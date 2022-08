Endroits américains avec la plupart des dettes de carte de crédit

Les Américains ont accumulé beaucoup de dettes de carte de crédit. Au début de 2022, le montant total était supérieur à 1 000 milliards de dollars, selon WalletHub.

Mais le solde médian dû varie considérablement selon l’État. Pour voir où les emprunteurs doivent le plus, le site Web de finances personnelles WalletHub a analysé les données de solde et de paiement de TransUnion pour les personnes vivant dans les 50 États et le district de Columbia en septembre 2021.

WalletHub a également calculé le temps qu’il faudrait pour rembourser le montant médian de la dette dans chaque État ainsi que les charges financières qui l’accompagnent, en supposant un taux d’intérêt de 16,17 %.

Voici les sept endroits aux États-Unis avec la dette de carte de crédit médiane la plus élevée. Le coût à rembourser est affiché sous la forme d’un nombre négatif car il représente le montant d’argent dépensé en intérêts pour rembourser la dette.