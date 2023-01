Endroit désolé où un Afghan fou a tiré sur d’autres migrants avec AK47 avant de se frayer un chemin vers le Royaume-Uni et d’assassiner un jeune britannique

LE réfugié qui a assassiné le DJ et aspirant Royal Marine Tom Roberts a commencé sa série de meurtres dans un champ désolé en Serbie – abattant deux compatriotes afghans.

Le violent Lawangeen Abdulrahimzai a été enfermé dans un important poste de transit sur la piste des migrants à travers l’Europe lorsqu’il s’est mis en colère et a assassiné deux autres demandeurs d’asile avec un fusil d’assaut AK-47.

Son attaque est survenue alors que les migrants attendaient à Dobrinci, dans le nord de la Serbie, que des trafiquants les fassent passer clandestinement au Royaume-Uni.

Alors qu’il a été condamné à un minimum de 29 ans de prison pour le meurtre de Tom à Bournemouth hier, The Sun s’est rendu en Serbie pour reconstituer son périple à travers le continent.

Il a été décrit comme un personnage de Jekyll et Hyde qui est passé en un instant d’être attentionné et affectueux à une paranoïa violente.

Et les villageois de Dobrinci ont raconté la même transformation terrifiante en révélant comment Abdulrahimzai avait calmement siroté du café des heures avant le début de son saccage sanglant.

Slobodan Radojev, 63 ans, qui tient un café dans le village, a déclaré que le voyou, aujourd’hui âgé de 21 ans, n’aurait jamais dû se rendre en Grande-Bretagne pour tuer à nouveau.

Il a ajouté : « Il aurait dû être arrêté en Serbie et exécuté après avoir tué ces deux hommes. C’est mon point de vue. Personne n’a le droit de prendre la vie d’autrui comme il l’a fait.

“Les autorités n’ont pas réussi à l’arrêter à chaque étape et un homme innocent a payé de sa vie.

“Et sa pauvre famille le paie maintenant tous les jours – et le fera pour le reste de sa vie.”

Le père de deux enfants, Slobodan, a servi au tueur une tasse de café turc et l’a laissé recharger son téléphone à 19 heures le soir du double meurtre.

Il a déclaré: «Je l’avais vu environ cinq fois au cours des derniers jours.

« Il arrivait toujours avec environ trois ou quatre autres migrants.

« Cette nuit-là, il est venu au centre du village comme les migrants le faisaient tous les jours. Il a acheté du pain et du jus au magasin d’en face, puis il est venu ici.

Quelques heures plus tard, un policier à la retraite du nom de Pera qui habite le village a entendu plusieurs coups de feu.

Il a déclaré : « Chaque jour, il y avait des groupes de migrants dans le village. Je savais que certains étaient des criminels utilisant la route des migrants comme couverture pour voyager à l’étranger.

“Je n’avais pas peur, mais après la fusillade, j’ai dormi avec mon arme sous mon oreiller.”

Lorsque Slobodan s’est réveillé le lendemain, le 1er août 2018, il a trouvé étrange qu’il n’y ait pas de migrants dans le village.

Un ouvrier agricole a découvert plus tard les corps de deux hommes dans un champ.

Ils avaient subi de multiples blessures par balle.

Après avoir pris un taxi pour fuir, Abdulrahimzai a traversé la frontière malgré le lancement par la police serbe d’une importante chasse à l’homme.

Il s’est ensuite rendu en Norvège où il a demandé l’asile, mais sa demande a été rejetée en novembre 2019.

Quelques semaines plus tard, il a pris un service de Brittany Ferries de Cherbourg en France à Poole, Dorset.

Il a déclaré aux autorités britanniques qu’il avait 14 ans, mais des vérifications ultérieures ont révélé qu’il avait 18 ans.

Cependant, en tant que mineur, ses dossiers n’ont pas été examinés par les systèmes de police internationaux, ce qui aurait montré qu’il avait été reconnu coupable en son absence du double meurtre.

Il avait également été reconnu coupable d’infractions liées à la drogue en Italie.

Au lieu de cela, il s’est installé à Bournemouth, mais sa famille d’accueil, Nicola Marchant-Jones, a parlé de signes avant-coureurs.

Elle a dit qu’il “passerait de zéro à 100” et se disputerait avec des inconnus.

Les flics ont appris sept fois qu’il portait un couteau avant de tuer Tom, 21 ans, en mars de l’année dernière d’affilée sur un scooter électrique.

Des êtres chers brisés par la mort de Tom

Les proches de Tom Roberts ont raconté avoir été laissés «cassés» hier dans des déclarations d’impact émotionnel lues au tribunal.

Papa Philip, qui était la seule personne à lire le sien, a déclaré: “Il me manque tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes.”

Il a ajouté: “Avant de sortir avec ses amis. . . Je lui ai dit de faire attention. Il a répondu qu’il le ferait. C’est la dernière conversation que j’ai eue avec lui.

Il a dit qu’arriver à l’hôpital pour voir Tom mourir était “le moment le plus tragique de ma vie”.

Sa mère Dolores Wallace-Roberts a déclaré: “Mon cœur saigne, le cœur brisé en sachant que vous n’êtes plus là.”

Sa partenaire Gemma Walker, avec qui il devait partir en vacances une semaine après son meurtre, a déclaré: “Mon monde, ma vie et mon but ont été arrachés.”

Elle a raconté comment elle était « piégée dans un cycle sans fin d’incrédulité » et a ajouté : « Chaque jour, je me réveille en sachant que Tom n’est plus au lit allongé à mes côtés.

“Être assis dans cette chambre d’hôpital, attendre et prier, est la chose la plus traumatisante que j’ai jamais eu à faire.

« Entendre les médecins déclarer qu’ils n’ont pas pu le sauver, c’est obsédant. Je l’entends et le vois jouer en boucle. Être sans voix et en état de choc et d’incrédulité.

“Cela m’a brisé physiquement et mentalement.”

Dispute sur le mandat serbe LE TUEUR Lawangeen Abdulrahimzai “a pris la vie d’un homme tout à fait décent”, a déclaré un juge hier – mais il ne risque pas la prison pour le double meurtre en Serbie. Il y a été condamné en son absence en 2020 et doit purger une peine de 20 ans. Mais la Grande-Bretagne dit qu’elle ne l’extradera pas après sa peine de prison ici à moins qu’elle n’obtienne l’assurance qu’il obtiendra un nouveau procès en Serbie. Emprisonnant Abdulrahimzai pour le meurtre de Tom au tribunal de la couronne de Salisbury, le juge a déclaré: “Votre acte de violence extrême a laissé une famille avec une perte tragique qu’elle ressentira pour le reste de sa vie.”

