«  Endroit le plus sûr de la ville  »: les cas de COVID dans les maisons de soins infirmiers chutent de 89% à mesure que les résidents se font vacciner

Les nouvelles données fédérales offrent une lueur d’espoir dans ce qui a été le coin le plus sombre et le plus meurtrier de la pandémie.

Le nombre de cas et de décès de COVID-19 dans les maisons de retraite américaines a considérablement diminué depuis décembre, des millions de doses de vaccin ayant été tirées dans les bras des résidents et du personnel.

Le taux hebdomadaire de cas de COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers a chuté de 89% du début décembre à la deuxième semaine de février. En comparaison, le taux de cas à l’échelle nationale a chuté de 58% et reste supérieur aux chiffres rapportés avant la fin octobre.

Les cas des foyers de soins sont au plus bas niveau depuis que les Centers for Medicare et Medicaid Services ont commencé en mai à exiger des plus de 15 500 établissements du pays qu’ils signalent les cas chaque semaine. En fait, les 3 505 nouveaux cas signalés la deuxième semaine de février sont près de la moitié du nombre enregistré la semaine précédente et seulement un dixième du nombre recensé en une semaine de décembre, le plus élevé de la pandémie.

Plus de 170000 Américains sont décédés dans des maisons de retraite et d’autres établissements de soins de longue durée et de vie assistée, selon les données de l’État compilées par le COVID Tracking Project.

La baisse spectaculaire des cas dans les maisons de retraite, où près de 130000 résidents et membres du personnel sont décédés depuis l’apparition du virus aux États-Unis, suscite l’optimisme pour des jours plus clairs à venir dans les maisons de retraite et dans les communautés en général, alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner, selon les experts.

Une analyse USA TODAY des données fédérales montre que les nouveaux cas diminuent dans les foyers à un rythme beaucoup plus rapide que dans les communautés où les foyers sont situés.

Même si le virus ralentit dans tout le pays, les cas des foyers de soins ont chuté à un rythme plus rapide que les infections au COVID-19 dans l’ensemble d’environ 1700 des quelque 2100 comtés.avec les données disponibles.

Dans 36 comtés de plus de 150000 habitants, une tendance encore plus dramatique a été observée: Les cas des foyers de soins ont chuté alors même que les taux d’infection augmentaient dans l’ensemble de la communauté. Dans le comté de Harris, au Texas, les cas de COVID-19 étaient 38% plus élevés au cours des trois dernières semaines qu’au cours des trois semaines du pic de décembre. Cas de soins infirmiers, pendant ce temps, a chuté de 31%.

Avec les infirmières, les médecins et les autres agents de santé de première ligne, les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers ont été les premiers Américains à se faire vacciner. Jeudi, 4,5 millions de résidents et de personnel ont reçu au moins une dose et 2,2 millions ont reçu les deux doses, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les premières données du gouvernement fédéral fournissent des preuves convaincantes que le vaccin a probablement aidé à assurer la sécurité des résidents et du personnel, a déclaré le Dr June McKoy, professeur agrégé de médecine, de médecine préventive et d’éducation médicale à l’Université Northwestern.

«Une seule chose a été introduite qui aurait pu provoquer ce changement radical du nombre de cas par jour», a déclaré McKoy. «C’est le vaccin.»

‘Le public n’a pas écouté’: Les cas des foyers de soins atteignent un niveau record alors que le COVID-19 nous balaie

Hésitation du personnel: Seuls 38% des travailleurs des foyers de soins ont accepté les vaccins COVID-19, selon de nouvelles données

Une analyse des données préliminaires collectées par l’American Health Care Association a révélé que les nouveaux cas chutaient plus rapidement lorsque les maisons de retraite avaient vacciné les résidents et le personnel. L’analyse a comparé 797 maisons qui avaient des résidents et du personnel vaccinés fin décembre à plus de 1 700 maisons du même comté qui n’avaient pas encore été vaccinées.

