Enea Bastianini triomphe à Aragon alors que Fabio Quartararo s’effondre

Enea Bastianin a remporté le MotoGP d’Aragon avec un dépassement dans le dernier tour après le chaos au départ alors que le champion du monde Fabio Quartararo s’est écrasé pour mettre un sérieux coup à ses espoirs de conserver le titre.

Bastianini a ombragé Francesco Bagnaia après un duel nerveux dans les derniers tours pour priver le pilote d’usine Ducati d’une cinquième victoire consécutive par quatre dixièmes de seconde.

Avec Quartararo, victime du drame du premier tour, Bagnaia est passé à moins de 10 points du champion en titre de Yamaha à cinq courses de la fin.

“Enea a fait un travail incroyable tout le week-end, il était très compétitif”, a déclaré Bagnaia.

« Fabio (Quartararo) n’a pas eu de chance. J’ai essayé de faire de mon mieux, mais dans le dernier tour, je ne me sentais pas capable de reprendre Enea car ces 10 points sont importants, donc j’ai bien fait.

“Ce fut une très belle course pour moi”, a déclaré Bastianini, sur un vélo satellite Ducati.

« J’ai fait quelques erreurs mais dans le dernier tour j’étais en position d’attaquer cette fois pour gagner. Étonnante!”

Aleix Espargaro d’Aprilia a pris la troisième place à l’issue d’une 15e manche du championnat haletante qui a vu les espoirs de retour de rêve du sextuple champion du monde Marc Marquez après 112 jours d’absence se transformer en cauchemar.

C’est la Honda de Marquez que Quartararo a coupé, envoyant le Français glisser sur la piste alors que sa malédiction d’Aragon se poursuivait sur le circuit de Motorland où il n’a jamais monté sur le podium.

Quelques secondes plus tard, le pilote japonais de Honda, Takaaki Nakagami, a également touché le pont, après un nouveau contact avec Marquez, qui a été contraint à l'abandon avec des dommages à sa moto.

Le patron de Yamaha, Lin Jarvis, a signalé son homme star Quartararo s'était échappé sans blessure grave.

"Évidemment, une très mauvaise journée pour Fabio", a-t-il déclaré.

"La bonne nouvelle, c'est qu'il va bien. Je viens d'apprendre de la clinique qu'il n'a rien, pas de problème sérieux, seulement des écorchures, mais il ira bien pour la prochaine course au Japon.

"Malheureusement au milieu du peloton, il coupé l'arrière du vélo de Marquez. Fabio est en colère et bouleversé, mais d'après ce que nous pouvons voir, il semble qu'il s'agisse d'un incident de course."

Marquez était de retour pour la première fois depuis le MotoGP d'Italie après une nouvelle opération au bras droit qu'il avait blessé en 2020.

"Ce n'était vraiment pas de chance", a déclaré Marquez à motoGP.com à propos de son premier tour désastreux.

"Au virage trois, j'ai eu un moment où Fabio était vraiment proche et il y a eu un contact.

"J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans le virage cinq, le virage 7 était correct, mais en sortant, la moto a commencé à se bloquer et à partir du côté gauche. J'avais un morceau du vélo de Fabio attaché au mien."

Sur un circuit ensoleillé, la course a été précédée d’une minute de silence parfaitement observée en l’honneur du monarque britannique le plus ancien, la reine Elizabeth II, décédée jeudi dernier.

Après une interprétation des hymnes régionaux espagnols et aragonais, les parapluies protégeant les coureurs et les vélos de la chaleur se sont éteints et les lumières se sont éteintes avec Bagnaia faisant une escapade parfaite, évitant tout le chaos derrière, pour mener jusqu’à ce que Bastianini fasse son dernier souffle décisif. coup gagnant.

Avec seulement 17 points séparant désormais les trois premiers du classement des coureurs, la course au titre tendue se poursuit au Japon le week-end prochain.

