en paient le prix », a-t-elle ajouté. « Mais je pense toujours que si c’est Trump, ce sera plus difficile, surtout pour mon fils qui est étudiant et envisage de postuler » pour étudier en Amérique.

l’Iran le président réformateur Masoud Pezeshkianélu après un accident d’hélicoptère qui a tué Le président intransigeant Ebrahim Raïssi en mai, est arrivé au pouvoir sur la promesse de parvenir à un accord visant à alléger les sanctions occidentales.

Les responsables iraniens soutiennent qu’il est possible de séparer les négociations nucléaires des guerres au Moyen-Orient, même si les États-Unis accusent l’Iran de s’ingérer dans les élections de novembrece que Téhéran nie.

Fatemeh Mohajerani, porte-parole de l’administration Pezeshkian, a déclaré que Téhéran souhaitait voir un changement dans la politique américaine et un respect de la « souveraineté nationale des autres pays ». Il souhaite également que Washington « évite les activités génératrices de tensions comme nous en avons été témoins ces dernières années », a-t-elle déclaré.

Les analystes voient cependant un chemin difficile à parcourir pour d’éventuels pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, quel que soit le vainqueur mardi prochain.

« Les négociations seront une guerre d’usure », a déclaré Ali Soufi au journal pro-réforme Shargh. Saeed Nourmohammadi, un autre analyste, a suggéré que de tels pourparlers « ne seraient probablement pas fructueux ».

Mais en fin de compte, toute décision appartient au guide suprême iranien, âgé de 85 ans. L’Ayatollah Ali Khamenei.

« Vous savez, Khamenei a vu huit présidents américains » aller et venir, a déclaré Abbas Ghasemi, un enseignant à la retraite de 67 ans. « Il sait comment gérer le prochain. »

___

Jon Gambrell, rédacteur d’Associated Press à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué à ce rapport.