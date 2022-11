Enfant traîné par un autobus scolaire près de Brantford

A Mount Pleasant, Ont. Un homme demande des changements de sécurité après que son jeune fils s’est retrouvé coincé dans les portes d’un autobus scolaire et a été traîné sur la chaussée à côté.

L’incident choquant du 1er novembre a été capturé sur vidéo – et CTV News a appris que ce n’était pas la première fois que quelque chose de similaire se produisait avec la même compagnie de bus.

Des images d’une caméra de sécurité à domicile montrent le fils aîné de Derek Tappen descendant du bus en toute sécurité, mais son plus jeune fils, William, cinq ans, est coincé par les portes qui se ferment.

“Avant qu’il ne puisse s’éloigner du bus, les portes se sont refermées sur lui, le pinçant contre la marche inférieure avec ses pieds sortis”, a déclaré Tappen. “Il a été traîné sur la longueur d’un autobus scolaire.”

Cela s’est passé devant la maison familiale à Mount Pleasant, juste au sud de Brantford.

“J’ai immédiatement commencé à crier pour que le bus s’arrête”, a déclaré Tappen. “Je pense que certains des enfants m’ont entendu, et ils ont aussi fait un gros tapage qui a fait arrêter le chauffeur de bus.”

William s’est retrouvé avec quelques égratignures, mais son père dit que le plus grand impact a été émotionnel.

“Il ne veut pas remonter dans le bus scolaire pour une raison quelconque”, a déclaré Tappen. “Alors je l’ai conduit et je suis allé le chercher tous les jours.”

Fils de Derek Tappen, William est à droite. (Soumis)

ENQUÊTE EN COURS

La compagnie de bus, Voyago, enquête sur l’incident et affirme que le conducteur impliqué a été temporairement suspendu en attendant les conclusions de l’enquête.

“Le véhicule impliqué a subi une inspection approfondie et reste hors service pour le moment”, a déclaré Voyago, en partie, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) du comté de Brant enquête également. Il n’y a aucun mot sur les accusations.

La commission scolaire Grand Erie enquêtera également.

UN AUTRE INCIDENT

L’incident du 1er novembre n’est pas la première fois que quelque chose comme ce que la famille Tappen a vécu se produit avec Voyago.

“Un événement similaire s’est produit le 26 septembre 2022 dans le même district et a été géré localement”, a déclaré Voyago dans un communiqué, ajoutant qu’il impliquait un autre conducteur.

La société a qualifié les incidents de “problème majeur” et a déclaré avoir lancé un “programme de gestion de crise” en réponse.

Il a indiqué qu’un groupe de travail est en cours de constitution et sera envoyé dans la région de Brant Haldimand, mais a précisé plus en détail ce que cela impliquerait.

Dans l’affaire du 26 septembre, le Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board a déclaré que le sac à dos de l’élève s’était coincé dans les portes de l’autobus. L’enfant n’a pas été blessé.

APPELS À DES AMÉLIORATIONS DE LA SÉCURITÉ

« Chaque fois que nous entendons parler d’un horrible incident comme celui-ci impliquant un petit enfant, le cœur de tout le monde s’emballe en même temps », a déclaré Nancy Daigneault, présidente de School Bus Ontario, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de la sécurité dans les autobus.

Daigneault a déclaré que School Bus Ontario a alerté le comité technique de l’Association canadienne de normalisation.

“Ils sont responsables de toutes les normes de sécurité dans les autobus scolaires, et ils vont maintenant examiner les portes des autobus pour s’assurer qu’ils sont en sécurité… et s’ils peuvent faire quelque chose pour le rendre plus sûr”, a déclaré Daigneault.

Quant au Tappen, il dit qu’il est frustré et veut voir des changements apportés maintenant. Il aimerait voir des capteurs installés sur les portes des autobus scolaires.

Plus important encore, il est heureux que son fils n’ait pas été gravement blessé.

“C’était vraiment difficile de retenir les émotions, mais j’étais juste plus content qu’il aille bien, c’était le principal.”