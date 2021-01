Wolverhampton a été la ville la moins chère du Royaume-Uni où se garer, avec des prix quotidiens aussi bas que 1,50 £ – avec un parking à Londres près de 3000% plus cher.

Les chiffres publiés par Zuto, la société de financement automobile, ont montré les tarifs quotidiens les moins chers et les plus chers dans 40 villes du Royaume-Uni.

Wolverhampton s’est avérée être la ville la moins chère pour garer sa voiture, avec un tarif quotidien moyen de seulement 1,90 £.

