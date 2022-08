Enfants de John McAfee : combien d’enfants a-t-il vraiment eu ?

Le magnat de la TECH John McAfee a été retrouvé mort dans une cellule de prison espagnole en juin 2021.

Peu de temps après l’annonce de sa mort, les Américains ont rapidement commencé à s’interroger sur sa vie personnelle.

John McAfee et sa femme, Janice Crédit : Facebook/ John McAfee

Combien d’enfants John McAfee a-t-il ?

Comme Elon Musk et Nick Cannon, John McAfee fait partie des A-listers qui ont accueilli plusieurs enfants au fil des ans.

En janvier 2020, il a parlé de sa famille sur Twitter et a révélé qu’il avait 47 enfants.

Il a également 61 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, cependant, il note qu’il n’a jamais rencontré aucun de ses arrière-petits-enfants.

“Ces chiffres auraient pu être beaucoup plus petits si les tests ADN avaient existé pendant que je grandissais”, a-t-il ajouté dans un article séparé.

“Aucun intérêt à ce stade”, a-t-il poursuivi.

“Pour moi, l’héritage n’a rien à voir avec le sang et tout à voir avec la compréhension que chaque enfant qui croise votre chemin est votre enfant.”

Dans une interview de 2019 avec The Sun, McAfee a révélé que ses enfants étaient âgés de 16 à 47 ans.

“Il est très difficile de suivre [them]. Presque tous étaient illégitimes”, avait-il déclaré à l’époque.

“[But] Je reste en contact avec tout le monde… Je m’occupe d’eux tous financièrement.”

McAfee a également au moins trois beaux-enfants.

John McAfee était-il marié ?

Avant sa mort, McAfee s’est marié trois fois.

Il a d’abord été marié à l’une de ses étudiantes, mais peu d’informations sont disponibles sur qui elle était.

McAfee s’est ensuite remarié avec Judy McAfee, qui l’a aidé à créer son entreprise de plusieurs millions de dollars.

Bien que l’on ne sache pas quand McAfee a épousé sa deuxième femme, les deux ont divorcé en 2002.

En 2013, il s’est ensuite remarié avec Janice Dyson, qu’il avait rencontrée un an auparavant à Miami.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas combien d’enfants McAfee a eu avec ses épouses.

John McAfee avec sa fille en 1974 Crédit : Twitter / John McAfee

Qu’est-ce que le documentaire John McAfee Netflix ?

Au fil des ans, l’histoire de McAfee a été racontée dans plusieurs documentaires.

En août 2022, son histoire sera à nouveau racontée dans le spécial Netflix, Running with the Devil : The Wild World of John McAfee.

Le documentaire, qui sortira le 24 août 2022, présentera des images d’archives du journaliste Robert King et expliquera en profondeur comment il est passé de pionnier de la technologie à fugitif.

Son histoire a également été racontée dans le documentaire de 2016 Gringo : La vie dangereuse de John McAfee.