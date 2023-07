Enfant, elle vendait des tamales de rue ; maintenant sénatrice, elle bouscule la course présidentielle mexicaine.

MEXICO CITY (AP) – Une vendeuse de street food devenue entrepreneure en technologie et sénatrice bouscule le concours pour succéder au président populaire du Mexique et offre à de nombreux électeurs la première véritable alternative au parti dominant de son pays.

Xóchitl Gálvez, 60 ans, a aidé sa famille lorsqu’elle était jeune fille en vendant des tamales dans la rue. Aujourd’hui, le sénateur de l’opposition au franc-parler est loin d’être contre le parti Morena d’Andrés Manuel López Obrador, qui détient le Congrès et 22 des 32 États du Mexique.

Malgré ses faibles chances, Gálvez semble avoir tellement ébranlé la présidente qu’il l’a insultée presque quotidiennement lors de ses briefings du matin. Le sénateur de l’opposition est confortablement assis sous les projecteurs nationaux près d’un an avant les élections nationales du 2 juin 2024.

« Elle remplit un espace qui était complètement vide », a déclaré Roy Campos, président de la société de sondage Mitofsky Group. « Toute la population de l’opposition commence à la voir et cela génère de l’espoir. »

L’élection de l’année prochaine est l’occasion pour López Obrador de montrer s’il a construit un mouvement politique capable de survivre à son leadership charismatique. Quel que soit son successeur, ils devront s’attaquer à des niveaux de violence constamment élevés, à des cartels de la drogue lourdement armés et à la migration à travers la frontière de près de 2 000 milles avec les États-Unis.

Le groupe de Campos n’a pas mené d’enquête sur les candidats de l’opposition, mais cela ne l’empêche pas de se sentir à l’aise de déclarer Gálvez un « phénomène politique ».

Indépendante politique qui avait initialement pour objectif de concourir pour être maire de Mexico et parcourt souvent la capitale tentaculaire à vélo, Gálvez est entrée dans la salle du Sénat en décembre habillée en dinosaure, une allusion aux chefs de parti connus pour leurs pratiques archaïques et immuables. À l’époque, López Obrador avait proposé des réformes électorales qui, selon les critiques, affaibliraient l’Institut national électoral du pays. Le Sénat les a adoptés plus tôt cette année, mais la Cour suprême les a par la suite empêchés de prendre effet.

Gálvez n’hésite jamais à entrer en conflit avec López Obrador. Elle est allée voir un juge en décembre pour demander une ordonnance lui permettant de parler lors du point de presse quotidien du président. Elle a obtenu l’ordre, mais le président l’a rejeté.

L’utilisation fluide des blasphèmes par Gálvez, contrastant avec son aisance à se déplacer dans les cercles politiques, est un avantage pour une grande partie de la classe ouvrière et pour de nombreux jeunes Mexicains. Elle s’est inscrite ce mois-ci pour concourir à l’investiture présidentielle d’une large coalition d’opposition – le PRD historiquement de gauche, le PAN conservateur et le PRI qui a dirigé le Mexique pendant 70 ans – en plaisantant que López Obrador était son directeur de campagne.

López Obrador reste très populaire, et bien qu’il ne puisse pas briguer un autre mandat de six ans, plusieurs membres de premier plan de son parti Morena se battent férocement depuis des mois. Il s’agit notamment du maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, du secrétaire aux Affaires étrangères Marcelo Ebrard et du secrétaire à l’Intérieur Adan Augusto, qui ont tous accepté de démissionner de leurs fonctions le mois dernier pour faire campagne sérieusement.

Leurs visages sont placardés sur des panneaux d’affichage à travers le pays, tandis que Gálvez réalise des vidéos intelligentes souvent tournées avec son propre iPhone, certaines visionnées des millions de fois.

La société mexicaine cherche quelqu’un de nouveau en qui croire, a déclaré Gálvez à l’Associated Press.

« Nous devrons voir à quel point je parviens à me connecter et à quel point je peux convaincre », a-t-elle récemment déclaré à l’AP.

Ayant grandi dans la pauvreté de l’État central d’Hidalgo, son père était un instituteur indigène Otomi. Il était également abusif, macho et alcoolique, a déclaré Gálvez. Elle a appris à parler son ñähñu natal dans son enfance, tient ses racines indigènes proches et privilégie le port de huipils brodés.

Petite, elle vendait de la gélatine et des tamales pour aider sa famille. Elle a travaillé comme scribe dans un bureau d’état civil local à l’adolescence. À 16 ans, elle s’installe seule à Mexico et travaille comme opératrice téléphonique jusqu’à obtenir une bourse qui lui permet d’étudier l’informatique. Puis elle a lancé une entreprise technologique qui, comme l’a récemment noté López Obrador, a remporté des contrats gouvernementaux.

Gálvez a été ministre des Affaires indigènes du président Vicente Fox, un politicien franc du Parti d’action nationale (PAN) conservateur qui a brisé la mainmise de 70 ans du Parti révolutionnaire institutionnel sur la politique mexicaine.

Alors qu’elle est entrée au Sénat avec le PAN, elle s’est inscrite pour concourir à l’investiture de la large coalition des partis traditionnels du pays.

Galvez a assuré aux électeurs du PAN qu’elle voulait continuer à les défendre malgré sa volonté de gagner d’autres partis ayant des intérêts en dehors de la base conservatrice traditionnelle.

Son sens de l’humour et sa capacité à parler confortablement, même parfois de manière profane, avec les gens de la rue sont des caractéristiques qu’elle partage avec López Obrador. C’est peut-être pour cela qu’il la traite comme une menace.

Le président accuse Gálvez d’utiliser ses origines modestes et son discours pour « tromper » les pauvres, qui constituent une grande partie de sa base de soutien. Au lieu de cela, il la peint comme la candidate des riches, des « oligarques » et des « conservateurs ».

Elle le rejette comme un chauvin masculin craintif.

« Il va essayer de nier mes origines et de nier mon travail, mais c’est comme ça », a-t-elle dit.

« J’ai dû faire face à une culture très patriarcale, très machiste, où en tant que femmes, nous n’étions perçues que pour le travail », a-t-elle déclaré.

Gálvez a déclaré qu’elle n’était pas découragée par le défi posé par les favoris du parti présidentiel.

« Ils sont là parce qu’ils veulent continuer à faire la même chose que le président », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas leur propre identité. »

Víctor Gordoa, président de Public Image Group, a déclaré que l’histoire de la vie de Gálvez est du genre qui peut atteindre des personnes à travers les couches sociales, en résonance avec la classe ouvrière qui se voit à Gálvez, ainsi qu’avec les riches qui la voient comme une arme potentielle qui a été intouchable jusqu’à présent.

Fabiola Sanchez, Associated Press