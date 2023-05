Enfants et petits-enfants de Ronald Reagan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Archives d’histoire universelle/UIG/Shutterstock

Ronald Reagan a été le 40e président des États-Unis de 1981 à 1989

L’ancien acteur hollywoodien s’est marié deux fois et a accueilli 5 enfants avant sa mort en 2004 à l’âge de 93 ans

Sa plus jeune petite-fille s’est mariée en mai 2023

La fin Ronald Reagan a eu l’une des carrières les plus incroyables de tous les anciens présidents des États-Unis. Avant d’être le 40e commandant en chef de 1981 à 1989, il a pris le contrôle d’Hollywood en tant qu’acteur ! Le beau natif de l’Illinois a fait sa marque dans des films tels que les années 1940 Knute Rockne, tous américains et sur le petit écran accueillant le Théâtre électrique général montrer. Ronald est même devenu deux fois président de la Screen Actors Guild !

Et son héritage se poursuit aujourd’hui, comme sa plus jeune petite-fille, Ashley Reagan, s’est mariée en mai 2023 avec son fiancé policier ! La mariée et le marié ont échangé leurs vœux dans une église de Santa Barbara et ont ensuite célébré avec leurs amis et leur famille lors de leur réception au Ronald Reagan Ranch Center, comme on le voit sur son Instagram. « Nous avons regardé une tonne de beaux lieux, mais nous voulions une connexion personnelle », a déclaré Ashley Personnes. Son frère, Cameron, l’aîné des trois petits-enfants de Ronald, a servi comme garçon d’honneur. Rencontrons le reste de la grande couvée de Ronald, ci-dessous.

Maureen Elisabeth Reagan

Ronald était marié à une autre star hollywoodienne Jane Wyman de 1940 à 1948 après s’être rencontré sur le tournage de 1938 Frère Rat. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, sa fille Maureen Elisabeth, le 4 janvier 1941. Elle a pris après ses célèbres parents et s’est essayée à l’industrie du divertissement, notamment en tant qu’actrice, auteure et animatrice de talk-show radio, selon le site Web de la bibliothèque Ronald Reagan. Elle s’est également essayée à la politique, se présentant sans succès aux élections sénatoriales en 1992.

Maureen allait se marier trois fois et adopter un enfant, une fille Rita Merimbe Revellune orpheline ougandaise, avec son dernier mari, Denis Revell, en 2001. Maureen est décédée d’un mélanome malin le 9 août 2001.

Michael Edouard Reagan

Ronald et Jane fils adoptifs Michel Edouard le 18 mars 1945 à Los Angeles, Californie. Après avoir également essayé d’agir, il est devenu connu pour « ses émissions de radio syndiquées et ses opinions franches sur les questions politiques et sociales », selon le site Web de la bibliothèque Ronald Reagan. Il a également écrit deux autobiographies, À l’extérieur, regarde (1988) et Deux fois adopté (2004).

Avec sa deuxième femme, Colleen StearnMichael a accueilli sa fille Ashley, la jeune mariée mentionnée ci-dessus, et son frère Cameron.

Christine Reagan

Malheureusement, la fille de Ronald et Jane Christine décédée le jour même de sa naissance: le 26 juin 1947. La bibliothèque Ronald Reagan a affirmé qu’il n’était pas clair si Christine était mort-née ou décédée quelques heures après la naissance.

Patricia Ann Reagan (Patti Davis)

Après le divorce de Ronald et Jane, il a épousé une autre actrice, Nancy Davis, alias Nancy Reagan. Ils ont accueilli leur premier enfant, fille Patti Davis, le 21 octobre 1952 à Los Angeles, Californie. Elle a changé son nom de Reagan pour le nom de jeune fille de sa mère Davis « afin d’acquérir une identité indépendante », selon la bibliothèque Ronald Reagan.

L’actrice, mannequin et auteur est sortie avec le guitariste des Eagles Bernie Leadonacteur Timothée Hutton et acteur Pierre Strauss avant son mariage avec Paul Grilley. Elle n’a pas eu d’enfants.

Ronald Prescott Reagan

Né le 20 mai 1958, Ronald Reagan Jr. allait avoir une vision politique et religieuse différente de celle de son célèbre père. Il vote souvent démocrate et est un fervent athée. Bien qu’il ait été marié deux fois, il n’a pas d’enfants.

