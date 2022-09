Le réalisateur français de la Nouvelle Vague Jean-Luc Godard est décédé à l’âge de 91 ans.

Surnommé “l’enfant terrible” de la Nouvelle Vague française en raison de son travail provocateur, Godard révolutionne le cinéma populaire en 1960 avec son premier long métrage A bout de souffle.

Le film, intitulé A bout de souffle en français, a fait des vedettes ses acteurs principaux Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Son utilisation non conventionnelle des coupes sautées est citée comme révolutionnaire dans le cinéma, et il se classe souvent parmi les meilleurs films jamais réalisés.

Godard serait mort paisiblement, entouré de ses proches à son domicile de la ville suisse de Rolle, sur le lac Léman, mardi, selon l’agence de presse suisse ATS qui a cité la partenaire de Godard Anne-Marie Mieville et ses producteurs.

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Godard, le qualifiant de “trésor national”.

Il a tweeté une image du réalisateur emblématique, le qualifiant de “le plus iconoclaste des réalisateurs de la Nouvelle Vague” qui “a inventé un art résolument moderne, intensément libre”.

Il a ajouté: “Nous avons perdu un trésor national, l’œil d’un génie.”

La carrière cinématographique de Godard a débuté dans les années 1950, mais il a commencé comme critique de cinéma avant de passer derrière la caméra, où il a réécrit les règles du tournage, du son et de la narration.

Sa pièce controversée de la Nativité moderne Je vous salue Marie, qui mettait également en vedette Belmondo, a fait la une des journaux lorsque le pape Jean-Paul II l’a dénoncée en 1985.

Ses films étaient souvent politiquement chargés et expérimentaux, ne faisant appel qu’à un petit cercle de fans et frustrant de nombreux critiques qui les considéraient comme trop intellectuels.

Image:

Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, dans A bout de souffle, 1959. Photo : Collection Christophel/BELLA Production



Le directeur du Festival de Cannes, Thierry Fremaux, a déclaré à l’Associated Press que la mort de Godard était: “Triste, triste. Immensément.”

Né dans une riche famille franco-suisse le 3 décembre 1930 à Paris, Godard a grandi à Nyon, en Suisse, puis a étudié l’ethnologie (l’étude de différents peuples et de leurs cultures) à la Sorbonne dans la capitale française.

C’est là qu’il est attiré par la scène culturelle qui fleurit dans le “ciné-club” du Quartier Latin après la Seconde Guerre mondiale, se liant d’amitié avec les futurs grands réalisateurs François Truffaut, Jacques Rivette et Eric Rohmer.

En 1950, il fonde l’éphémère Gazette du Cinéma et, en 1952, il commence à écrire pour le prestigieux magazine de cinéma Cahiers du Cinéma.

Après avoir travaillé sur deux films de ses collègues réalisateurs de la Nouvelle Vague Jacques Rivette et Eric Rohmer en 1951, Godard a tenté de réaliser son premier film en voyageant à travers l’Amérique du Nord et du Sud avec son père, mais ne l’a jamais terminé.

Son premier film à succès était un documentaire de 20 minutes sur la construction d’un barrage en Suisse appelé Operation Concrete. Faisant preuve d’initiative, il avait pris un emploi sur le chantier comme ouvrier du bâtiment pour financer le projet.

Son premier vrai court métrage – Tous les garçons s’appellent Patrick – est sorti en 1959, avec son long métrage à bout de souffle – basé sur une histoire de Truffaut – sorti l’année suivante.

Le film raconte l’histoire d’un jeune voleur sans le sou qui s’inspire des gangsters du cinéma hollywoodien, en fuite en Italie avec sa petite amie après avoir tiré sur un policier.

Godard a également participé à des projets de films collectifs, notamment le film français The Seven Deadly Sins et le film italien Let’s Have a Brainwash.

Image:

Godard a changé le visage du cinéma grâce à son utilisation inédite des sauts et du style narratif





Connu pour ses opinions politiques de gauche intransigeantes, ses idées socialistes ont souvent été mises en avant dans son travail.

Sa défense de la cause palestinienne tout au long de sa vie lui a également valu des accusations répétées d’antisémitisme, malgré son insistance sur le fait qu’il sympathisait avec le peuple juif et son sort dans l’Europe occupée par les nazis.

En décembre 2007, il a été honoré par l’European Film Academy avec un prix pour l’ensemble de ses réalisations et en 2010, il a reçu un Oscar honorifique aux côtés de l’historien du cinéma et conservateur Kevin Brownlow, du réalisateur-producteur Francis Ford Coppola et de l’acteur Eli Wallach.

Cependant, il a décidé de ne pas aller à Hollywood pour recevoir le prix, qui était “pour ses contributions au cinéma à l’ère de la nouvelle vague”, préférant plutôt rester chez lui en Suisse.

Godard a épousé la mannequin et actrice d’origine danoise Anna Karina en 1961, et elle a continué à apparaître dans une série de ses films. Ils ont divorcé en 1965.

Il a épousé sa seconde épouse, Anne Wiazemsky, en 1967, mais ils ont divorcé en 1979.

Il laisse dans le deuil sa compagne de 44 ans, la cinéaste suisse Anne-Marie Mieville.