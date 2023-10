Les Seahawks de Seattle semblaient sur le point de subir une défaite à domicile décevante, qui pourrait sans doute changer la saison, contre les Browns de Cleveland le jour du retour en arrière. En l’espace de deux minutes de jeu, l’interception de Julian Love et le touché de Jaxon Smith-Njigba ont placé Seattle non seulement dans la colonne des victoires pour la cinquième fois en six matchs, mais également au sommet de la NFC Ouest après le match. Bengals de Cincinnati‘ victoire sur la route contre le 49ers de San Francisco. Pas mal étant donné la façon dont s’est déroulée la semaine 1, non ?







Une fois de plus, les Seahawks n’ont pas rendu la tâche facile, et les commentaires passionnés du fil de jeu le reflètent. C’est l’heure de la réaction ennemie ! Les commentaires des fans des Browns sont une gracieuseté de Dawgs par nature. Je sais à quel effondrement vous voulez vraiment regarder, et cela arrive bientôt.

L’interférence de passe sur Riq Woolen prolonge l’entraînement des Browns (17-7 SEA)

Après-match : les Browns n’auraient pas dû le lancer aux 3e et 3e (Ashley Bastock, concessionnaire Cleveland Plain)

C’est un risque qui, dans d’autres circonstances, aurait pu valoir la peine d’être pris. Les Browns font face aux troisième et troisième sur leurs 41. Il reste 2:04 à jouer au quatrième quart. Seattle avec deux temps morts. L’horloge s’est arrêtée après le jeu pour l’avertissement de deux minutes. Compte tenu de toutes les circonstances, essayer de lancer pour maintenir le lecteur en vie n’est pas hors de question — et bien sûr, si la pièce fonctionne, c’est un choix audacieux qui s’avère payant. Mais dans ce cas-ci, pour les Browns, non seulement cela n’a pas porté ses fruits, mais cela a montré une mauvaise évaluation des risques dès le début. PJ Walker a ciblé Amari Cooper. Le ballon a touché le casque de sécurité des Seahawks Jamal Adams et était jouable dans les airs. La sécurité Julian Love a réussi l’interception, Seattle s’est retourné, a parcouru 57 mètres sur le terrain et a marqué le feu vert avec 38 secondes à jouer dans ce qui était un Défaite 24-20 pour Cleveland. L’essentiel ? Ce n’était pas le moment de parier pour Cleveland, sachant que les Browns affrontent un QB suppléant qui est sans doute déjà à la hauteur de son plafond, mais qui a toujours du mal à faire passer le ballon.

Après jeu: Bruns s’effondrer des deux côtés du ballon dans les moments critiques (Cory Kinnan, fil brun)

Écoutez, l’interception et la décision de lancer ont été un effondrement. Cela ne fait aucun doute. Mais en fin de compte, les Seahawks devaient encore parcourir 57 mètres pour trouver la zone des buts. Et la défense de Cleveland s’est pliée comme une chaise de jardin dans un moment critique pour la deuxième semaine consécutive. Ils ont abandonné 12 jeux de plus de 20 verges au cours des deux dernières semaines, et même forcer un panier aurait donné aux Browns une chance de gagner le match en prolongation. Au lieu de cela, Seattle les a traversés comme un couteau brûlant dans du beurre et a claqué la porte à tout espoir de voler une victoire sur la route. Jim Schwartz et son unité doivent se ressaisir après deux semaines consécutives de jeu médiocre. Ils ont les Cardinals de l’Arizona et Joshua Dobbs cette semainepuis des matchs consécutifs contre des adversaires de l’AFC Nord. Le temps presse avant une période critique de matchs.

Vidéo d’après-match : Une occasion manquée à Seattle (92.3 L’éventail)

BONUS Réaction ennemie : 49ers de San Francisco

Préaction ennemie : Corbeaux de Baltimore

La semaine est déjà chaude avec l’échange de Leonard Williams, qui devrait donner un coup de pouce à une ligne défensive des Seahawks qui est dépourvue d’Uchenna Nwosu et pas vraiment si profonde pour commencer. Cela n’hypothèque pas tellement l’avenir et offre néanmoins un élément de « gagner maintenant » dans un champ très ouvert. Je suis prudemment optimiste à ce sujet.

Il ne fait aucun doute que le match des Ravens sera difficile et qu’il pourrait en résulter une éruption semblable à celle que le Lions de Détroit J’ai affronté Baltimore il y a deux semaines. Nous pourrions avoir une dure réalité pour la défense des Seahawks plus que toute autre chose. Mais nous avons eu beaucoup de résultats choquants cette saison et aucune équipe n’a été de manière convaincante meilleure que le reste de la ligue sur une base hebdomadaire. Il s’agit d’un véritable test décisif pour savoir si les Seahawks appartiennent réellement ou non à l’échelon supérieur des prétendants, et les erreurs qu’ils ont commises des deux côtés du ballon ne peuvent pas persister.

Et… ils ne peuvent pas perdre le jour de mon anniversaire ! Cela s’est déjà produit en 2017 et cela ne se reproduira plus !

Merci d’avoir lu et allez « Hawks !

