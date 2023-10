Les Canadiens en Israël disent qu’ils se sentent bloqués dans leur tentative de gérer le conflit « angoissant » entre Israël et le Hamas, déclenché par l’attaque surprise de ce dernier samedi.

Ruslan Benco, résident de Pickering, en Ontario, est l’un de ces Canadiens, aux côtés de sa femme et de ses deux enfants qui rendent visite à leur famille depuis septembre.

Alors que la famille se trouve dans la partie nord du pays, qui a connu des activités moins violentes avec une grande partie des attaques du Hamas concentrées sur le sud, Benco a déclaré qu’ils essayaient de trouver un vol hors d’Israël.

À la suite de l’attaque de samedi, plusieurs grandes compagnies aériennes, dont Air Canada, ont suspendu leurs vols à destination et en provenance d’Israël en raison du conflit.

Benco a déclaré que même s’ils avaient réussi à obtenir des billets pour l’Italie la semaine prochaine, il était toujours inquiet.

« Nous ne savons pas comment sortir pour le moment », a-t-il déclaré à Global News dans une interview. « Nous avons trouvé des billets pour la semaine prochaine en Italie, juste pour nous éloigner de toutes les bagarres avec les enfants. Mais nous ne sommes pas sûrs que cela se concrétise ou que ces billets soient annulés.»

Plus de 1 200 personnes ont été tuées dans les jours qui ont suivi l’attaque. environ 900 Israéliens morts, selon le gouvernement et le ministère de la Santé de Gaza rapportant que près de 700 Palestiniens ont été tués à la suite des représailles d’Israël contre Gaza.

Être dans le pays alors que la guerre éclate a été « fou » pour Benco, en particulier avec sa femme et ses enfants là-bas, ainsi que de l’inquiétude pour ses amis et ses proches qui se trouvent plus au centre et plus proches de la violence.

« Ce n’est certainement rien de ce que nous avons vécu chez nous, au Canada, tous les quatre », a-t-il déclaré. « C’est certainement assez angoissant. »





Alors que Benco et sa famille ont du mal à trouver un vol, il a déclaré qu’il ne savait pas non plus quoi faire ensuite, car il estimait qu’il n’avait pas reçu beaucoup d’aide de l’ambassade du Canada lorsque sa famille lui avait demandé de l’aide.

Il a déclaré qu’étant donné les combats qui se poursuivent depuis trois jours, il souhaite que le gouvernement fédéral prenne davantage de mesures pour aider les Canadiens.

« Juste pour comprendre à quoi nous devons nous attendre et si nous devons espérer de l’aide ou si, fondamentalement, nous sommes seuls », a-t-il déclaré.

Si possible, il aimerait également voir s’il était possible que le gouvernement canadien organise les vols d’évacuation.

Dans une déclaration à Global News dimanche, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a déclaré que les responsables canadiens ont travaillé « 24 heures sur 24 » pour soutenir les personnes touchées et que leurs missions à Tel Aviv et à Ramallah « sont restées opérationnelles tout au long du week-end ».

Le porte-parole a ajouté que les missions seraient ouvertes lundi, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent.

Lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé qu’il y aurait un « siège complet » de Gaza en réponse à l’attaque du Hamas, les frappes du pays continuant de pilonner la bande de Gaza et le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant qu’ils avaient « seulement commencé » son offensant.

« Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations », a déclaré Netanyahu.

Le Département d’État américain a récemment mis à jour son propre décompte, faisant état de 11 ressortissants américains morts, un responsable ayant déclaré dimanche qu’un nombre indéterminé de citoyens restaient portés disparus ou portés disparus. Au moins deux Canadiens ont également été portés disparus, Affaires mondiales Canada affirmant que les responsables étaient au courant des informations faisant état d’un Canadien tué.

Certains Canadiens en Israël affirment toutefois qu’ils n’ont pas l’intention de partir malgré l’intensification du conflit.





Shye Weinstein, d’Etobicoke, en Ontario, a déménagé au pays il y a environ six mois après être venu en vacances et avoir décidé qu’il voulait rester.

Ce sentiment n’a pas changé, mais il a déclaré à Global News qu’il ne savait pas comment gérer ce qu’il avait vécu.

Weinstein a assisté au festival de musique près de la frontière entre Israël et Gaza, un événement présenté comme une célébration « des amis, de l’amour et de la paix » qui s’est terminé par un massacre.

Il a déclaré qu’au départ, il n’avait pas l’intention d’y assister, mais qu’il avait pris la décision à la dernière minute d’y aller avec des amis et son cousin. Il a déclaré qu’il s’amusait depuis plusieurs heures jusqu’à ce qu’il entende pour la première fois ce qui ressemblait à des roquettes – ce qui, selon lui, n’était pas anormal pour Israël – mais alors que lui et ses amis faisaient leurs valises, ils ont entendu ce qu’il pensait être des coups de feu.

Des hommes armés sont apparus sans sommation et ont commencé à tirer sans discernement sur la foule.

Le festival a été l’une des premières cibles du Hamas alors que les militants ont lancé leur attaque coordonnée sans précédent contre Israël, envoyant les fêtards paniqués se précipiter dans toutes les directions et faisant environ 260 morts.





Le natif d’Etobicoke a déclaré qu’il avait pris le volant et conduit son groupe vers la sortie, mais qu’il avait trouvé celle-ci bloquée à cause de plusieurs voitures immobiles. À un moment donné, il a déclaré qu’ils étaient sortis de leur véhicule après que la police ait exhorté les gens à le faire.

« Nous courons au milieu du terrain. Moi et mon amie, je la tiens. On se recroqueville», dit-il. « La petite amie de mon cousin et un autre ami sont non loin derrière nous. »

Il a déclaré que son cousin est revenu en courant chercher la voiture et l’a conduite jusqu’à eux. Ils ont fui la zone, mais ce faisant, a-t-il ajouté, ils ont vu des morts sur la route.

Bien que Weinstein, ses amis et son cousin aient tous survécu, il a déclaré que depuis, il avait l’impression que l’expérience était arrivée à quelqu’un d’autre.

« J’avais l’impression de simplement regarder tout cela se produire. C’était du début à la fin, c’est comme si je n’étais pas présent », a-t-il déclaré. « J’avais peur que si nous nous arrêtions trop longtemps pour savoir quoi faire ou où aller, si nous devions ou non essayer de ralentir ou de nous arrêter ou ceci ou cela, nous mourrions pour avoir réfléchi trop longtemps. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait de gérer le conflit en cours, il a répondu : « Je ne peux qu’aller de l’avant et m’aider du mieux que je peux et être là pour mes amis et tous ceux que je peux, car c’est quelque chose que nous avons tous vécu ensemble et maintenant c’est un moment difficile. une partie de nous. »





–avec des fichiers de Sean O’Shea de Global News