Enfants d’Amanda Owen : Combien d’enfants a-t-elle avec Clive Owen ?

NOTRE couple Yorkshire Farm Amanda et Clive Owen ont décidé de se séparer après 21 ans ensemble.

Le couple a neuf enfants ensemble, allant des adolescents aux tout-petits, qui ont tous aidé à la ferme.

Combien d’enfants ont Amanda et Clive Owen ?

Leurs neuf enfants “en liberté” parcourent tous la campagne du Yorkshire et font leur part lorsqu’il s’agit de travailler à la ferme.

Il y a un grand écart d’âge entre certains, l’aîné, Raven, maintenant à l’université et le plus jeune, Nancy, encore tout petit.

Leurs neuf enfants, par ordre décroissant d’âge, sont Raven, Reuben, Miles, Edith, Violet, Sidney, Annas, Clemmie et Nancy.

Amanda partage souvent de jolies photos de la famille sur son profil Instagram, qu’elle a également utilisé pour annoncer sa séparation de Clive.

Elle a précédemment partagé comment les services sociaux l’ont contactée au sujet de la sécurité des enfants.

“J’ai reçu un drapeau jaune des services sociaux… Je crois qu’il existe un juste milieu par lequel vous laissez les enfants grimper aux arbres”, a-t-elle déclaré.

“Oui, ils n’ont pas de harnais ou de casques, mais je pense qu’il y a des leçons à tirer qui n’entraînent pas nécessairement la mort instantanée, mais apprennent en fait vos propres paramètres.”

Voici ce que nous savons d’eux :

Corbeau, 21 ans

Raven est l’aîné de la progéniture d’Amanda et Clive – et a l’ambition de devenir vétérinaire.

En tant que bras droit de sa mère, Raven est souvent félicitée pour son rôle de grande sœur qui aide à s’occuper des jeunes enfants.

Elle est partie étudier à l’Université York St John après avoir obtenu trois C dans ses A-levels et a obtenu son diplôme en novembre 2022.

Son anniversaire est à la fin du mois d’avril et elle partage son temps entre l’université et la ferme mais rentre chez elle chaque jour férié pour aider.

Raven avait précédemment déclaré au programme que vivre avec une famille aussi nombreuse signifiait qu’elle n’avait pas beaucoup de paix, mais qu’elle avait toujours quelqu’un avec qui essayer de nouvelles coiffures et s’habiller.

Ruben, 18 ans

Le fils aîné Reuben a toujours montré un intérêt pour la mécanique et a souvent été vu en train de bricoler quelque chose à la ferme.

Il a été vu dans l’émission en train de réparer des tracteurs et de fabriquer des chenils – habilement aidé par son jeune frère et son ombre constante Sid.

Après avoir passé ses GCSE lors de la quatrième série de l’émission, il a commencé un apprentissage de mécanicien.

Il contribue également à This Week on the Farm et à l’émission dérivée en direct et a amassé un large public sur Instagram.

Reuben et papa Clive devraient arriver sur nos écrans avec un nouveau spin-off appelé Beyond The Yorkshire Farm : Reuben and Clive.

La nouvelle série suivra la vie de Reuben et de son père alors qu’ils se lancent en affaires ensemble.

Milles, 15

Miles a pour tâche de s’occuper des poulets à la ferme et a une forte passion pour l’agriculture.

Il veut même suivre les traces de ses parents et devenir agriculteur.

Une autre de ses grandes passions est la course à pied, c’est-à-dire courir à travers les rivières et gravir des collines escarpées dans toute la campagne.

Miles a remporté des trophées au Mucker Show local et est très fier de ses compétences.

Au cours de l’émission, il a déclaré: «La plupart du temps, les gens ont remporté cette coupe, c’est trois fois, mais évidemment je ne peux pas le faire cette année, alors j’espère pouvoir le faire l’année prochaine.

“Je veux gagner et je veux que mes parents soient fiers de moi.”

Édith, 13 ans

Légèrement plus calme que beaucoup de ses frères et sœurs, Edith est souvent vue en train de s’atteler aux tâches de la ferme.

Elle aime particulièrement l’agnelage et on la voit souvent aider avec les moutons.

On pense qu’Edith veut devenir vétérinaire quand elle sera plus âgée.

Edith est proche de sa jeune sœur violette, bien qu’elle aide tous les enfants de la ferme.

Violette, 11

Connue comme le garçon manqué de la famille, Violet est une favorite des fans car elle aide à guider les plus jeunes.

Violet, née en mai, est responsable de Ciara, la vache résidente de Ravenseat.

Après que Ciara ait décidé de voler des chaussettes dans la quatrième série, Violet est intervenue pour lui apprendre les bonnes manières.

Sid, 10

Sid admire vraiment son frère aîné Reuben et est devenu son apprenti en herbe.

Bien qu’il ait été formé par Reuben pour apprendre la mécanique, Sid veut être agriculteur.

Il a son propre chien de berger qu’il dresse et tout un troupeau de moutons à garder.

En dépit d’être jeune, il est né le 19 novembre 2011, Sidney a déjà commencé à montrer de grandes compétences agricoles.

Anna, huit

Annas, bébé d’été, a grandi loin des projecteurs, restant seule dans la série.

Amanda publie plus régulièrement des photos d’Annas sur Instagram alors qu’elle explore la ferme.

Clémence, six ans

La saison 2021 de l’émission a vu Clemmie commencer l’école malgré la pandémie.

Elle est née dans la maison familiale devant le feu, qu’Amanda a partagé lors d’une interview avec This Morning.

Amanda a déclaré: “J’ai allumé la bouilloire, attisé le feu et l’ai mise devant le feu avec juste un terrier comme partenaire d’accouchement, ce qui est parfait.”

L’hôpital le plus proche est à près de 70 miles de là, donc Amanda n’est pas étrangère à l’accouchement sans aide médicale et a déclaré que la naissance de Clemmie était “paisible”.

Nancy, cinq

Lorsque la famille est apparue pour la première fois dans l’émission de Ben Fogle en 2015, Nancy n’était pas encore sur la scène.

Nancy était en fait une grossesse surprise et Amanda ne s’en est rendu compte qu’à l’âge de six mois.

La famille a accueilli Nancy dans une aire de repos car elle est née prématurément.

Dans l’émission, Amanda a dit à sa plus jeune: “Tu étais très, très petite.”