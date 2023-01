Enfer et hautes eaux : le temps sauvage de la Californie déracine les arbres, l’État des souches

Elle et ses collègues recherchent quels arbres et plantes seraient les meilleurs pour aider à ombrager les villes et lesquels pourraient prospérer dans une Californie en évolution rapide.

Jusqu’à présent, une grande partie de leurs recherches s’est concentrée sur la chaleur extrême et la sécheresse. Mais les récentes tempêtes ont montré que ces enquêtes doivent se développer, a-t-elle déclaré.

“C’est comme la chaleur, la sécheresse, les inondations – l’enfer ou les crues”, a déclaré Mme Griswold. “Nous examinons de près ce qui échoue, pourquoi cela a-t-il échoué, que pouvons-nous en apprendre et comment pouvons-nous planter plus judicieusement à l’avenir ?”

Brian Ferguson, porte-parole du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, a déclaré que les milliers d’arbres abattus ont été parmi les plus grands défis que l’État a rencontrés dans la gestion de la sécurité publique dans ce système de tempête. La chute d’arbres menace non seulement les bâtiments et les lignes électriques, a-t-il dit, mais peut également endommager les digues en se renversant près des voies navigables où les branches et les débris peuvent être propulsés en aval.

La nouvelle réalité climatique, a-t-il dit, signifie que les catastrophes s’entremêlent et s’aggravent : la sécheresse s’aggrave et allonge les saisons des incendies. Le réchauffement climatique intensifie les vagues de chaleur. Les précipitations qui ne peuvent plus tomber car la neige atterrit comme un déluge, et la flore et la faune se fatiguent pour survivre à la perturbation écologique.

Les catastrophes actuelles et les êtres vivants qui les subissent, a déclaré M. Ferguson, soulignent la réalité que “nous sommes une seule planète”.

“Je ne suis pas un scientifique, juste un père avec deux yeux et un cerveau, mais il est si clair que le monde change autour de nous”, a-t-il déclaré.

Houx Secon et Derrick BrysonTaylor reportage contribué.