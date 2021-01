WASHINGTON (AP) – Je ne peux toujours pas arrêter de regarder les vidéos.

Il y en a tellement, chacun avec de nouveaux indices sur ce qui s’est passé il y a une semaine aujourd’hui dans les coins familiers du vaste complexe du Capitole américain. Des milliers d’insurgés à l’extérieur appellent à une révolution. Images de fenêtres brisées et de reliques dégradées. Mes propres images brutes du chaos dans la chambre de la Chambre. Et bien sûr, l’héroïque officier de police du Capitole qui semblait conduire une foule loin des portes du Sénat tout seul alors qu’ils montaient un escalier que j’ai monté tant de fois.

Au cours de la dernière semaine, j’ai examiné les images encore et encore, désactivant les vidéos si mes enfants sont à proximité, faisant une pause et rembobinant. Trouver de nouveaux détails.

Je n’arrive toujours pas à croire que c’est arrivé. Mais c’est le cas, et les vidéos en sont la preuve terrifiante.

Je veux tout reconstituer, pour mieux comprendre ma propre expérience ce jour-là alors que des centaines d’émeutiers en colère soutenant le président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole pour protester contre sa défaite aux élections. À l’époque, j’étais convaincu que tout irait bien alors même que je me suis baissé sur le sol dans la galerie supérieure de la chambre de la Chambre avec des membres du Congrès et d’autres journalistes.

Il est maintenant clair d’après les images qu’il y avait des émeutiers sur le point de franchir au moins trois entrées distinctes de la Chambre pendant que nous attendions, le dernier groupe restant dans la salle. En bas, à l’entrée principale, nous pouvions voir des policiers les empêchant d’entrer avec une barricade de meubles, criant avec leurs fusils tirés et du verre brisé dans la porte. Ce que nous ne savions pas à l’époque, c’est que de l’autre côté de la Chambre, des émeutiers brisaient également les portes vitrées du hall de l’orateur, un lieu de rassemblement fréquent pour les députés et les journalistes. Nous avons entendu un coup de feu alors qu’un officier a tiré sur l’un d’eux, dispersant la foule. La femme touchée par cette balle est décédée plus tard.

Quand nous avons finalement été emmenés hors de la galerie de la maison, la police nous conduisant rapidement dans un grand escalier, nous avons croisé un autre groupe d’au moins six intrus gisant sur le sol, des agents au-dessus d’eux avec d’énormes armes pointées vers le bas. Il est apparu qu’ils avaient été proches de la zone où nous avions attendu.

Juste une heure plus tôt, alors que des reportages télévisés commençaient à arriver sur les insurgés à l’extérieur, ma mère m’a envoyé un texto me disant de rester en sécurité. Je lui ai dit que j’étais assis dans la tribune de la presse donnant sur la chambre de la Chambre, couvrant le dépouillement des votes électoraux.

«Probablement l’endroit le plus sûr de Washington en ce moment», répondis-je sans plaisanter.

J’y ai cru jusqu’au moment où je les ai entendus frapper à la porte de la Chambre – probablement même après cela. J’ai parcouru la colline de temps en temps pendant près de 20 ans et je me suis toujours senti en sécurité au Capitole.

Parfois trop. Lors du procès de destitution de Trump il y a un an, ce qui semblait être des centaines de policiers bordaient les mêmes couloirs et escaliers que l’officier du Sénat défendait seul mercredi dernier. Ils étaient là en apparence pour protéger les sénateurs de la presse, et nos mouvements étaient inhabituellement – et nous pensions injustement – restreints.

Mais la police est aussi une présence réconfortante. À l’été 2004, à peine trois ans après le 11 septembre, j’étais assis dans une tribune de presse du Sénat lorsque tout le Capitole a évacué en quelques minutes à peine parce qu’il y avait eu des rapports d’un avion se dirigeant vers le bâtiment. Cela a fini par être une fausse alerte, mais je me suis toujours émerveillé de la rapidité avec laquelle la police du Capitole a vidé le bâtiment, nous criant d’enlever nos chaussures et de courir. «Il y a un avion qui se dirige vers le Capitole! Vous avez deux minutes! ils ont crié pendant que nous nous épuisions.

Depuis lors, et la semaine dernière, je croyais qu’il y aurait des procédures similaires en place. S’il y avait un problème, il y aurait un plan bien exécuté pour assurer la sécurité de tout le monde. Bien sûr, il y en aurait. C’est le Capitole américain. Une forteresse. Le siège du gouvernement américain. Ce n’était pas une question.

Mais mon fort sentiment de sécurité s’est érodé mercredi au ralenti, alors que les émeutiers s’approchaient progressivement du sanctuaire intérieur de la Chambre des États-Unis.

Comment cela pourrait-il se produire? Tout le monde se posait la même question dans leur tête et l’un à l’autre après que nous ayons été précipités en lieu sûr. Pas ici.

Dans les jours qui ont suivi, j’ai trié les preuves vidéo, dont une grande partie a été enregistrée par les émeutiers eux-mêmes. Et j’ai examiné les petits détails de la journée avec mon mari, journaliste pour une autre publication qui était dans une autre partie du Capitole. Ses photos et vidéos, comme les miennes, sont effrayantes.

Lorsque j’ai sauvegardé ses images sur mon téléphone, en m’assurant qu’elles étaient conservées pour la postérité, elles les ont mélangées avec les miennes dans l’ordre chronologique. Les horodatages racontaient une histoire.

À 14 h 20, mon mari a filmé des émeutiers essayant de percer une porte principale sur le devant est du Capitole. La porte n’est pas protégée et aucune police n’est visible à proximité. À 14 h 33, depuis un endroit différent, il a filmé les émeutiers qui traversaient Statuary Hall en direction de la chambre de la Chambre, avec deux policiers qui marchaient dans la direction opposée. À 14 h 37, ma photo de législateurs à l’étage de la Chambre mettant des masques à gaz. Deux minutes plus tard, une vidéo des législateurs sortant de la salle. À 14 h 42, je filme depuis un endroit différent dans la galerie supérieure, où ils ont déplacé ceux d’entre nous qui sont restés, et jette un œil sur mon téléphone au-dessus du balcon pour capturer l’impasse armée en dessous. À 2 h 50, une vidéo que je n’avais même pas réalisé avoir prise, des images chaotiques du sol alors qu’ils nous poussaient hors de la chambre.

Je me concentre sur les bonnes choses et les personnes qui ont aidé. Aucun de nous n’a été blessé à l’intérieur de la salle de la Chambre, ou à travers le Capitole du côté du Sénat, où un collègue de l’AP évacuait alors que les émeutiers montaient ces escaliers. Les émeutiers ont finalement été expulsés. Le personnel de la tribune de presse s’est déplacé extrêmement rapidement et nous a fait sortir de la Chambre en toute sécurité.

Pourtant, je suis triste de perdre ce sentiment de sécurité que j’ai toujours eu au Capitole, non seulement pour moi mais pour mon pays.

J’y retournerai bientôt et la sécurité sera beaucoup plus stricte. Mais ce n’est pas l’endroit le plus sûr de Washington.