Energizer Hard Case G5 est le premier téléphone 5G de la marque, l’Ultimate U680S (4G) également dévoilé

Avenir Telecom a dévoilé son premier téléphone 5G de marque Energizer, habilement appelé le Étui rigide Energizer G5. « Étui rigide » signifie qu’il fait partie d’une gamme de produits robustes allant des lampes de poche aux smartphones. Et « G5 » est « 5G » épelé à l’envers, vous comprenez ?

Blague à part, ce téléphone est doté d’un indice de protection IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il peut descendre jusqu’à 1,2 m de profondeur (4 pi) pendant une demi-heure. L’ensemble de l’appareil est hermétiquement scellé pour empêcher l’eau de pénétrer.

L’extérieur est composé de plusieurs couches de caoutchouc industriel solide, ce qui rend le Hard Case G5 résistant aux chocs et peut résister à des chutes de 1,2 m de hauteur. De plus, il existe une doublure spéciale qui permet au téléphone de résister aux chocs électrostatiques.

Fondamentalement, il s’agit d’un téléphone destiné aux professionnels sur le terrain. Mais il se sent comme à la maison dans le centre-ville, absorbant les débits de données 5G grâce au chipset Dimensity 720, une puce 7n nm avec 2 cœurs Cortex-A76, un GPU Mali-G57 MC3 et un modem sub-6 pouvant atteindre le téléchargement des vitesses allant jusqu’à 2,77 Gbit/s. Ici, il fonctionne sous Android 11 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, plus un slot microSD. En parlant de slots, ce téléphone peut également contenir deux cartes SIM.

Les caméras semblent intéressantes. Non, pas les caméras principales de 48 MP et ultra grand angle de 13 MP, elles sont assez standard. Mais il y a aussi une « caméra de nuit » de 20 MP, qui peut voir dans l’obscurité grâce à l’illuminateur infrarouge ci-dessous.

Maintenant, pour le reste des trucs traditionnels des smartphones. À l’avant, il y a un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution de 1080p+, qui est protégé par Gorilla Glass 5. La caméra à encoche sur le dessus a un capteur de 8 MP. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm, mais il y a un haut-parleur étanche.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui se charge via USB-C. Il a assez de jus pour durer 9 heures de temps de conversation. Cependant, il n’y a pas de mot sur la vitesse de charge. Quoi qu’il en soit, le téléphone a NFC et une radio FM à bord.







Étui rigide Energizer G5

L’Energizer Hard Case G5 sera disponible entre octobre et novembre au prix de 600 $. Avenir dit que ce n’est que le début de sa gamme 5G.

Mais si c’est trop cher ou si vous appréciez l’endurance de la batterie par rapport à la connectivité 5G, le Energizer Ultime U680S pourrait être une meilleure option à 140 $ (il sera disponible dans le même laps de temps). Et notez que celui-ci bénéficie de 3 ans de garantie.

Il s’agit d’un téléphone 4G uniquement alimenté par un Unisoc SC9863A, un chipset à l’ancienne en 28 nm avec huit cœurs Cortex-A55 et un GPU IMG GE8322. Celui-ci n’a pas beaucoup de mémoire, seulement 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage (extensible via une carte microSD). Pourtant, il semble qu’il fonctionne sous Android 11, au lieu de Go Edition.

La batterie de 7 000 mAh est plus intéressante, même si Avenir oublie encore une fois de mentionner les vitesses de charge. Au moins, nous savons que cela se produit via USB-C.







Energizer Ultime U680S

L’Ultimate U680S est un téléphone d’entrée de gamme (si vous ne pouvez pas le dire maintenant), il est doté d’un écran LCD IPS de 6,8 pouces avec une résolution de 720 x 1 640 px (20,5:9). La caméra principale à l’arrière est un jeu de tir de 13 MP qui peut enregistrer des vidéos 1080p (30 ips) et est rejoint par un 2 MP et un assistant VGA. La caméra selfie a un capteur de 5 MP.

Vous obtenez une prise casque 3,5 mm sur celui-ci ainsi qu’une radio FM, mais pas de NFC. Il s’agit d’un téléphone double SIM avec prise en charge VoLTE, Wi-Fi b/g/n et Bluetooth 4.0.