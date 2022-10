Endrick prévient l’Europe alors que Palmeiras se rapproche du titre

La course de Palmeiras au titre brésilien a été couronnée par l’apparition et le but du talent montant Endrick. Heuler Andreï/Getty Images

L’apogée du championnat argentin de dimanche a été une aubaine pour les cardiologues, le destin du titre étant incertain jusqu’au dernier coup de pied de la saison. En revanche, la ligue brésilienne semble extrêmement calme.

Alors qu’il reste quatre tours à jouer, seule la mathématique d’un effondrement à peine crédible peut ravir le titre à Palmeiras, l’équipe traditionnelle de la communauté italienne de Sao Paulo. Palmeiras devance l’Internacional de Porto Alegre de dix points. Il reste douze points sur la table. Une seule victoire suffira pour garantir le titre. Deux nuls suffiraient probablement même si l’Internacional remportait tous ses matchs restants.

Ce titre à venir ressemble à un énième triomphe pour Abel Ferreira, le jeune entraîneur portugais du club. Ses deux années à la tête ont été un cortège de victoire. Après une carrière solide mais peu spectaculaire en tant qu’arrière droit, Ferreira a entraîné Braga au Portugal et était responsable du PAOK en Grèce lorsque Palmeiras est venu chercher. Peu connu et peu glamour, il était un choix inattendu, mais inspiré.

Il y a quelque chose du jeune José Mourinho chez Ferreira. Il est férocement intense et se met souvent en difficulté pour son comportement sur les lignes de touche. Et la qualité et le détail de son travail ont conquis les joueurs.

“Il a toujours un plan”, est un commentaire fréquemment entendu des joueurs de Palmeiras, qui ont appris que suivre ses instructions est susceptible d’augmenter leurs chances de succès. Ferreira a mené Palmeiras à des titres consécutifs de Copa Libertadores et s’est rapproché d’un troisième avant de descendre de justesse en demi-finale.

Le titre de champion du Brésil n’est peut-être pas aussi glamour que celui des Libertadores. Mais d’une certaine manière, sa valeur est encore plus grande. C’est la conséquence d’une régularité extraordinaire sur une période prolongée dans une compétition pleine de difficultés logistiques. Il répond également à une question qui planait sur le coach. Était-il plutôt un spécialiste de la coupe, un personnage trop frileux pour accumuler suffisamment de points en championnat pour être champion ? C’était une bonne question. La prudence fait certainement partie de l’état d’esprit de Ferreira. Il a tendance à aborder les grands matchs avec une mentalité de “feuilles propres d’abord”. Et certains diront aussi que ce titre lui a été remis sur un plateau.

La ligue brésilienne a débuté cette saison avec l’idée d’un “Big Three”. Mais l’un d’entre eux, l’Atletico Mineiro, double vainqueur l’an dernier, a reculé de manière alarmante. L’autre, Flamengo de Rio de Janeiro, a mal démarré dans une expérience désastreuse avec Paulo Sousa, un autre entraîneur portugais, puis a donné la priorité aux compétitions de coupe, alignant souvent des équipes de réserve pour les matches de championnat.

Mais rien de tout cela ne devrait enlever l’excellence de la campagne Palmeiras. Ils ont été battus lors du match d’ouverture de la saison. Les 33 matchs suivants n’ont apporté qu’une seule défaite – une splendide démonstration de cohérence d’une équipe sans autant de noms accrocheurs que Flamengo et Atletico. Ferreira est un organisateur collectif très efficace d’une équipe et – une partie de son travail qui n’est peut-être pas suffisamment reconnue – un développeur impressionnant de joueurs individuels. La transformation de Rony d’ailier inadapté en attaquant central dangereux a été une merveille à voir.

Abel Ferreira ramène Palmeiras aux trophées remportés. Heuler Andreï/Getty Images

Et maintenant Ferreira a un autre talent à développer, celui-là au potentiel assez étonnant. La victoire de mardi contre l’Athletico Paranaense restera dans l’histoire comme le match au cours duquel Endrick, 16 ans, a marqué son premier but senior. Endrick s’est fait connaître dans le monde entier au début de l’année dernière, lorsqu’il a aidé Palmeiras à remporter la Sao Paulo Junior Cup, un tournoi très prestigieux pour les joueurs de 20 ans et moins. Il avait 15 ans à l’époque, cinq ans de moins que beaucoup de ses adversaires, et il courait autour d’eux.

L’étendue de son talent est hors de l’échelle. Le but le plus marquant de ce tournoi l’an dernier était un coup de pied aérien de l’extérieur de la surface de réparation. Mais il a tout montré – talent, audace, sang-froid sous pression et une conscience incroyablement mature de l’espace. C’est un petit attaquant trapu du pied gauche. Mais son premier but senior est venu d’une tête, chronométrant sa course à la perfection et attaquant l’espace entre les défenseurs centraux adverses.

Endrick est un enfant de l’ère d’Internet. Il est né à Brasilia, mais a déménagé à Sao Paulo à l’âge de 11 ans lorsque Palmeiras a vu une collection de clips Internet de lui en action et a aidé la famille à s’installer en fixant à son père un travail de femme de ménage. Il était à la une des quotidiens sportifs espagnols à l’âge de 15 ans. Il semble avoir très bien géré toute l’attention.

Cela n’a pas altéré son jeu et les fans ont hâte de le voir promu dans la première équipe. Certains reprochent à Ferreira de ne pas l’avoir jeté plus tôt. Il aurait pu faire pencher la balance, selon eux, en demi-finale des Libertadores – ou même plus tôt, lors de la finale de février de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea.

Ferreira n’avait rien de tout cela. À l’époque, il a dit qu’il valait mieux que le jeune aille à Disneyland. Il a choisi d’amener Endrick plus lentement, et il a probablement raison de le faire. Mais la frustration des fans est compréhensible. Ils savent qu’ils n’auront pas longtemps pour en profiter. Il est presque certain qu’il déménagera en Europe lorsqu’il aura 18 ans en juillet 2024, tous les grands clubs du continent faisant la queue pour le signer. Il est même possible qu’Endrick et Ferreira fassent à nouveau équipe à l’avenir – car si Endrick est à destination de l’Europe, son entraîneur actuel devrait certainement avoir de nombreuses opportunités alléchantes sur son continent d’origine.