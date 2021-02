En mai 2019, Tereza Canejo s’est rendue de son domicile à São Paulo, au Brésil, au New Jersey pour faire des emplettes pour sa petite-fille qui allait bientôt naître et rendre visite à une amie. Cet ami a convaincu Mme Canejo, qui a 56 ans et divorcée, de créer un OkCupid Compte. Peu de temps après son retour au Brésil, l’application de rencontres l’a connectée à Robert Roche, Jr., 55 ans, de Toms River, NJ Pendant des mois, les deux ont parlé et FaceTimed pendant des heures par jour. En décembre 2019, Mme Canejo est retournée dans le New Jersey pour rencontrer M. Roche, qui est également divorcé, en personne pour la première fois. Le couple a échangé «Je t’aime» et a décidé de s’engager. Lorsque Mme Canejo est revenue au Brésil en janvier 2020, elle n’avait aucun moyen de savoir qu’il lui faudrait 11 mois pour revoir M. Roche.

Pour de nombreux couples binationaux non mariés comme Mme Canejo et M. Roche, cette incertitude est terriblement persistante depuis un an. Les relations à longue distance – en particulier internationales – ont toujours été difficiles, mais le coronavirus les a rendues encore plus incalculables. Au-delà de la frustration de ne pas voir leur partenaire, ces couples ont été confrontés à des frontières verrouillées, de longues demandes d’immigration, des fréquentations par FaceTime et des questions difficiles et pleines de larmes sur leur avenir ensemble.

Mais pour de nombreuses paires engagées, cette Saint-Valentin, la première de la pandémie, apporte un nouveau type d’histoire d’amour, non pas sur les dîners aux chandelles ou les discussions sur l’oreiller dignes d’une com réunions. «Onze mois, c’est beaucoup, mais en 11 mois, nous renforçons nos os», a déclaré Mme Canejo, qui a finalement accueilli son amour à São Paulo le jour de Thanksgiving, après la réouverture des frontières brésiliennes aux touristes internationaux fin juillet. « J’avais peur, mais j’étais aussi comme, ‘J’en ai assez’ En mars 2020, lorsque les pays ont commencé à interdire les voyages entrants non essentiels, les voyageurs du monde entier se sont retrouvés à se démener pour rentrer chez eux. D’autres se sont efforcés d’être avec leurs proches. Ceux qui étaient mariés avaient un avantage majeur: les conjoints non-citoyens de citoyens étaient généralement autorisés à passer outre les interdictions de voyager. Peu de concessions de ce genre, voire aucune, ont été faites pour les couples non mariés. Un tollé sur les réseaux sociaux – alimenté en grande partie par L’amour n’est pas le tourisme, une coalition mondiale de couples binationaux, en grande partie non mariés, met la pression sur les gouvernements du monde entier. Au cours de l’été, plusieurs pays européens ont promulgué des soi-disant «exemptions pour les amoureux» qui permettaient aux partenaires romantiques – affiiés ou non – des citoyens d’entrer avec les bons papiers.