Energumene a fourni à Willie Mullins un autre gagnant de première année au Punchestown Festival lors de la course à pied dans le Ryanair Novice Chase.

Ayant ajouté à son bilan dans les événements de haut niveau lorsque Klassical Dream a défié une longue absence dans le Stayers Hurdle, ce succès semblait probablement loin de chez lui.

Energumene s’est vu refuser un affrontement avec Shishkin dans l’Arkle à Cheltenham en raison d’un petit revers, mais il a récupéré rapidement et il a été expulsé du favori 2-5 pour battre un peloton de seulement trois rivaux.

L’un de ceux-ci était son compagnon d’écurie, Janadil, un vainqueur de première année la dernière fois, tandis que le capitaine Guinness a cette fois pris les devants après avoir tenté de donner le rythme à Cheltenham.

Il n’avait peut-être pas son mot à dire à ce sujet cependant, alors qu’Energumene partait à un rare coup de langue sous Paul Townend et sautait bien, juste plus clair.

Dans la ligne droite, le capitaine Guinness courait à vide et finissait par renverser Rachael Blackmore, mais Janadil avait déjà pris la deuxième place à ce moment-là.

Energumene est rentré à la maison avec 16 longueurs d’avance et Paddy Power l’a immédiatement réduit à 6-1 contre 12 pour le Champion Chase de l’année prochaine à Cheltenham.

Mullins a déclaré: « Il semble être de retour à lui-même. Il était très habile au début, a rencontré quelques faux dans le dos, mais une fois qu’il a retrouvé son œil au cours des quatre derniers, il était brillant.

«Ce fut une belle performance pour terminer la saison.

«Ce fut une belle surprise de le récupérer parce que je pensais que lorsque nous devions le rayer de Cheltenham, nous manquerions Punchestown.

« Il s’est juste rétabli très rapidement. Nous espérions le ramener à Fairyhouse mais cela n’a pas fonctionné, alors j’ai dit que nous ferions mieux de prendre notre temps et de venir ici et cela a payé. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il irait plus loin, Mullins a ajouté: « Il a gagné plus de deux milles et demi et a gagné un point à point, la seule raison pour laquelle je suis revenu était parce qu’il était si habile en sautant.

«Je pensais qu’il serait un cheval de deux milles et demi, plus comme Janidil, mais quand il saute bien, il ressemble plus à un haie par-dessus les clôtures.

«J’imagine que nous allons d’abord emprunter la voie Champion Chase et nous verrons comment cela se passe.

« C’est un bon cadeau pour (le propriétaire) Tony Bloom. »