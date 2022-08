Enfants de 8 ans désespérés : la crise de la santé mentale rajeunit

Le plus jeune patient sous la garde de Jackie qui avait récemment tenté de se suicider avait 8 ans. Elle a survécu, mais un autre enfant, également âgé de moins de 13 ans, n’a pas eu autant de chance et est devenu donneur d’organes. Jackie a déclaré que la plupart des enfants qui viennent après des tentatives de suicide sont des filles qui ont fait une overdose d’analgésiques, comme le Tylenol. Certains d’entre eux font maintenant face à des dommages au foie. Une fois, après une journée de travail particulièrement difficile, Jackie a appelé son mari et lui a demandé d’enfermer tous les Tylenol et Motrin chez eux.

“Je ne veux jamais penser que nous sommes à l’abri de ces choses”, a-t-elle déclaré.

“Nous verrons cette crise s’aggraver à l’automne.”

Même avant la pandémie, une crise de santé mentale se préparait chez les enfants aux prises avec l’intimidation, la maltraitance, les troubles de l’alimentation, le racisme ou des problèmes de santé mentale non diagnostiqués. Mais maintenant, les enfants sont confrontés à encore plus de facteurs de stress, comme la perte d’un membre de la famille à cause de Covid-19, l’adaptation à l’école à distance ou l’anxiété de retourner à l’école en personne.

“C’est presque comme si la pandémie avait jeté de l’essence sur des braises qui étaient déjà rougeoyantes”, a déclaré Heather C. Huszti, psychologue en chef à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange à Orange, en Californie. “Nous ne l’avons jamais vu aussi mal.”

Pour les jeunes enfants, la douleur peut sembler interminable.

“C’est comme, ‘C’est ma vie maintenant. Ai-je quelque chose à attendre avec impatience? », a déclaré le Dr Huszti. “Parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas penser à long terme.”

Le CHOC, où travaille le Dr Huszti, possède le seul centre psychiatrique hospitalier du comté d’Orange qui peut accueillir des enfants de moins de 12 ans. Pour être admis dans l’un des 18 lits du centre, un enfant doit constituer une menace actuelle ou imminente pour lui-même ou pour les autres. Lorsque le centre a ouvert ses portes en 2018, environ 10 % des enfants avaient moins de 12 ans. En 2020, ce nombre a commencé à augmenter et a maintenant plus que doublé, a déclaré le Dr Huszti.

“Nous avons des jours où chaque enfant de l’unité a moins de 12 ans”, a-t-elle déclaré.

Les données nationales montrent une tendance similaire. En novembre, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié une étude qui comparait la fréquence à laquelle les enfants se rendaient aux urgences aux États-Unis pour des raisons de santé mentale par rapport à d’autres types de problèmes. L’agence a constaté qu’entre avril et octobre 2020, il y avait une augmentation de 24% de la proportion de visites aux urgences de santé mentale pour les enfants âgés de 5 à 11 ans par rapport à la même période en 2019.