Trois semaines après la première clinique de vaccination, les maisons de soins infirmiers vaccinés ont enregistré une baisse de 48% des nouveaux cas parmi les résidents, comparativement à une baisse de 21% parmi les maisons de soins infirmiers non vaccinées. Les taux de cas parmi le personnel, qui ont hésité à accepter le vaccin, ont également chuté dans les foyers dotés de cliniques de vaccination, bien qu’à un rythme plus lent que chez les résidents.

David Gifford, médecin-chef de l’American Health Care Association, a déclaré que les nouvelles données montrent que le vaccin protège les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers et représente peut-être la «lumière au bout du tunnel».

Mais il a averti que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure la baisse des cas est attribuable au vaccin.

«C’est un peu délicat parce que les cas et les décès diminuent partout», a déclaré Gifford. «La question est de savoir s’ils diminuent à cause du vaccin ou sont-ils en baisse parce que nous sommes à l’arrière de l’épidémie… C’est une combinaison des deux.»

Un autre facteur: les résidents et le personnel qui ont déjà été infectés ont développé une immunité naturelle contre le virus. Lorsqu’elles sont associées à un pourcentage élevé de patients vaccinés et à des travailleurs moins susceptibles de contracter le virus dans leurs communautés, les maisons de retraite bénéficient probablement d’une «immunité collective localisée et institutionnelle», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Vanderbilt. médecine préventive.

Schaffner a déclaré que le même phénomène pourrait se produire dans les hôpitaux et les cliniques médicales dont les travailleurs ont été vaccinés lors de la première phase du déploiement du vaccin. Bien qu’il n’ait pas vu de données, Schaffner a déclaré que des rapports anecdotiques suggèrent que moins de travailleurs de la santé tombent malades du coronavirus.

« L’une des conséquences est une baisse presque immédiate des absences des agents de santé pour COVID », a déclaré Schaffner. « Ces chiffres, ils ne descendent pas simplement, ils descendent comme un rocher dans l’eau. »

Le vaccin « doit être un facteur »

Les États qui ont déployé de manière agressive des vaccins dans les maisons de soins infirmiers ont signalé de fortes baisses de nouveaux cas.

Le Connecticut, durement touché par des épidémies au printemps dernier et à nouveau en décembre, a été parmi les premiers États à vacciner les habitants. L’État a achevé trois séries de cliniques de vaccination dans les maisons de soins infirmiers et les centres de vie assistée depuis le lancement de ses efforts pendant les vacances d’hiver.

À l’échelle de l’État, les cas de résidents des foyers de soins ont chuté de 91% depuis début décembrepresque deux fois plus vite que l’État dans son ensemble.Dans le comté de New Haven, les cas des foyers de soins ont chuté de 94% et ceux de la communauté de 58% au cours des deux derniers mois.

David Hunter est président et chef de la direction de la maison Mary Wade à New Haven, qui comprend 94 maisons de soins infirmiers et 54 unités de vie assistée. Un seul résident a refusé de se faire vacciner.

Comme d’autres maisons au printemps dernier, Mary Wade a été débordée lorsque COVID a fait des dizaines de cas et 17 décès. Mais depuis l’été, il n’avait que cinq cas résidents dans ses unités de soins infirmiers et neuf cas parmi le personnel, selon les données fédérales. Tous les cas se sont produits en décembre ou janvier. Un employé qui a été testé positif travaillait dans deux établissements de soins infirmiers et avait reçu deux doses de vaccin, a déclaré Hunter.

Pourtant, Hunter a déclaré que le vaccin « doit être un facteur » dans la réduction du COVID, ainsi que des efforts tels que la distanciation, la séparation des résidents de ceux qui sont exposés au virus et des fournitures adéquates d’équipements de protection individuelle.

Mag Morelli, président de LeadingAge Connecticut, qui représente 40 maisons de soins infirmiers à but non lucratif, a déclaré que le déploiement agressif du vaccin, moins de cas communautaires et les efforts de contrôle des infections des maisons de soins infirmiers ont entraîné une «baisse significative» des cas.

