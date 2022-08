Enes Kanter Freedom recevra le prix Hardwired for Freedom pour sa défense des droits humains

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Enes Kanter Freedom est sur le point de recevoir le deuxième prix annuel Hardwired for Freedom, reconnaissant le plaidoyer hors du terrain du joueur de la NBA pour les droits de l’homme dans le monde.

“C’est un immense honneur de recevoir ce prix, surtout compte tenu de la position de Hardwired Global dans la communauté des droits de l’homme”, a déclaré Freedom à Fox News Digital.

Le prix de la liberté vient après des années de plaidoyer pour les droits de l’homme, une mission personnelle qui l’a souvent laissé en désaccord avec la NBA et les joueurs vedettes de la ligue. Freedom a grandi en Turquie après être né de parents turcs en Suisse, puis a déménagé aux États-Unis lorsqu’il était adolescent. Il a été repêché 3e au classement général du repêchage de la NBA 2011 par les Utah Jazz, mais bientôt sa carrière se définira davantage par ce qu’il a fait hors du terrain que sur celui-ci.

Freedom, qui est né Enes Kanter mais a changé son nom de famille en Enes Kanter Freedom lorsqu’il a obtenu la nationalité américaine l’année dernière, a commencé à dénoncer le président turc Recep Tayyip Erdoğan en 2013. En 2016, il s’est rendu sur Twitter pour appeler Erdoğan, qui a longtemps fait face à des accusations de violations des droits de l’homme de la part d’observateurs internationaux, “l’Hitler de notre siècle”. Son soutien à une tentative de coup d’État ratée la même année l’a conduit à être désavoué par sa famille, qui l’a encouragé à changer de nom de famille.

Le gouvernement turc a émis un mandat d’arrêt contre Freedom en 2017 en raison de son appartenance au mouvement islamiste Hizmet, révoquant finalement sa citoyenneté plus tard dans l’année lorsqu’il ne s’est pas présenté devant les tribunaux turcs. Cette décision l’a laissé apatride et craignait de voyager à l’étranger, refusant une fois de faire un voyage en 2019 avec les New York Knicks par crainte pour sa sécurité.

Une histoire d’ESPN de 2019 a détaillé les dangers du franc-parler de Freedom, rapportant que le FBI avait équipé le joueur de la NBA d’un appareil qui lui permet d’alerter les agents à proximité en cas d’urgence en raison des menaces crédibles contre sa vie.

Mais le plaidoyer de Freedom ne s’est pas limité à la Turquie. Il a exprimé son soutien au mouvement Free Tibet sur les réseaux sociaux et, en 2021, s’est prononcé contre le président chinois Xi Jinping. Cette décision a été controversée avec la NBA, qui ces dernières années a évité de s’exprimer contre la Chine par crainte d’aliéner la ligue de ce qu’elle considère comme un nouveau marché important.

Le gouvernement chinois a riposté en arrêtant les flux de tous les matchs des Boston Celtics, l’équipe pour laquelle Freedom jouait à l’époque, mais cette décision n’a pas fait reculer Freedom de son approche franche. Il a appelé au boycott des Jeux olympiques d’hiver de 2022 en Chine à cause du traitement réservé par le pays aux Ouïghours, un mouvement qui s’est soldé par un succès partiel lorsque le président Biden a annoncé un boycott diplomatique des jeux à la fin de l’année dernière.

Le plaidoyer de Freedom l’a mis en désaccord avec la NBA et d’autres stars au franc-parler. Freedom a longtemps critiqué LeBron James, peut-être la star la plus reconnaissable de la NBA et l’un de ses joueurs les plus francs. L’année dernière, Freedom a proposé de s’asseoir avec James pour “l’éduquer” sur les violations des droits de l’homme en Chine.

“Je ne sais pas s’il est suffisamment éduqué, mais je suis ici pour l’éduquer et je suis là pour l’aider, car ce n’est pas une question d’argent”, a déclaré Freedom à ESPN à l’époque. “Il s’agit de morale, de principes et de valeurs. Il s’agit de ce que vous représentez. Il y a des choses bien plus importantes que l’argent. Si LeBron arrêtait de gagner de l’argent maintenant, ses petits-enfants, ses petits-enfants et ses petits-enfants pourraient avoir la meilleure vie de tous les temps.”

Le mois dernier, Freedom a de nouveau visé James pour ses commentaires sur la star emprisonnée de la WNBA Brittney Griner, affirmant que James tenait les libertés américaines pour acquises lorsqu’il a soutenu que Griner ne voulait peut-être pas retourner aux États-Unis depuis la Russie.

“Cela me rend vraiment triste et me brise le cœur quand les gens tiennent leur liberté pour acquise. C’est pourquoi j’étais comme, j’étais très confus”, a déclaré Kanter Freedom à l’animateur de “America’s Newsroom”, Bill Hemmer.

Freedom pense que ses batailles avec la NBA et sa star la plus reconnaissable sont la raison pour laquelle il a été coupé par les Houston Rockets plus tôt cette année et laissé sans équipe, une affirmation que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a démentie.

Tina Ramirez, fondatrice et présidente de Hardwired, une organisation de défense des droits humains fondée en 2013, a déclaré que le courage de Freedom à un coût personnel aussi élevé est la raison pour laquelle il est le récipiendaire du prix Hardwired for Freedom de cette année.

“Enes Freedom a été un défenseur infatigable des droits et libertés des personnes partout dans le monde”, a déclaré Ramirez à Fox News Digital. “C’est pourquoi il est le récipiendaire idéal de notre prix Hardwired for Freedom 2022.”

Freedom a déclaré qu’il espérait que le fait de recevoir le prix apporterait une plus grande prise de conscience du sort des personnes opprimées dans le monde.

“Bien que la reconnaissance du travail acharné soit bien sûr humiliante et gratifiante, j’espère que cela attirera davantage l’attention sur les principales atrocités des droits de l’homme dans le monde et sur les millions de personnes qui subissent quotidiennement la tyrannie”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Avec tant de personnes vivant avec l’oppression à travers le monde, le chemin à parcourir est long, mais je suis optimiste et j’ai hâte de travailler aux côtés de Hardwired Global pour continuer à m’opposer à la tyrannie sous toutes ses formes.”