Énergie hydrogène : le Canada en concurrence avec les États-Unis pour les investissements

L’un des principaux obstacles auxquels le Canada est confronté sur le marché de l’énergie hydrogène est la concurrence du sud de la frontière, selon un consultant canadien en politiques publiques.

L’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation au Congrès américain l’année dernière offre un certain nombre d’incitatifs pour les projets d’énergie propre, y compris l’hydrogène, a déclaré Ed Whittingham à l’émission Your Morning de CTV lundi.

Le gouvernement fédéral, quant à lui, a également tenté de prendre des mesures concernant l’énergie hydrogène, plus récemment dans la mise à jour économique de l’automne de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

“Le gouvernement américain prend des mesures très agressives pour subventionner le coût afin que nous obtenions plus d’hydrogène et que cela fasse baisser le coût de production. Cela en fait un lieu d’investissement très solide et attrayant”, a déclaré Whittingham.

“Donc, notre plus grand défi ici au Canada pour commercialiser notre propre hydrogène et réduire ce coût est la concurrence à laquelle nous sommes confrontés en provenance des États-Unis pour ce dollar d’investissement.”

Le carburant hydrogène se distingue par sa capacité à brûler proprement, le seul sous-produit étant l’eau.

Sa capacité à alimenter des véhicules, à produire de l’électricité et de la chaleur, et sa capacité de stockage à long terme en font également une source d’énergie polyvalente, a déclaré Whittingham.

“Il est utile pour l’alimentation de secours et d’autres utilisations où le stockage d’énergie est nécessaire – et peut-être que la meilleure chose à faire à l’avenir est qu’il peut être produit à partir de sources d’énergie renouvelables comme l’énergie éolienne et solaire”, a-t-il ajouté.

“Donc, ce sera de l’énergie propre au point de production.”

Certains projets majeurs d’énergie hydrogène ont déjà été annoncés au Canada au cours des dernières années.

En août 2022, les gouvernements canadien et allemand ont signé un accord pour créer une alliance hydrogène entre les deux pays.

La société World Energy G2 a demandé au gouvernement de Terre-Neuve de construire une centrale à hydrogène alimentée par un parc éolien de trois gigawatts près de la ville portuaire occidentale de Stephenville.

Et à l’été 2021, la société Air Products Inc. a annoncé qu’elle avait signé un protocole d’entente avec les trois paliers de gouvernement pour une usine d’hydrogène net zéro de 1,3 milliard de dollars à l’est d’Edmonton, en Alberta.

L’usine produirait de l’hydrogène “bleu” dérivé du gaz naturel, tout en captant les émissions de CO2 et en les stockant sous terre.

Si elle répond aux attentes, l’usine “donnerait beaucoup d’élan à ce qui est encore une industrie à faible émission de carbone assez jeune ici au Canada”, a déclaré Whittingham.



Regardez l’intégralité de l’interview d’Ed Whittingham en haut de l’article. Avec des fichiers de l’ancien vidéojournaliste de CTV News Edmonton Jay Rosove, La Presse canadienne et l’Associated Press