« Nous sommes vraiment satisfaits des résultats », a déclaré Morelli. « Nous espérons qu’il continuera d’avancer. »

La vaccination apporte plus de liberté

Les éclosions dans les foyers de soins ont été problématiques tout au long de la pandémie et sont généralement en corrélation avec l’étendue du virus dans une communauté. La première épidémie confirmée du pays dans la région métropolitaine de Seattle a déchiré le Life Care Center de Kirkland, une maison de soins infirmiers liée à plus de trois douzaines de décès.

L’épidémie de Kirkland a souligné l’importance de protéger les patients fragiles des foyers de soins. Les gouvernements fédéral et des États ont imposé des restrictions étendues sur les maisons, telles que des tests fréquents, la limitation des visiteurs et le maintien de la distance sociale dans les espaces communs tels que les réfectoires.

Bien que ces précautions aient probablement réduit le taux de propagation et sauvé des vies dans les maisons de soins infirmiers, elles n’étaient pas suffisantes pour empêcher les résidents de mourir à un nombre record en novembre et décembre lorsque les taux de cas dans la communauté ont explosé. Plus de 40 000 résidents des foyers de soins sont décédés ces deux mois, soit environ un quart du bilan de toute la pandémie, qui a commencé avec les décès en janvier à Kirkland.

Pour les résidents isolés des maisons de retraite médicalisées, l’arrivée d’un vaccin et l’assouplissement des restrictions ne peuvent pas arriver assez tôt.

«Je ne pense pas que nous comprenions vraiment à quel point les personnes âgées se débattent», a déclaré McKoy. «Ils ont faim de contacts humains».

McKoy est directeur de programme de la bourse de médecine gériatrique du Northwestern, qui forme des médecins dans une maison de retraite et une communauté de retraite de Chicago appelée The Clare. Presque tous les 350 habitants de la communauté ont été vaccinés et sont régulièrement testés pour le COVID. La partie maison de retraite du complexe,appelé les terrasses à la Clare, a signalé cinq cas résidents en janvier, selon les données fédérales.

Kyle Exline, directeur exécutif de The Clare, a déclaré que certains membres du personnel avaient également été testés positifs, peut-être à la suite d’expositions avant d’être vaccinés.

Pourtant, avec le nombre écrasant de résidents vaccinés et la capacité de dépistage rapide de la maison, il pense que la communauté est en sécurité.

« Nous pensons que nous sommes l’endroit le plus sûr de la ville », a déclaré Exline.

La Clare envisage d’assouplir les restrictions pour permettre aux personnes âgées qui ont reçu les deux doses de vaccin plus de liberté de se déplacer et de socialiser, a déclaré McKoy. Cependant, ces décisions doivent être conformes aux directives de santé du CMS, de l’état et de la ville.

Alors que les résidents étaient impatients de se faire vacciner, les employés de la maison de soins infirmiers de The Clare ont été plus lents à adopter la vaccination.

Une étude JAMA de cette semaine a rapporté que si 78% des résidents des maisons de retraite aux États-Unis ont pris la première dose de vaccin, seulement 38% du personnel des maisons de soins infirmiers ont accepté les vaccins lorsqu’ils étaient offerts.

McKoy a déclaré que le taux de vaccination de The Clare parmi le personnel était comparable au chiffre rapporté par JAMA. Cependant, plus de membres du personnel ont accepté de se faire vacciner après que McKoy a informé le personnel de l’innocuité du vaccin.

Les enquêtes fédérales hebdomadaires montrent que la vaccination pourrait également jouer un rôle dans la diminution des cas et des décès parmi le personnel des maisons de soins infirmiers.

Au cours des deux derniers mois, les cas confirmés du personnel dans tout le pays ont diminué de 86%, soit seulement quatre points de moins que la baisse chez les résidents. Mais la baisse des décès a été plus marquée pour les résidents, en baisse de 75%, que pour les membres du personnel, en baisse de 42%.

Avec des résidents entièrement vaccinés et environ 75% du personnel vaccinéà The Clare – un chiffre qui continue de grimper – Exline a déclaré que les employés et les résidents avaient des perspectives beaucoup plus ensoleillées qu’il y a un an.

«Pour la première fois en un an, nous avons pu dormir un peu la nuit en sachant que nos gens sont en sécurité, a-t-il déclaré.

Contactez Ken Alltucker à [email protected]