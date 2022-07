Énergies renouvelables vs combustibles fossiles ? Un faux choix, selon John Doerr

En raison de la situation géopolitique actuelle, la société devrait reconnaître le besoin de plus de sources d’énergie, et en particulier le besoin de plus de sources d’énergie propre. “C’est un faux choix. Nous devons faire les deux”, a déclaré Doerr.

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine a entraîné une flambée des prix du pétrole, des pénuries d’énergie en Europe et la crainte d’une aggravation de la situation du gaz naturel, il y a eu une réaction croissante contre les énergies renouvelables et l’idée que le monde est prêt à fonctionner sans combustibles fossiles.

L’abondance de l’énergie solaire et éolienne en Égypte “permettra la production d’énergie renouvelable à un coût très compétitif – et servira également de catalyseur clé pour la production d’hydrogène vert.

Doerr, l’un des premiers investisseurs dans les énergies renouvelables, reste convaincu que “nous sommes dans une transition épique d’une économie de combustibles fossiles à une économie d’énergie propre. C’est le plus grand développement économique de notre vie, il se classe avec Internet en termes de son impact. … C’est la meilleure opportunité d’investissement de notre vie, mais la route sera semée d’embûches.”

Dans une interview séparée au Aspen Ideas Festival, le co-président du Carlyle Group et investisseur milliardaire, David Ruberstein, a déclaré à CNBC, “tout le monde veut une énergie plus respectueuse du climat, bien sûr, mais ce n’est pas facile d’y arriver. Ce que nous avons appris du La guerre russo-ukrainienne, c’est que le monde est encore très fortement dépendant de l’énergie carbonée, et en ce moment, le monde se bouscule pour obtenir plus d’énergie carbonée.” Il a ajouté : “Le monde se rend compte que vous ne pouvez pas passer à des politiques neutres en carbone du jour au lendemain ; cela prendra un certain temps.”

Doerr a déclaré que le changement le plus immédiat qui puisse être apporté à la transition énergétique ne consiste pas à créer de nouvelles technologies renouvelables ou à produire plus d’hydrocarbures, mais à réduire les fuites d’émissions de méthane et le méthane gaspillé et brûlé. Il a dit que c’est “un hydrocarbure productif, mais nous le jetons simplement dans les airs comme s’il s’agissait d’un égout libre et à ciel ouvert”.

Il a cité les engagements des grandes compagnies pétrolières à mettre en place des plafonds et des contrôles meilleurs et plus efficaces sur leurs puits, ainsi qu’un projet appelé Climate TRACE, qui rassemble 50 organisations à but non lucratif pour mettre en commun des données en temps réel sur les émissions dans le monde, comme Google Earth, une sorte de carte sur laquelle vous pouvez suivre les émissions de carbone et vous concentrer spécifiquement sur le méthane en tant que premier gaz et le plus puissant.”

